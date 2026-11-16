El Gobierno informó un superávit financiero de $1.57 billones en octubre

El Gobierno nacional anunció un nuevo superávit en las cuentas públicas correspondiente a octubre, con un resultado financiero de $1.578.627 millones, según informó este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario presentó los datos del Sector Público Nacional (SPN) y destacó que el desempeño fiscal permitió mantener, durante los primeros diez meses del año, un nivel de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en línea con las proyecciones oficiales.

El resultado de octubre estuvo compuesto por un superávit primario de $1.931.156 millones, al que posteriormente se le descontaron los pagos de intereses de la deuda pública, que alcanzaron los $352.530 millones. De esa operación surgió el saldo financiero positivo de $1.578.627 millones.

A través de sus declaraciones, Caputo destacó que los números acumulados permiten sostener los objetivos fiscales establecidos por el Gobierno para el ejercicio económico. En particular, señaló que el resultado primario de los primeros diez meses se encuentra alineado con el compromiso asumido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro expresó que, a partir de los resultados registrados, "en los primeros 10 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PIB".

De esta manera, el informe oficial presentó dos indicadores centrales para evaluar la situación de las cuentas públicas: por un lado, el saldo primario, que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses de la deuda; y, por otro, el resultado financiero, que incorpora también esas obligaciones.

La meta del FMI y el efecto estacional del gasto de diciembre

El superávit primario acumulado del 1,4% del PIB representa el objetivo que el Gobierno tiene comprometido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el cumplimiento de esa meta también está condicionado por el comportamiento de los gastos durante los últimos meses del año.

En ese sentido, se espera que diciembre registre un déficit como consecuencia de la estacionalidad del gasto público, especialmente por el pago de los aguinaldos. Se trata de un período en el que las obligaciones del Estado presentan un incremento que debe ser contemplado al analizar el resultado fiscal anual.

Caputo hizo referencia a este comportamiento al explicar que el dato de octubre resulta consistente con las previsiones incorporadas en el Proyecto de Presupuesto 2027. "El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre", advirtió el ministro.

La explicación oficial apunta a que el resultado positivo registrado durante octubre debe analizarse considerando el comportamiento previsto para el cierre del ejercicio. El incremento estacional de las erogaciones en diciembre, particularmente por los aguinaldos, constituye un factor que incide sobre la evolución de las cuentas públicas y sobre el saldo que finalmente se alcance al finalizar el año.

Por ese motivo, el Gobierno destacó la importancia de mantener el superávit acumulado durante los meses anteriores, en un escenario en el que los compromisos de gasto presentan variaciones a lo largo del calendario.

Los ingresos del Estado alcanzaron los $15,7 billones

En cuanto a los recursos del Sector Público Nacional, el informe correspondiente a octubre indicó que los ingresos totales alcanzaron los $15.725.627 millones, lo que representó un incremento interanual del 31,2%.

Este volumen de ingresos constituyó uno de los componentes principales del resultado fiscal informado por el Ministerio de Economía. La comparación interanual permite observar la evolución de los recursos públicos respecto del mismo período del año anterior.

Por el lado de las erogaciones, los gastos primarios del Sector Público Nacional sumaron $13.794.471 millones, con una variación positiva del 23,6% interanual. La relación entre ambas cifras permite dimensionar el resultado primario obtenido durante el mes: los ingresos totales superaron a los gastos primarios, generando una diferencia positiva de $1.931.156 millones.

Posteriormente, al descontarse los intereses de deuda por $352.530 millones, el saldo continuó siendo favorable y se ubicó en $1.578.627 millones.

Los principales indicadores fiscales de octubre fueron los siguientes:

Ingresos totales: $15.725.627 millones, con un aumento interanual del 31,2%.

Gastos primarios: $13.794.471 millones, con una suba interanual del 23,6%.

Superávit primario: $1.931.156 millones.

Intereses de deuda: $352.530 millones.

Superávit financiero: $1.578.627 millones.

Prestaciones sociales

Dentro de la composición del gasto público, las prestaciones sociales representaron uno de los principales componentes de las erogaciones realizadas durante octubre.

Según los datos difundidos, este rubro alcanzó los $8.947.229 millones, con una variación interanual del 29,8%.

Al analizar su composición, el informe destacó los incrementos registrados en jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, cuyos aumentos interanuales se ubicaron en el 36%. Estos conceptos forman parte de las prestaciones que el Estado destina a distintos sectores de la población y constituyen una porción significativa del gasto primario.

La evolución de estas partidas permite observar el comportamiento de las obligaciones sociales dentro del presupuesto nacional y su incidencia sobre el total de los recursos utilizados durante el período.

El incremento del 29,8% registrado en las prestaciones sociales se ubicó por encima de la variación general de los gastos primarios, que fue del 23,6%, mientras que las subas destacadas en jubilaciones, pensiones, AUH y Tarjeta Alimentar alcanzaron el 36%.

Gastos de funcionamiento y transferencias corrientes

Otro de los componentes incluidos en el informe corresponde a los gastos de funcionamiento del Estado, que durante octubre sumaron $2.366.284 millones, con un incremento interanual del 24%.

Estas erogaciones integran los recursos destinados al funcionamiento de las distintas áreas del Sector Público Nacional y forman parte de la estructura de gastos que se contabiliza para determinar el resultado primario.

Por otra parte, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.396.563,3 millones, con una variación interanual del 24,7%. Este rubro constituye otro componente relevante dentro de la ejecución presupuestaria, por el volumen de recursos involucrados y su participación en el conjunto de las erogaciones del Estado.

La evolución de ambos conceptos muestra incrementos interanuales inferiores al crecimiento de los ingresos totales, que durante octubre registraron una suba del 31,2%.

Subsidios económicos

El informe del Ministerio de Economía también detalló el comportamiento de los subsidios económicos, que durante octubre se ubicaron en $1.159.650 millones, con un incremento interanual del 11,4%.

Dentro de ese monto, la mayor parte correspondió al sector energético, que concentró $903.994 millones, mientras que las partidas destinadas al transporte alcanzaron los $255.656 millones. La distribución de los subsidios económicos quedó conformada de la siguiente manera:

Energía: $903.994 millones.

Transporte: $255.656 millones.

Total de subsidios económicos: $1.159.650 millones.

Variación interanual: 11,4%.

Estos recursos forman parte de las erogaciones que el Estado destina a sostener los distintos componentes de los servicios económicos contemplados en el presupuesto nacional.

La variación del 11,4% registrada en este rubro se ubicó por debajo de los incrementos informados para los ingresos totales, los gastos de funcionamiento, las transferencias corrientes y las prestaciones sociales.

La inversión de capital y las obras de infraestructura

El gasto de capital alcanzó durante octubre los $307.459 millones. Dentro de este componente, el informe oficial destacó particularmente las intervenciones vinculadas con infraestructura eléctrica e infraestructura hídrica.

Las obras de infraestructura eléctrica registraron un incremento del 159,8%, mientras que las obras hídricas presentaron una suba del 38,4%. Estos datos fueron incluidos entre los aspectos destacados de la ejecución del gasto de capital, que reúne las erogaciones destinadas a inversiones y obras públicas.

La evolución de ambas categorías muestra comportamientos diferentes dentro de este componente presupuestario, con un aumento considerablemente mayor en las partidas vinculadas con infraestructura eléctrica respecto de las correspondientes a obras hídricas.

Aunque el gasto de capital totalizó $307.459 millones, las variaciones informadas para esas dos áreas permitieron identificar los sectores de infraestructura que registraron los incrementos señalados durante el período.