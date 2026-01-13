Con el dato de inflación del Indec, se actualizan Ganancias y Monotributo: quiénes y cuánto pagarán en 2026

Con la inflación de diciembre del 2,8%, el INDEC confirmó que el Índice de Precios al Consumidor acumuló cerca de 14% entre julio y diciembre de 2025. Ese dato activa la tercera actualización semestral del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo, prevista en la reforma fiscal aprobada en 2024.

Aunque la actualización rige formalmente desde el 1° de enero de 2026, el impacto en los ingresos y pagos mensuales se reflejará a partir de febrero, tanto para asalariados como para monotributistas, incluidos miles de contribuyentes de la provincia de Catamarca.

Ganancias: nuevos mínimos y escalas

Con una actualización estimada del 14%, el impuesto a las Ganancias eleva sus pisos para el primer semestre de 2026:

Empleados solteros sin hijos: comenzarán a pagar Ganancias si superan un sueldo bruto mensual de $3 millones.

Trabajadores casados con dos hijos: tributarán a partir de ingresos superiores a $4 millones brutos mensuales.

Estos valores definen el mínimo no imponible y alcanzan a alrededor de un millón de asalariados en todo el país.

Monotributo: nuevos topes de facturación

Desde 2025, el Monotributo se ajusta dos veces al año según la inflación del semestre previo. Con el nuevo cálculo, los topes anuales de facturación desde enero de 2026 quedan de la siguiente manera:

Categoría A: de $8.992.597,87 a $10.273.463

Categoría B: de $13,17 millones a $15 millones

Categoría C: de $18,47 millones a $21 millones

Categoría D: de $22,93 millones a $26,20 millones

Categoría E: de $26,97 millones a $30,82 millones

Categoría F: de $33,80 millones a $38,62 millones

Categoría G: de $40,43 millones a $46,19 millones

Categoría H: de $61,34 millones a $70,08 millones

Categoría I: de $68,66 millones a $78,44 millones

Categoría J: de $78,63 millones a $89,83 millones

Categoría K: de $94,80 millones a $108,30 millones

Cuánto suben las cuotas del Monotributo

Además de los topes de facturación, también se ajustan las cuotas mensuales, el aporte jubilatorio y la obra social. Con una suba del 14%, los montos del componente impositivo quedarían así:

Categoría A: de $4.182,60 a $4.778,35

Categoría B: de $7.946,95 a $9.078,88

Categoría C:

Servicios: de $13.663,17 a $15.609,29

Bienes: de $12.547,81 a $14.335,06

Categoría D:

Servicios: de $22.307,22 a $25.484,56

Bienes: de $20.773,60 a $23.732,50

Categoría E:

Servicios: de $41.826,04 a $47.783

Bienes: de $33.181,99 a $37.908,49

Categoría F:

Servicios: de $58.835,20 a $67.215,53

Bienes: de $43.220,24 a $49.376,34

Categoría G:

Servicios: de $107.074,65 a $122.325,89

Bienes: de $53.537,32 a $61.162,94

Categoría H:

Servicios: de $306.724,27 a $350.412,72

Bienes: de $153.362,13 a $175.206,35

Categoría I:

Servicios: de $609.963,03 a $696.843,47

Bienes: de $243.985,21 a $278.737

Categoría J:

Servicios: de $731.955,63 a $836.212,15

Bienes: de $292.782,26 a $334.484,48

Categoría K:

Servicios: de $1.024.737,89 a $1.170.697,03

Bienes: de $341.579,30 a $390.232

El ajuste vuelve a poner en el centro del debate el impacto impositivo sobre trabajadores y pequeños contribuyentes, especialmente en economías regionales como la de Catamarca, donde el peso de los impuestos se combina con la pérdida de poder adquisitivo.