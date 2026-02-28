El BCRA refuerza las reservas: compró u$s31 millones y ya suma u$s2.712 millones en 2026

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir este viernes en el mercado oficial de cambios y cerró la jornada con un saldo comprador de u$s31 millones. Con este resultado, la entidad acumuló u$s300 millones en la semana, reforzando una dinámica que se mantiene desde comienzos de año.

En lo que va de 2026, el organismo ya suma u$s2.712 millones de compras, un dato que confirma la continuidad del proceso de acumulación iniciado en enero. Precisamente, durante febrero la autoridad monetaria totalizó u$s1.555 millones de compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), superando incluso el desempeño de enero, cuando había adquirido u$s1.157 millones.

Este desempeño no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de una nueva etapa del esquema de bandas de flotación, cuyos límites superior e inferior se ajustan de acuerdo con la inflación de los dos meses previos. La consolidación de compras en este contexto refleja una estrategia de intervención orientada a robustecer la posición externa en un escenario de mayor previsibilidad cambiaria.

Reservas: caída diaria, mejora mensual

En cuanto al nivel de reservas, las reservas brutas cerraron en u$s45.560 millones. Sin embargo, durante la rueda registraron una caída de u$s796 millones, movimiento explicado por ajustes habituales de fin de mes y variaciones en encajes.

En el balance semanal, las reservas retrocedieron u$s701 millones. No obstante, el dato mensual ofrece una lectura diferente: en febrero muestran una mejora de u$s1.058 millones, reflejando el impacto positivo de las compras oficiales sostenidas a lo largo del período.

Este contraste entre la dinámica diaria y el resultado mensual ilustra la volatilidad propia de los movimientos contables y financieros de corto plazo, frente a una tendencia de acumulación más estructural que se consolida con las intervenciones del BCRA en el MLC.

Volatilidad marcada en el mercado oficial

La jornada cambiaria estuvo signada por una marcada volatilidad. Durante buena parte del día, la divisa se negoció en torno a los $1.410, nivel que concentró el mayor volumen operado y funcionó como eje de equilibrio intradiario. En ese contexto, el tipo de cambio incluso llegó a tocar máximos de $1.420.

Sin embargo, hacia el tramo final del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se aceleró la oferta. El tipo de cambio quebró los niveles que habían sido defendidos durante la jornada y profundizó la corrección, hasta cerrar en $1.397. De este modo, se cortó la racha de ruedas consecutivas de recuperación que se venía observando.

En términos mensuales, el dólar oficial acumula una caída del 3,45%, la más importante desde junio de 2019. Este retroceso mensual se da en paralelo con la intervención compradora del Banco Central y la dinámica de bandas de flotación ajustables por inflación.

Volumen operado y dinámica de futuros

El mercado exhibió un nivel significativo de actividad. El volumen total operado en la jornada fue de u$s521 millones, mientras que en el acumulado del mes se transaron u$s7.823 millones.

Si bien el total mensual fue menor al registrado en enero, el promedio diario mejoró a u$s430 millones, lo que sugiere una mayor intensidad operativa en las ruedas recientes.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cerró a $1.420 para la venta, manteniéndose en línea con los máximos intradiarios observados en el mercado mayorista.

Por su parte, el mercado de futuros mostró un volumen elevado de u$s2.561 millones. El contrato a fin de marzo cerró en $1.433, con una tasa nominal anual implícita de 29,80%, según reportó ABC Mercado de Cambios.

Datos clave de la jornada

Compras del BCRA en el día: u$s31 millones

Compras en la semana: u$s300 millones

Compras acumuladas en 2025: u$s2.712 millones

Compras netas en febrero (MLC): u$s1.555 millones

Reservas brutas: u$s45.560 millones

Caída diaria de reservas: u$s796 millones

Variación mensual de reservas: +u$s1.058 millones

Cierre del dólar mayorista: $1.397

Caída mensual del dólar oficial: 3,45%

Volumen operado en la jornada: u$s521 millones

Volumen mensual acumulado: u$s7.823 millones

Volumen en futuros: u$s2.561 millones

Contrato marzo: $1.433

TNA implícita: 29,80%

La combinación de intervención compradora sostenida, ajuste de bandas por inflación y una dinámica cambiaria con alta volatilidad intradiaria configura un escenario donde el BCRA profundiza su estrategia de acumulación, aun en un contexto de correcciones en el tipo de cambio oficial y movimientos técnicos en las reservas. El resultado mensual, tanto en compras netas como en reservas, muestra una consolidación del proceso iniciado en enero, con cifras que marcan el pulso de la política cambiaria en este inicio de año.