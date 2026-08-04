Reforma laboral: los trabajadores comenzaron a recibir el nuevo recibo de sueldo

Luego de casi dos meses de retrasos provocados por la adaptación de los sistemas de liquidación de haberes, los trabajadores comenzaron a recibir durante este mes el nuevo recibo de sueldo promovido por el Gobierno. Se trata de una de las principales novedades incorporadas en el marco de la Reforma Laboral, que modifica la información disponible para el empleado al incluir, por primera vez, el costo laboral total que representa cada puesto de trabajo para la empresa.

Hasta ahora, el recibo tradicional informaba el salario bruto, las deducciones aplicadas y el monto neto que finalmente percibía el trabajador. Con el nuevo esquema, además de esos datos, se agrega el detalle de todas las contribuciones que realiza el empleador, con el objetivo de transparentar cuánto cuesta realmente sostener cada relación laboral.

Una medida que demoró su aplicación

La modificación fue establecida mediante el Decreto 407/20 y comenzó a regir desde su publicación a comienzos de junio. Sin embargo, la implementación efectiva no fue inmediata.

Durante las primeras semanas, la mayoría de las compañías no pudo cumplir con el nuevo formato debido a que los sistemas utilizados para la liquidación de haberes todavía no estaban preparados para incorporar los nuevos datos exigidos. Recién con la liquidación correspondiente al mes de julio la situación comenzó a normalizarse y el nuevo modelo empezó a llegar de manera más generalizada a los trabajadores.

El contador Marcos Felice explicó que la principal dificultad estuvo vinculada a la adaptación tecnológica.

"Hubo complicaciones en la implementación con los sistemas. Hoy está más generalizado el uso del nuevo modelo de recibo porque ya se adecuaron la mayoría de los sistemas de liquidación. De todos modos, hasta ahora no hay reglamentación sobre sanciones por incumplimiento en el caso de aquellas compañías que todavía no lo hicieron", señaló.

Qué información incorpora el nuevo recibo

La principal innovación consiste en que el documento ya no se limita a mostrar cuánto cobra el trabajador, sino también cuánto desembolsa efectivamente la empresa.

Dentro del nuevo recibo aparecen discriminadas las distintas contribuciones patronales correspondientes a:

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Obra social.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Asignaciones familiares.

Aportes sindicales.

Cámaras empresarias.

Otros conceptos derivados de la relación laboral.

De esta manera, el trabajador puede visualizar por primera vez el costo laboral completo asociado a su empleo, información que anteriormente permanecía exclusivamente del lado del empleador.

Un ejemplo concreto del costo laboral

De acuerdo con un recibo de sueldo al que tuvo acceso LA NACION, una empresa debió desembolsar $9.410.008 para que un trabajador percibiera un salario bruto de $7.777.833.

Luego de aplicarse las deducciones correspondientes por Impuesto a las Ganancias, jubilación y otros conceptos, el monto que finalmente llegó a la cuenta bancaria del empleado fue de $6.792.164.

Este ejemplo permite observar la diferencia entre el costo total que afronta la empresa y el importe que finalmente recibe el trabajador, una información que hasta ahora no figuraba en el recibo salarial.

El gráfico que muestra cómo se distribuye el costo laboral

Otra de las novedades incorporadas es un gráfico de torta, diseñado para representar visualmente la composición del costo laboral. Siguiendo el mismo ejemplo difundido, el gráfico muestra que:

74% del costo total del empleador corresponde al salario del trabajador.

del costo total del empleador corresponde al salario del trabajador. 22% corresponde a contribuciones destinadas a la seguridad social.

corresponde a contribuciones destinadas a la seguridad social. 2% corresponde a la ART.

corresponde a la ART. 1% corresponde al PAMI.

El Gobierno presentó esta herramienta como una forma de brindar mayor transparencia sobre la composición del costo laboral y hacer visibles conceptos que hasta ahora solo conocían las empresas.

La mayoría de las empresas logró adecuarse

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, explicó que la implementación avanzó considerablemente durante las últimas semanas.

"La mayoría de las empresas terminó de implementar el nuevo recibo con la liquidación de julio, sobre todo aquellas que contratan sistemas de software, ya que la mayoría está actualizada. Sí faltan las compañías que tienen desarrollo propio y las pymes que lidian con el Excel, pero en estos dos meses la mayoría se adecuó. Desde el Gobierno dejaron trascender que en esta primera etapa no van a aplicar sanciones, así que hasta finales de agosto es probable que veamos empresas tratando de cumplir con la normativa", sostuvo.

De acuerdo con esa explicación, todavía existen empresas que continúan adaptando sus propios sistemas internos o que realizan las liquidaciones mediante planillas de cálculo, situación que demoró el cumplimiento generalizado de la normativa.

Las observaciones sobre el nuevo formato

Pese al avance en la implementación, Domínguez señaló algunos aspectos que considera incompletos en el nuevo modelo. Según indicó, el recibo no posee espacio para consignar la fecha ni la firma, y además el gráfico explicativo no incorpora el impacto del Impuesto a las Ganancias, por lo que, a su entender, el documento no refleja completamente todos los factores que determinan el salario neto que finalmente recibe el trabajador.

El tributarista sostuvo que, para cumplir plenamente con el objetivo de facilitar la comprensión del recibo, esos aspectos deberían ser modificados por el Gobierno mediante un nuevo decreto.

Una guía para interpretar el nuevo recibo

Ante las dudas que comenzó a generar el nuevo formato entre los trabajadores, desde Xubio difundieron una guía para facilitar su interpretación. La product owner del módulo de Sueldos de Xubio, Catalina Barber Clas, explicó que muchas personas están observando por primera vez el costo total que representa su puesto de trabajo para la empresa.

"Muchos trabajadores ven por primera vez cuánto le cuesta su puesto a la empresa, más allá del número que reciben en su cuenta", señaló.

La guía también diferencia claramente dos conceptos que suelen generar confusión. Por un lado, los aportes que se descuentan del salario bruto del trabajador para financiar prestaciones como:

Jubilación (11%).

Obra social (3%).

PAMI (3%).

Cuota sindical, según el convenio correspondiente.

Por otro lado, las contribuciones patronales, que no se descuentan del salario del trabajador y son abonadas directamente por el empleador, entre ellas: