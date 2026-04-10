Confirmado: la tarifa de agua subirá 48,6% en dos tramos

El Ministerio de Desarrollo Productivo publicó el nuevo cuadro tarifario de Aguas de Catamarca SAPEM, formalizando así la actualización del servicio luego de la audiencia pública realizada el pasado 12 de marzo. La decisión confirmó que la boleta de agua aumentará un 48,6% en dos tramos, un esquema escalonado que comenzará a aplicarse desde el tercer bimestre de 2026, correspondiente a los meses de mayo y junio.

La resolución establece una modalidad progresiva de ajuste, de manera que cada incremento se calculará sobre la tarifa vigente al momento de su entrada en vigencia, lo que deriva en un efecto acumulativo hasta alcanzar el porcentaje final autorizado.

Cómo se aplicarán los dos incrementos

El esquema oficial difundido por la cartera productiva determina dos momentos concretos para la actualización.

Primer tramo:

Desde el tercer (3°) bimestre de 2026

Meses: mayo-junio

Incremento: 24%

Base de cálculo: tarifas vigentes hasta hoy

Segundo tramo:

Desde el cuarto (4°) bimestre de 2026

Meses: julio-agosto

Incremento: 19,9%

Base de cálculo: tarifas vigentes al tercer bimestre de 2026

La mecánica implica que el segundo aumento no se calcula sobre la tarifa anterior al primer ajuste, sino sobre la ya actualizada, razón por la cual la suba acumulada final alcanza el 48,6%.

Este criterio de actualización escalonada fue explicitado por la resolución para dejar establecido el modo en que se conformará el valor final del servicio.

La diferencia con el pedido inicial de la empresa

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo cuadro tarifario es la distancia entre el porcentaje finalmente autorizado y el que originalmente había solicitado la prestataria. Aguas de Catamarca SAPEM había requerido una suba del 62,8%, pero el Ministerio resolvió aprobar un porcentaje inferior tras realizar un análisis alternativo de la estructura de costos.

La diferencia entre ambos números fue explicada a partir de una revisión técnica de los componentes utilizados para justificar el pedido empresario.

Los puntos que redujeron el aumento

Según se informó, uno de los factores centrales fue que el Ministerio consideró que la incidencia de los costos de energía eléctrica debía ser "cero" dentro de la fórmula tarifaria. La razón expuesta es que esos costos son asumidos por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, por lo que no correspondía trasladarlos al cuadro tarifario del usuario.

Entre los elementos técnicos señalados en la revisión se destacan el costo de energía eléctrica con incidencia "cero", la cobertura de esos gastos por parte del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y, por último, la corrección de errores en costos salariales.

A ello se sumó otro punto de peso: el Ministerio indicó que se detectó un error en el cálculo de los costos salariales informado por Aguas de Catamarca, situación que también incidió en la reducción del porcentaje final autorizado.

El impacto del esquema acumulativo

La aplicación en dos etapas introduce un componente técnico clave: el cálculo acumulativo. Esto significa que:

El 24% inicial modifica la base tarifaria.

modifica la base tarifaria. El 19,9% posterior se aplica sobre ese nuevo valor.

se aplica sobre ese nuevo valor. El resultado conjunto lleva el ajuste al 48,6% total.

La aclaración oficial sobre esta metodología apunta a transparentar cómo se alcanza el porcentaje final, ya que la simple suma lineal de ambos tramos no reflejaría correctamente el resultado final del cuadro.