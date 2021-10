Control de precios: cuál es la nueva lista de 1.650 productos que el Gobierno busca congelar

Tras el encuentro que mantuvo ayer por la tarde con los representantes de las empresas de consumo masivo por el congelamiento de precios, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, les envió por la noche la nueva lista de 1.650 productos cuyos precios buscan retrotraer al 1° de octubre y mantener fijos hasta enero. Incluyen los 650 ítems que ya integran Precios Cuidados y los 70 de Súper Cerca; el resto son otros ítems considerados clave para reducir el costo de la canasta básica.

La nueva lista tiene 598 páginas y está compuesta de 29.883 ítems, ya que figura el precio al que cada artículo debe comercializarse en las diferentes regiones del país. Los valores que figuran son los de venta al público, cuando las compañías deben tener conocimiento del precio salido de fábrica al que deben comercializar el bien.

Figuran en la extensa lista algunos de los siguientes productos: espuma de afeitar Regular en Aerosol Foamy 322 ml para Buenos Aires y CABA ($272,31); gel de afeitar Nivea Sensitive 200 ml ($290,83); Crema Corporal Hidratación Express - Piel Normal A Seca Nivea 250 ml ($249,30); Protector Solar Protect & Bronze FPS 15 - Loción Nivea 200 ml ($779); Desodorante Deo Protect & Care Fem Nivea 150 ml ($130); Cepillo Dental Colgate Extra Clean 1 Un ($100,19) y Acondicionador Restauracion Max ProV Pantene 200 ml ($203,34).

También integran el listado: fideos municiones Terrabusi 500 gr ($48,52); fideos spaghetti al Huevo Don Felipe 500 gr ($87,29); galletitas dulces rellenas Duquesa 115 gr ($61,1); chocolate con leche Leger Milka 45 gr ($145,17); galletitas dulces Clásica Lincoln 153 gr ($62,15); galletitas clásicas Cerealitas 200 Gr ($81,64); gelatina frutilla Royal 40 gr ($55,85); galletitas original Criollitas Pack 3 300 gr ($93,14); entre otros.

A su vez, el aceite de girasol Cocinero 1,5 lt tiene un precio de $228,45 en los mismos distritos (Bs As y CABA); la yerba mate Compuesta Elaborada Con Palo Chamigo 1kg deberá mantenerse hasta enero en $299,20); el pan rallado Preferido 500 gr, a $90,5; y la Leche Larga Vida Entera Sancor 1 lt, $82,10. Estos son sólo algunos de los productos, pero el listado es extenso y está detallado por región en el archivo adjunto en este artículo.

Fuentes de diversas compañías la cuestionaron fuertemente y precisaron que muchos productos tienen precios entre 10% y 15% más bajos que los que regían al 1° de octubre, como planteó el Gobierno. Además, coincidieron en remarcar que “se incluyeron muchos artículos core de las compañías, es decir, que representan un gran porcentaje de la facturación”, y que deberán quedar congelados, con suerte, hasta enero del 2022.

“Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”, señaló Feletti en un comunicado emitido tras el encuentro mantenido este lunes por la tarde con las empresas.

Y agregó: “Hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio”, manifestó el secretario de Comercio Interior.

Tras enviarles la nueva lista -la primera, comunicada la semana pasada, tenía infinidad de errores-, Feletti les dijo a los directivos de las compañías que aceptaba sugerencias y que tenían tiempo hasta este mediodía para realizar sus propuestas. Varias de las firmas, de hecho, habían ido al encuentro de ayer con un listado de productos que estaban dispuestas a congelar, pero no hubo margen para negociar eso. El Gobierno los recibió con el nuevo armado de 1.650 productos.

“Tengo la sensación de que nos dicen que hagamos propuestas, pero ya tienen la decisión tomada y no habrá espacio para nada”, dijeron fuentes de una empresa del sector alimenticio. Por lo pronto, algunas igualmente enviarán sus listados y esta tarde habrá una reunión en la sede de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para definir qué estrategia seguir. “Esto es coyuntural y no sirve de mucho”, dijo el presidente de esta entidad y de la UIA, Daniel Funes de Rioja, al respecto. Y planteó también que lo que se busca desde el sector es que se respeten las reglas de juego que había, en la medida de lo posible, aunque dijo que no quieren conflicto y que pondrán toda su buena voluntad para evitarlo.

Las reglas de juego a las que se refirió Funes de Rioja tienen que ver con lo que ya el sector venía negociando con la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y con los aumentos de precios que ya habían sido concedidos. Varios fueron los empresarios que en la reunión de ayer plantearon que fue la propia secretaría la que habilitó los incrementos de octubre (incluso los de Precios cuidados que finalmente no se anunciaron) y que ahora la nueva gestión busca retrotraer. Los funcionarios les dijeron que no había ninguna norma que justifique estas autorizaciones -claramente no la había; eran acuerdos de palabra), por lo que se hicieron los desentendidos. “Vamos a ver si encontramos algún mail”, agregó la subsecretaria Débora Giorgi, ante la molestia del sector privado.