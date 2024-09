Cortes de luz: estudian aumento de tarifas para financiar inversiones

El Gobierno analiza "incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional" a las generadoras de energía eléctrica que tienen máquinas térmicas viejas e ineficientes para financiar sus inversiones y evitar tener que recurrir a cortes de luz programados el próximo verano.

La iniciativa está expresada en un borrador de la resolución que publicará la Secretaría de Energía en los próximos días. Como consecuencia, el costo promedio del sistema eléctrico tendría una suba, que se trasladará a la demanda (hogares, comercios e industrias) mediante un aumento de tarifas, ya que el Estado nacional quiere retirar cada vez más los subsidios.

A cambio, las generadoras que tienen entre 2.000 y 3.000 MW de potencia en máquinas turbo vapor y motores alternativos/diesel -a gas, gasoil o fuel oil- fuera de servicio contarán con un incentivo económico para mejorar su equipamiento y ponerlo a disposición de la red. En el sector calculan que esa potencia podría superar los 5.300 MW, aunque fuentes oficiales lo descartan.

El objetivo oficial es mitigar los riesgos de quedarse sin suficiente generación de energía en los picos de consumo -la demanda podría llegar hasta 30.700 MW entre febrero y marzo-, eludir los cortes de luz programados a los usuarios residenciales como hace 35 años o un black out -apagón- como el del 16 de junio de 2019.

La mejora de la remuneración sería en base a la nueva potencia disponible (fijo) y a la generación de energía (variable) "que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmicas en meses y horas críticas" y se pagaría entre diciembre 2024 y agosto 2027.

Las empresas que podrían aportar más energía al sistema son Central Puerto, Pampa Energía, AES, Albanesi y Secco, entre otras.

Según se pudo saber, esas máquinas hoy están cobrando cerca de 4.500 dólares por MW al mes (unos US$ 6 por megavatio-hora, MWh) de remuneración fija y otros 5 dólares variables, contra un costo de poner a funcionar esos equipos de aproximadamente 15 a 20 dólares por MWh, explicó a este medio un especialista técnico del sector privado.

Los funcionarios de Energía están evaluando por estas horas cuadruplicar el precio fijo a unos US$ 18.000 por MW-mes (US$ 25 /MWh).

"Los motores consumen aceite y sus mantenimientos preventivos cada 12.000 horas son muy caros. Con los actuales precios son máquinas de perder dinero, pero se pueden poner a punto con un mayor valor. Las turbo vapor, en cambio, son viejas, tienen más de 40 o 50 años. Por más que quiera preparar un coche viejo para una carrera, no la va a ganar", comparó un ejecutivo del sector eléctrico, en off the récord.

Los incentivos planeados por el Gobierno llegan después de que en julio se cancelara la adjudicación de la licitación TerConf, que había dejado lista la gestión anterior para reforzar el parque termoeléctrico con precios promedio en torno a los US$ 17.000 cada MW-mes. (Fuente Clarín)