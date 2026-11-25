El consumo en los distintos canales comerciales tuvo un comportamiento dispar durante septiembre. Los autoservicios mayoristas y los centros de compras registraron aumentos interanuales, mientras que los supermercados continuaron mostrando dificultades y sumaron otro mes de retroceso en sus ventas.

Los datos surgen de los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que presentó los indicadores correspondientes a las ventas de supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings durante el noveno mes del año.

La comparación entre los tres segmentos permite observar que la recuperación no tuvo la misma intensidad ni se manifestó de manera uniforme. Mientras los mayoristas consiguieron interrumpir una secuencia de siete meses consecutivos de caídas y los centros de compras volvieron a registrar una variación positiva, los supermercados acumularon su novena baja interanual consecutiva.

También se registraron diferencias al analizar las variaciones mensuales, los resultados acumulados entre enero y septiembre, los montos de facturación a precios corrientes y la participación de los distintos medios de pago.

Supermercados: una nueva caída

El desempeño de los supermercados volvió a ubicarse en terreno negativo. Durante septiembre, las ventas del sector registraron una caída interanual del 3%, en comparación con el mismo mes de 2025. Con este resultado, el acumulado de los primeros nueve meses del año cerró con una contracción del 2,9%.

El dato confirmó la continuidad de una tendencia desfavorable para el rubro, que alcanzó su novena caída consecutiva en las ventas. La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre último, cuando el indicador había mostrado un incremento del 0,5%.

La evolución también fue negativa en las mediciones de menor plazo. En la comparación mensual, las ventas retrocedieron un 0,9% respecto de agosto, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa del 0,4% frente al mes anterior. En paralelo, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $2.453 millones, lo que representó un incremento interanual del 25%. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $738.964.

Entre los grupos de artículos, Carnes volvió a encabezar los aumentos interanuales, con una suba del 37,3%. Detrás se ubicaron Verdulería y frutería, con el 33,2%; Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con el 28,6%; y Otros, con el 27,6%.

Estos porcentajes corresponden a la evolución de las ventas por grupo de artículos y se inscriben en un contexto en el que el indicador general del sector continuó mostrando una contracción interanual.

Tarjetas de crédito, el principal medio de pago en supermercados

El informe también detalló cómo se distribuyeron las operaciones según los medios de pago utilizados por los consumidores. Las tarjetas de crédito conservaron la mayor participación, con una recaudación de $997 millones, equivalente al 40,7% de las ventas totales.

El resto de las operaciones se distribuyó entre tarjetas de débito, efectivo y otros medios de pago. Los valores informados fueron los siguientes:

Tarjetas de crédito: $997 millones, el 40,7% de las ventas totales.

Tarjetas de débito: $593 millones, el 24,2%.

Efectivo: $430 millones, el 17,6%.

Otros medios de pago: $432 millones, el 17,6%.

En cuanto al valor de las compras, el ticket promedio registró un incremento interanual del 26,4% y llegó a los $38.059 por operación.

De esta manera, el segmento combinó un aumento de la facturación a precios corrientes y del ticket promedio con una nueva disminución en el indicador general de ventas. La secuencia de nueve meses consecutivos de bajas interanuales volvió a marcar la diferencia respecto de los resultados que presentaron los otros dos canales comerciales relevados.

Mayoristas: se interrumpieron siete meses de caídas

A diferencia de los supermercados, los autoservicios mayoristas lograron revertir en septiembre la tendencia negativa que venían registrando. Las ventas del sector aumentaron un 1% interanual, resultado que permitió cortar una serie de siete meses consecutivos de descensos.

El incremento de septiembre constituyó la segunda suba interanual registrada por el segmento durante 2026. La primera se había producido en enero, cuando el indicador había avanzado un 1,3%.

Sin embargo, el resultado positivo del noveno mes no alcanzó para revertir el balance acumulado del año. Entre enero y septiembre, las ventas mayoristas registraron una contracción del 2,5%. Además, la comparación con el mes inmediatamente anterior continuó mostrando una variación negativa. Respecto de agosto, las ventas cayeron un 0,5%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo retrocedió un 0,2% frente al período anterior.

En términos de facturación, las ventas totales de los autoservicios mayoristas sumaron $371 millones, con un crecimiento interanual del 29,2%. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $398.798.

Los grupos de artículos que presentaron los aumentos interanuales más significativos fueron Verdulería y frutería, con una suba del 45,4%; Carnes, con el 41,2%; Almacén, con el 39,1%; y Lácteos, con el 35,4%.

La evolución de estos rubros mostró incrementos superiores al resultado general del segmento, que volvió a terreno positivo después de siete meses de variaciones interanuales negativas.

Transferencias y pagos con QR lideraron las operaciones mayoristas

La distribución de los medios de pago presentó una particularidad en los autoservicios mayoristas. A diferencia de lo observado en supermercados, donde predominaron las tarjetas de crédito, en este segmento los otros medios de pago concentraron la mayor proporción de las ventas.

Dentro de esa categoría se incluyen modalidades distintas de las tradicionales, como las transferencias y los cobros mediante códigos QR. En septiembre, estas operaciones alcanzaron los $124 millones, equivalentes al 33,6% de las ventas totales. El resto de los medios de pago registró los siguientes valores:

Otros medios de pago: $124 millones, el 33,6% de las ventas totales.

Tarjetas de crédito: $94 millones, el 25,5%.

Efectivo: $93 millones, el 25,1%.

Tarjetas de débito: $58 millones, el 15,8%.

Por su parte, el ticket promedio de compra llegó a $48.405, luego de registrar un incremento interanual del 33,1%.

Ese valor se ubicó por encima del promedio informado para los supermercados, que fue de $38.059. En ambos casos, los tickets mostraron aumentos interanuales, aunque los indicadores generales de ventas tuvieron comportamientos diferentes.

Shoppings: septiembre volvió a mostrar una variación positiva

Los centros de compras también registraron una mejora interanual durante septiembre. De acuerdo con los datos del INDEC, las ventas en los shoppings aumentaron un 0,3% respecto del mismo mes del año anterior, lo que permitió al segmento volver a ubicarse en terreno positivo.

No obstante, el resultado mensual no modificó el balance acumulado. Entre enero y septiembre, las ventas de los centros de compras mantuvieron una contracción del 1,1%.

En la comparación con agosto, el indicador presentó una caída del 0,8%. Por otro lado, el índice de la serie tendencia-ciclo se mantuvo estable, sin registrar variaciones respecto del mes anterior. Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $582 millones, con un incremento interanual del 19,3%. La venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $558.364.

Así, al igual que en los autoservicios mayoristas, el indicador interanual de septiembre mostró un avance, aunque el resultado acumulado de los primeros nueve meses del año permaneció por debajo de los niveles de referencia.

Patagonia encabezó el crecimiento regional de los centros de compras

El informe del INDEC también presentó la evolución de las ventas de los shoppings según las distintas regiones del país. En ese relevamiento, la Patagonia registró el mayor incremento interanual, con una suba del 29,5% y un total de ventas informado de $30.529 millones.

Las demás jurisdicciones y regiones presentaron los siguientes resultados:

Gran Buenos Aires: $182.837 millones, con un aumento interanual del 15,5%.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $178.920 millones, con un incremento del 26%.

Región Pampeana: $118.925 millones, con una suba del 13,4%.

Región Cuyo: $47.567 millones, con un crecimiento del 23,9%.

Región Norte: $29.684 millones, con un aumento del 16,2%.

Patagonia: $30.529 millones, con una variación positiva del 29,5%.

La comparación regional mostró que la Patagonia encabezó el crecimiento porcentual, mientras que el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron los mayores montos de ventas informados.