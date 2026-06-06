Crisis en la industria: cuatro de cada diez empresas sufrieron caídas de producción y ventas

El último relevamiento del Monitor de Desempeño Industrial (MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) arrojó un resultado de 43,5 puntos en abril, lo que representa una mejora de 7 puntos porcentuales respecto del promedio registrado durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, desde la entidad aclararon que este avance debe interpretarse con cautela. Según explicaron, la mejora estuvo impulsada principalmente por la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero, un factor que contribuyó a elevar el indicador sin reflejar necesariamente una recuperación consolidada de la actividad.

La comparación interanual ofrece una lectura menos favorable. Medido contra el mismo mes de 2025, el MDI registró una caída de 2,2 puntos porcentuales, evidenciando que las dificultades continúan presentes en buena parte del entramado industrial.

Producción y ventas: predominan los resultados negativos

El informe revela que los desempeños desfavorables siguen predominando en las principales variables analizadas. De acuerdo con el relevamiento, cuatro de cada diez industrias consultadas reportaron retrocesos tanto en producción como en ventas.

En materia productiva, el 38% de las empresas indicó que su nivel de producción disminuyó. La situación fue aún más marcada al analizar las ventas:

45,5% registró caídas en las ventas al mercado interno.

registró caídas en las ventas al mercado interno. 30,4% reportó retrocesos en las exportaciones.

La situación adquiere mayor gravedad entre las empresas de menor tamaño. Las micro y pequeñas firmas enfrentaron un escenario particularmente desafiante:

43,9% informó caídas en la producción.

informó caídas en la producción. 52,8% registró descensos en las ventas.

Por su parte, las empresas medianas y grandes mostraron una problemática más acentuada en el plano laboral, donde el 30% señaló una reducción en su dotación de personal.

El empleo continúa bajo presión

Uno de los aspectos más sensibles del informe está vinculado al mercado laboral industrial. El MDI de abril volvió a exhibir señales de debilidad en este frente.

El 22,4% de las empresas relevadas redujo su plantilla de trabajadores durante el período analizado. Aunque la UIA destacó que el ritmo de ajuste fue menor al observado en el relevamiento anterior, advirtió que se trata del tercer valor más elevado de toda la serie histórica.

Entre las compañías que ya realizaron recortes de personal, también se observaron otras medidas de ajuste destinadas a reducir costos operativos:

35,1% redujo turnos de trabajo.

redujo turnos de trabajo. 21,3% adelantó vacaciones.

adelantó vacaciones. 14,3% suspendió trabajadores.

Las perspectivas hacia adelante tampoco muestran un panorama alentador. El relevamiento indica que el sector mantiene una visión cautelosa respecto de la generación de empleo.

Mientras que 24% de las empresas anticipa una reducción o dificultades para incorporar trabajadores, únicamente 20,2% prevé realizar nuevas contrataciones.

Problemas financieros y dificultades para cumplir obligaciones

La situación financiera aparece como otro de los puntos críticos identificados por el informe.

Durante abril, el 44,9% de las empresas manifestó haber tenido inconvenientes para afrontar de manera íntegra al menos uno de los siguientes compromisos:

Salarios.

Pagos a proveedores.

Compromisos financieros.

Servicios públicos.

Impuestos.

Dentro de ese universo, el 6,1% presentó atrasos simultáneos en todos los conceptos mencionados. Aunque se trata de una proporción reducida, la UIA destacó que constituye el cuarto valor más alto desde enero de 2021.

Los principales problemas se concentraron en:

Pago de impuestos: 33,8%.

Pago a proveedores: 32,2%.

Las consecuencias de estas dificultades financieras también quedaron reflejadas en el incremento del endeudamiento y en el peso creciente de los costos financieros.

Según el informe:

36,3% de las empresas señaló un aumento del endeudamiento.

de las empresas señaló un aumento del endeudamiento. 33,9% indicó que el pago de intereses tuvo un impacto significativo.

indicó que el pago de intereses tuvo un impacto significativo. Apenas 10,1% aseguró no haber sufrido consecuencias relevantes.

Demanda en retroceso y costos en aumento: las mayores preocupaciones

El sector manufacturero identificó a la caída de la demanda y al aumento de costos como los principales factores de preocupación.

La debilidad de la demanda fue señalada por 49,7% de los encuestados, convirtiéndose en la inquietud más relevante para las empresas industriales.

Dentro de este fenómeno, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera:

24,8% atribuyó la caída a una menor demanda de otras industrias.

atribuyó la caída a una menor demanda de otras industrias. 16,9% señaló una disminución del consumo de los hogares.

señaló una disminución del consumo de los hogares. 8% vinculó el problema a la reducción de la obra pública.

En segundo lugar apareció el aumento de costos, mencionado por 21,3% de las firmas.

Muy cerca se ubicó la preocupación por las materias primas e insumos nacionales, con 20,9% de las respuestas.

Asimismo, el MDI destacó el crecimiento de otro factor de inquietud: la dificultad para competir frente a los bienes importados. Este aspecto fue mencionado por 15,6% de las empresas y constituye uno de los reclamos que la UIA mantiene vigente ante el Gobierno.

Expectativas más moderadas y percepción de deterioro

Las perspectivas para los próximos meses muestran un empresariado más cauteloso y con expectativas recortadas.

En un contexto definido por la heterogeneidad sectorial —donde algunas actividades exhiben mejores desempeños que otras— aumentó la proporción de compañías que perciben un deterioro respecto del año pasado.

Los resultados fueron contundentes:

57,7% observó un deterioro a nivel empresarial.

observó un deterioro a nivel empresarial. 70,4% percibió un empeoramiento en su sector de actividad.

percibió un empeoramiento en su sector de actividad. 65,4% consideró que la situación nacional es peor que la de un año atrás.

En contraste, solamente 17,8% de las empresas afirmó encontrarse efectivamente mejor que el año anterior.

Las expectativas futuras también mostraron un enfriamiento. Tanto a nivel país como empresarial disminuyó la cantidad de firmas que esperan una mejora respecto del relevamiento previo.

En el plano nacional, las expectativas positivas descendieron de 51% a 46,6%, mientras que a nivel empresarial retrocedieron de 47,8% a 46,2%.

La única variable que logró mantenerse prácticamente estable fue la percepción sobre el propio sector de actividad. En este caso, las expectativas favorables alcanzaron 41,8%, sin cambios significativos respecto de las mediciones anteriores.

El conjunto de indicadores refleja así una industria que muestra algunos signos de recuperación estadística respecto de los primeros meses del año, pero que continúa enfrentando desafíos estructurales vinculados a la demanda, la rentabilidad, el financiamiento y el empleo. En ese marco, las empresas mantienen una postura prudente y observan con preocupación la evolución de la actividad durante los próximos meses.