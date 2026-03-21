¿Cuáles son los cinco elementos que PAMI entrega gratis en marzo de 2026?

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigentes distintos beneficios gratuitos destinados a jubilados y pensionados. A través de varios programas específicos, la obra social permite acceder sin costo a cinco elementos esenciales para la salud y el cuidado diario.

Se trata de insumos que resultan especialmente importantes para personas con movilidad reducida, problemas de visión o necesidades médicas permanentes, y que además representan un importante alivio económico en un contexto donde los gastos en salud continúan en aumento.

Actualmente, los afiliados pueden acceder a colchones antiescaras, inodoros portátiles, trapecios para cama, anteojos y pañales, cada uno gestionado a través de distintos programas del organismo.

Colchón antiescaras: prevención para personas con movilidad reducida

Uno de los elementos que PAMI entrega sin costo es el colchón antiescaras, un insumo clave para pacientes que deben permanecer muchas horas en cama o tienen movilidad limitada.

Este tipo de colchón ayuda a prevenir lesiones en la piel y escaras, que pueden generarse por la presión prolongada en determinadas zonas del cuerpo.

El beneficio se tramita a través del programa "Accesorios", destinado a afiliados que requieren equipamiento médico para su cuidado cotidiano.

Inodoro portátil: mayor autonomía en el hogar

Dentro del mismo programa también se incluye el inodoro portátil, un dispositivo que facilita la higiene personal cuando el afiliado tiene dificultades para trasladarse hasta el baño.

Este elemento suele ser recomendado para personas con problemas de movilidad, rehabilitación o enfermedades que limitan el desplazamiento, permitiendo una mayor autonomía dentro del hogar.

Trapecio para cama: asistencia para incorporarse

El tercer elemento disponible en el programa "Accesorios" es el trapecio para cama, una estructura que se coloca sobre la cama y permite que el paciente pueda incorporarse o cambiar de posición con mayor facilidad.

Este dispositivo es especialmente útil para quienes deben permanecer en reposo o atraviesan procesos de recuperación prolongados.

Para solicitar cualquiera de estos tres elementos es necesario realizar el trámite a través de la web del Programa de Atención Médica Integral. Puede hacerlo el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico tratante, presentando orden médica, DNI y un resumen de historia clínica con peso y talle del paciente.

Anteojos gratuitos para afiliados

Otro beneficio disponible es la entrega de un par de anteojos sin cargo para afiliados que necesiten corrección visual.

Para acceder al beneficio se debe presentar:

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla (válida por 150 días)

Una vez obtenida la receta, el afiliado debe dirigirse a una óptica habilitada por PAMI, donde podrá elegir los lentes correspondientes según la indicación médica.

Pañales gratis con entrega a domicilio

El quinto beneficio corresponde al programa de provisión de pañales, destinado a afiliados que cuentan con indicación médica para su uso.

El plan cubre hasta 90 unidades mensuales, siempre que exista una receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera.

Actualmente, el Programa de Atención Médica Integral realiza la entrega directamente en el domicilio registrado del afiliado, sin costo adicional.

Por ese motivo, desde el organismo recomiendan verificar que la dirección registrada sea correcta. Este dato puede actualizarse llamando al 138, la línea de atención "PAMI Te Escucha", o acercándose a una agencia del organismo.