Cuáles son los rubros más buscados en el Hot Sale

La nueva edición del Hot Sale comenzó con una fuerte actividad en las plataformas de comercio electrónico y con una clara tendencia en las preferencias de los consumidores. Durante las primeras horas del evento, la indumentaria, los artículos de decoración y hogar y los productos de salud y belleza se posicionaron como los rubros más buscados y con mayor volumen de ventas, en un contexto marcado por la búsqueda intensiva de promociones y facilidades de pago.

Según las estimaciones difundidas por operadores online, el segmento de indumentaria lidera ampliamente el volumen de operaciones, concentrando el 48,1% de las transacciones totales registradas hasta el momento. Muy por detrás aparecen las categorías de decoración y hogar, con el 8,3%, y salud y belleza, que representan el 8,1% de los pedidos.

La indumentaria vuelve a dominar las ventas

El comportamiento de los consumidores volvió a mostrar una fuerte inclinación hacia la compra de prendas de vestir y calzado, un fenómeno que históricamente suele repetirse durante este tipo de jornadas comerciales. Entre los productos más demandados aparecen:

Remeras

Camperas

Pantalones

Botas

Cremas faciales

Materiales de construcción

El informe revela además una combinación entre productos de consumo inmediato y artículos que requieren una planificación previa. En ese marco, el crecimiento de los materiales de construcción aparece como uno de los datos destacados de esta edición del evento comercial.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en Argentina, señaló que las categorías de Indumentaria y Salud y Belleza continúan manteniendo su posicionamiento histórico dentro del comercio electrónico argentino, aunque destacó también el avance de productos de "alta consideración", como los vinculados a mejoras y remodelaciones del hogar.

El envío gratuito, la clave

Uno de los aspectos más relevantes de las primeras horas del Hot Sale fue el peso que tuvieron las promociones vinculadas a la logística y los costos de envío. Según el relevamiento, el 71% de las órdenes de compra incluyó algún tipo de descuento o promoción sobre el precio de lista.

En ese escenario, el envío gratuito volvió a consolidarse como el principal incentivo para concretar operaciones. De acuerdo con los datos difundidos, esta modalidad estuvo presente en una de cada dos órdenes despachadas, convirtiéndose en una herramienta central para aumentar la conversión de ventas en los comercios participantes.

La tendencia muestra que los consumidores priorizan beneficios directos relacionados con el traslado de la mercadería y valoran especialmente aquellas promociones que permiten reducir costos adicionales al producto adquirido.

Cómo pagan los consumidores

El informe también permitió conocer cuáles son las modalidades de pago más utilizadas durante esta edición del evento. La tarjeta de crédito continúa siendo el instrumento predominante y fue utilizada en el 47% de las operaciones realizadas durante las primeras horas.

Detrás aparecen:

Transferencias bancarias: 19%

19% Billeteras digitales: 7%

En cuanto a la financiación elegida por los compradores, los datos muestran una fuerte inclinación hacia las operaciones en un solo pago. El 61% de los usuarios optó por abonar en una cuota, una cifra que representa un crecimiento de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El resto de las operaciones se distribuyó de la siguiente manera:

Tres cuotas: 19%

19% Seis cuotas: 14%

14% Doce cuotas sin interés: 6%

Estos números reflejan una preferencia marcada por evitar compromisos financieros de largo plazo, aun dentro de un contexto de promociones y descuentos especiales.

El celular domina las compras online

Otro de los datos sobresalientes del relevamiento tiene que ver con los dispositivos utilizados para concretar las operaciones. El 69% de las compras se realizaron desde teléfonos celulares, mientras que el 31% restante se efectuó mediante computadoras de escritorio.

La tendencia confirma la consolidación del comercio móvil como principal canal de consumo digital, especialmente en eventos de alto tráfico y promociones masivas como el Hot Sale.

En paralelo, las redes sociales también tuvieron un rol determinante en la generación de ventas. Según el informe procesado por la Agencia Noticias Argentinas, Instagram concentró el 91% de las conversiones generadas desde redes sociales, mientras que Facebook representó el 9% restante.

Dónde se concentran la mayor actividad

En términos geográficos, el mayor volumen de pedidos se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que concentraron el 40% de las operaciones. Luego aparecen:

Interior de la provincia de Buenos Aires: 11%

11% Córdoba: 6%

Los datos estadísticos surgen del monitoreo en tiempo real realizado por la plataforma Tiendanube, que integra a más de 75.000 marcas en el país y permitió observar el comportamiento de consumo durante las primeras horas de la jornada comercial.

El inicio del Hot Sale mostró así un escenario marcado por la búsqueda de descuentos concretos, el protagonismo absoluto de la indumentaria y un consumidor que combina promociones, practicidad y compras digitales desde el teléfono móvil como ejes centrales de decisión.