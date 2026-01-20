Cuánto cobra un empleado de comida rápida en enero de 2026 en Catamarca

Los empleados del rubro de comida rápida, que incluyen cadenas de fast food, confiterías, heladerías y pizzerías, recibieron en enero de 2026 un nuevo incremento salarial en el marco del acuerdo paritario firmado por la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros.
El aumento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000, que regula la actividad de la rama de Servicios Rápidos, vigente también en la provincia de Catamarca. La actualización salarial forma parte de un esquema progresivo que busca amortiguar el impacto de la inflación y evitar la pérdida del poder adquisitivo.
Cómo es el cronograma de aumentos para el sector de fast food
El acuerdo paritario estableció un cronograma de incrementos escalonados, todos bajo la modalidad de sumas no remunerativas, que se irán acumulando hasta su incorporación definitiva al salario básico:
Noviembre: 3%
Diciembre: 5,58%
Enero: 7,69%
Febrero: 9,3%
Marzo: incorporación de todas las sumas al salario básico
Estas asignaciones no remunerativas impactan en el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales como la antigüedad, aunque no contemplan beneficios particulares que puedan otorgar algunas empresas del sector.
Cuánto cobran en enero los empleados de comida rápida
Con la aplicación del tramo correspondiente a enero, los salarios quedaron conformados de la siguiente manera, sin contemplar adicionales ni beneficios específicos:
Empleado principiante:
Básico: $899.668
No remunerativo (7,69%): $69.174
Total enero: $968.842
Cajero:
Básico: $1.060.777
No remunerativo: $81.574
Total enero: $1.142.351
Encargado de local:
Básico: $1.374.594
No remunerativo: $105.674
Total enero: $1.480.268
Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero o maestro pizzero:
Básico: $1.549.394
No remunerativo: $119.354
Total enero: $1.668.748
Los montos corresponden a jornadas completas, mientras que el personal contratado a tiempo parcial percibe valores proporcionales según la carga horaria.
De acuerdo al cronograma acordado, en febrero se aplicará el último tramo del aumento, con una suba del 9,3% no remunerativo, y recién en marzo todas las sumas se incorporarán al salario básico, impactando de manera directa en aguinaldos, vacaciones y futuros incrementos.