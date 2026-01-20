Cuánto cobra un empleado de comida rápida en enero de 2026 en Catamarca

Los empleados del rubro de comida rápida, que incluyen cadenas de fast food, confiterías, heladerías y pizzerías, recibieron en enero de 2026 un nuevo incremento salarial en el marco del acuerdo paritario firmado por la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros.

El aumento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000, que regula la actividad de la rama de Servicios Rápidos, vigente también en la provincia de Catamarca. La actualización salarial forma parte de un esquema progresivo que busca amortiguar el impacto de la inflación y evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Cómo es el cronograma de aumentos para el sector de fast food

El acuerdo paritario estableció un cronograma de incrementos escalonados, todos bajo la modalidad de sumas no remunerativas, que se irán acumulando hasta su incorporación definitiva al salario básico:

Noviembre: 3%

Diciembre: 5,58%

Enero: 7,69%

Febrero: 9,3%

Marzo: incorporación de todas las sumas al salario básico

Estas asignaciones no remunerativas impactan en el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales como la antigüedad, aunque no contemplan beneficios particulares que puedan otorgar algunas empresas del sector.

Cuánto cobran en enero los empleados de comida rápida

Con la aplicación del tramo correspondiente a enero, los salarios quedaron conformados de la siguiente manera, sin contemplar adicionales ni beneficios específicos:

Empleado principiante:

Básico: $899.668

No remunerativo (7,69%): $69.174

Total enero: $968.842

Cajero:

Básico: $1.060.777

No remunerativo: $81.574

Total enero: $1.142.351

Encargado de local:

Básico: $1.374.594

No remunerativo: $105.674

Total enero: $1.480.268

Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero o maestro pizzero:

Básico: $1.549.394

No remunerativo: $119.354

Total enero: $1.668.748

Los montos corresponden a jornadas completas, mientras que el personal contratado a tiempo parcial percibe valores proporcionales según la carga horaria.

De acuerdo al cronograma acordado, en febrero se aplicará el último tramo del aumento, con una suba del 9,3% no remunerativo, y recién en marzo todas las sumas se incorporarán al salario básico, impactando de manera directa en aguinaldos, vacaciones y futuros incrementos.