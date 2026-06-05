Cuánto gana un empleado de estación de servicio en junio tras el último aumento

Tras varias rondas de negociación, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos, junto a las cámaras empresarias CECHA, FECRA, AES y FEC, alcanzaron un acuerdo salarial para el trimestre abril-junio de 2026. El entendimiento se selló en el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, con el objetivo de corregir el desfasaje salarial acumulado desde la paritaria anterior.

El acuerdo contempla un incremento cercano al 15% para todas las categorías de trabajadores, incluyendo playeros, encargados, administrativos y operarios, aunque el ajuste trimestral se implementa en tres tramos:

2,3% en abril

2,2% en mayo

2% en junio

Si bien estos porcentajes suman 6,5%, el sindicato explicó que, al considerar el reconocimiento del desajuste previo y la suma fija incorporada al básico desde julio, la mejora total se aproxima al 15% para el período.

Reconocimiento del atraso salarial y sumas fijas

El secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, destacó que el acuerdo incluyó un reconocimiento parcial del atraso salarial, calculado en 70.000 pesos, y la incorporación de una suma fija de 30.000 pesos al básico a partir de julio. Además, todos los trabajadores percibirán el retroactivo correspondiente junto con la liquidación actualizada de haberes, lo que asegura un impacto inmediato en el poder adquisitivo.

Acuña señaló: "Los empleados van a cobrar el retroactivo y el aumento ya impactará en los próximos haberes", confirmando la efectividad inmediata del acuerdo.

Escalas salariales y categorías

Las nuevas escalas salariales, vigentes desde junio de 2026 con todos los incrementos aplicados, quedaron definidas de la siguiente manera:

Encargados: $1.570.406,46

$1.570.406,46 Administrativos: $1.539.084,68

$1.539.084,68 Operador de servicio: $1.534.268,58

$1.534.268,58 Operador de playa: $1.515.472,32

$1.515.472,32 Operador auxiliar: $1.475.559,35

$1.475.559,35 Operador conductor: $1.505.177,25

$1.505.177,25 Operador interior y anexos: $1.499.943,26

$1.499.943,26 Serenos: $1.511.730,26

Por ejemplo, un playero de estación bajo la categoría "Operador de Playa" percibe un salario básico de $1.515.472,32, mientras que los encargados alcanzan $1.570.406,46 y los administrativos $1.539.084,68.

Valor de la hora y adicionales

El acuerdo también determinó los valores horarios y adicionales para la actividad:

Valor hora Operador de Playa: $7.577,36

$7.577,36 Horas extras 50%: $11.366,04

$11.366,04 Horas extras 100%: $15.154,72

A estos importes se suman adicionales por asistencia y por movimiento de fondos, equivalentes al 8% del sueldo para las categorías alcanzadas. Asimismo, el convenio contempla el pago por antigüedad:

1 a 20 años de servicio: 2% adicional

2% adicional Más de 21 años: 3% adicional

Estos componentes permiten calcular con precisión el salario mensual completo, considerando horas extras, turnos especiales y antigüedad.

Vigencia y retroactivos

El acuerdo salarial aplica a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 521/07 y 488/07, abarcando empleados de estaciones, garages, playas de estacionamiento, lavaderos y anexos en todo el país.

Las partes pactaron que el personal percibirá el retroactivo correspondiente a abril junto con la liquidación actualizada de haberes, garantizando que la recomposición salarial tenga un efecto inmediato. Además, la suma fija de 30.000 pesos, que se incorpora al básico a partir de julio, consolida el aumento en los meses siguientes, fortaleciendo el ingreso permanente de los trabajadores.

El acuerdo representa un avance significativo en la mejora de los salarios de un sector clave para la economía, combinando aumentos escalonados, retroactivos y reconocimiento de atrasos acumulados.