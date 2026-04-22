Y Manaos se complicó: deberá pagar a un ex empleado $800 millones de indemnización

En una resolución que pone punto final a un extenso conflicto judicial, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó a la empresa Refres Now —firma que comercializa la marca Manaos— abonar una indemnización superior a los $800 millones a un exempleado. La decisión incluye un plazo estricto de cinco días hábiles para cumplir con el pago, tras rechazar el último recurso presentado por la compañía.

El fallo, firmado por los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, desestimó el recurso extraordinario federal impulsado por Refres Now. Según el tribunal, la presentación resultó "improcedente en lo sustancial", al tratarse de una cuestión de hecho regida por el derecho común, sin elementos que habiliten la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

De este modo, el máximo tribunal provincial confirmó la sentencia previa y dejó firme la obligación de pago, cerrando todas las instancias judiciales dentro de la provincia.

El origen del conflicto laboral

El caso tiene como protagonista a un exempleado que se desempeñó como distribuidor en las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa entre los años 2013 y 2022. El trabajador inició una demanda alegando:

Despido indirecto

Irregularidades en la registración laboral

Descuentos indebidos

Maniobras de evasión previsional

Uno de los puntos centrales del reclamo fue la naturaleza de la relación laboral. Según la denuncia, el vínculo comenzó formalmente en 2015, aunque el trabajador ya prestaba servicios desde octubre de 2013. Durante ese período, sostuvo que su actividad estuvo encubierta bajo contratos informales que no reflejaban su verdadera condición laboral.

La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por los jueces Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, había fijado inicialmente una indemnización cercana a $1.500 millones, compuesta por $227 millones de capital, más de $1.200 millones en intereses y costas.

Sin embargo, tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte provincial redujo el monto de los intereses, aplicando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador. El resultado final fue una suma de $807.676.293,72, cifra que continúa incrementándose con intereses hasta su cancelación definitiva.

Argumentos judiciales y rechazo al recurso

El núcleo del rechazo al recurso de Refres Now radicó en que la empresa reiteró argumentos ya analizados en instancias anteriores, sin introducir elementos novedosos que justificaran una revisión extraordinaria.

El tribunal fue categórico al señalar que no existe cuestión federal que habilite la intervención de la Corte Suprema nacional, además sostiene que el planteo se limita a una discusión de hechos y derecho común y que los argumentos presentados ya habían sido debidamente tratados.

Este encuadre jurídico dejó sin margen a la compañía para continuar litigando dentro del sistema judicial argentino, consolidando el carácter definitivo de la sentencia.

La reacción de la empresa

En declaraciones previas al desenlace, el fundador de Manaos, Orlando Canido, había cuestionado duramente el fallo. "Ahora todo está en manos de un estudio jurídico", afirmó en su momento, al tiempo que calificó la resolución como "insólita y absolutamente fuera de contexto".

El empresario también puso en duda los criterios utilizados para calcular la indemnización, señalando la falta de claridad respecto a los ingresos del trabajador. "No sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras", expresó.

Sobre el origen del conflicto, sugirió una posible reconfiguración de tareas: "A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio".

Una empresa en expansión frente a un revés judicial

El fallo impacta en una compañía que, desde su creación en 2004, ha experimentado un crecimiento sostenido. Fundada por Canido, Manaos se instaló en un predio de 14.000 metros cuadrados en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y logró posicionarse como una de las empresas relevantes de América Latina en su segmento.

Su estrategia se basó en ofrecer productos accesibles, lo que le permitió alcanzar el tercer puesto en participación de mercado dentro de su categoría. La firma diversificó su producción con:

Gaseosas de distintos sabores

La línea La Bichy Ahora (segunda etiqueta de Manaos Cola)

(segunda etiqueta de Manaos Cola) Aguas Placer y El Sano Corazón Argentino

y Incorporación de Pindapoy en 2018 para el segmento de jugos

Además, en julio del año pasado, la empresa adquirió la tradicional marca Cunnington en una operación cercana a USD 70 millones, como parte de un plan de expansión orientado a competir con gigantes del mercado como Coca-Cola y Pepsi, y avanzar hacia segmentos no exclusivamente asociados al precio económico.