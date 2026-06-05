Derrumbe del bitcoin: cae 6% y retrocede a niveles de 2024

El precio de Bitcoin caía un 6% a las 17 horas de este viernes y se negociaba por debajo de los USD 60.000, en lo que constituye la continuidad de una fuerte corrección bajista que ya lo ha llevado a ubicarse en sus niveles más bajos en más de dos años, desde febrero de 2024.

Este movimiento no ocurre de manera aislada, sino en un contexto de presión sostenida. En la misma línea, Bitcoin experimentó una caída del 18,8% desde el lunes, una disminución que no solo interrumpió cualquier intento de recuperación desde los mínimos del ciclo, sino que también obligó a los analistas a replantear dónde se encuentra realmente el soporte estructural del mercado.

La dinámica reciente refleja un deterioro progresivo del sentimiento inversor, con ventas que se aceleran a medida que se rompen niveles técnicos considerados relevantes por el mercado.

Magnitud del retroceso: un ajuste de gran escala

La corrección actual se inscribe dentro de un movimiento de mayor amplitud que redefine el desempeño reciente de la criptomoneda líder.

Entre los datos más relevantes se destacan:

Caída del 52% desde los máximos históricos recientes alcanzados en la primera semana de octubre de 2025 .

desde los máximos históricos recientes alcanzados en la . Pérdida semanal cercana al 19% , lo que refuerza la intensidad del ajuste en el corto plazo.

, lo que refuerza la intensidad del ajuste en el corto plazo. Retroceso del 41% en los últimos doce meses , reflejando una tendencia negativa prolongada.

, reflejando una tendencia negativa prolongada. Cotización actual por debajo de USD 60.000, nivel que actúa como referencia psicológica clave para el mercado.

Este conjunto de indicadores muestra que la corrección no es un evento puntual, sino una fase extendida de ajuste que ha ido acumulando presión en distintos horizontes temporales.

Cinco factores detrás de la caída del mercado "cripto"

Según analistas del mundo "cripto", la caída generalizada responde a una combinación de cinco factores clave que actúan simultáneamente sobre la oferta y la demanda:

Tensión geopolítica y aversión al riesgo:

El temor a posibles escaladas de conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó a los inversores hacia activos tradicionales de refugio, generando una salida de capital desde activos de riesgo como las criptomonedas.

El temor a posibles escaladas de conflicto entre impulsó a los inversores hacia activos tradicionales de refugio, generando una salida de capital desde activos de riesgo como las criptomonedas. Ventas institucionales:

Se incrementó la presión vendedora luego de que fondos e instituciones comenzaran a desprenderse de parte de sus reservas de Bitcoin.

Se incrementó la presión vendedora luego de que comenzaran a desprenderse de parte de sus reservas de Bitcoin. Salida de los ETF:

Se registraron salidas netas de capital en los fondos cotizados (ETF) , reduciendo la liquidez disponible y amplificando la presión bajista.

Se registraron , reduciendo la liquidez disponible y amplificando la presión bajista. Liquidaciones de apalancamiento:

La ruptura de soportes de precio activó ventas automáticas y liquidaciones forzadas de posiciones apalancadas, intensificando el movimiento descendente.

La ruptura de soportes de precio activó de posiciones apalancadas, intensificando el movimiento descendente. Comportamiento de corto plazo:

Inversores con menor tiempo de tenencia comenzaron a vender por temor a un mercado bajista prolongado, alimentando una presión vendedora persistente.

En conjunto, estos factores configuran un escenario donde la oferta supera ampliamente a la demanda, profundizando la corrección.

Volatilidad histórica y relectura del ciclo

Históricamente, Bitcoin ha demostrado ser un activo de alta volatilidad, con correcciones pronunciadas que suelen generar incertidumbre en el corto plazo. En este contexto, algunos inversores institucionales también aprovechan estos descensos para acumular posiciones a largo plazo, aunque el predominio actual del mercado está marcado por la cautela.

El movimiento reciente, con caídas consecutivas y aceleración bajista, refuerza la idea de un mercado en fase de reajuste de expectativas, donde la lectura del ciclo vuelve a ponerse en discusión.

Un interrogante abierto sobre el futuro del mercado

La pregunta que hoy se hacen los analistas es si esta tendencia del Bitcoin será temporal o duradera, en un contexto donde la presión vendedora ha sido intensa y generalizada.

Con una caída acumulada significativa en múltiples horizontes temporales, un flujo negativo en instrumentos clave como los ETF, y un entorno global marcado por la incertidumbre, el mercado cripto enfrenta un punto de inflexión en el que la definición de su soporte estructural se vuelve central.

Por ahora, el escenario permanece abierto, con un activo que continúa bajo fuerte presión y con el mercado atento a si el ajuste actual marca el final de una fase o el inicio de una tendencia más prolongada.