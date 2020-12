Dólar: el bursátil volvió a cerrar la semana por debajo del solidario

Los dólares bursátiles volvieron a cerrar la semana por debajo del “solidario” lo que permitió continuar el alivio de las presiones sobre el tipo de cambio, tras afianzarse una serie de medidas e instrumentos dispuestos en el mercado durante las últimas semanas.



De esta manera, en el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial finalizó este viernes en $87,85 en promedio, con una suba marginal de un centavo respecto al cierre del jueves y de 68 centavos a lo largo de la semana, con un incremento acumulado de 0,78%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 114,20 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 144,95.



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) sumó 0,3%, a $ 142,35, y en la semana cedió un 4,41%.



Con la misma tendencia, el denominado dólar del mercado electrónico de pagos (MEP) ganó 1,1%, en $ 139,77 por unidad, y en el saldo semanal restó un 1,60%.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" marcó un alza de dos pesos, a $148 por unidad, pero en comparación con el viernes pasado cayó dos pesos (-1,33%).



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió ocho centavos respecto a la víspera, en $ 82,21, mientras que en los últimos tres días -por los feriados del lunes y martes- ascendió 56 centavos (+0,68%).



Consultados por Télam por la cotización de los dólares bursátiles que cerraron la semana por debajo de dólar solidario, desde la consultora EPyCA aseguraron que es un reflejo de que el mercado está “menos líquido” en pesos de lo que estaba hace semanas atrás y que diciembre es un mes de alta necesidad de pesos, por lo que hay menos caudal volcado al dólar.



“Hoy el dólar solidario no es justamente una referencia para los grandes jugadores del mercado: 200 dólares por mes no es un número representativo del poder de compra de los inversores que habían apostado por los dólares bursátiles. De modo que la cotización por debajo del ´solidario´ es cuasi anecdótica”, explicaron.



Desde la consultora resaltaron que, si el Estado no vende por debajo de lo que cuesta el "solidario", se constituye como una buena señal de piso en su cotización, aunque aclararon que será muy probable que se observe un resurgir de los dólares bursátiles en las semanas venideras.



“Es muy difícil augurar que esta es una tendencia que se vaya a sostener: la sensación de calma cambiaria podría desvanecerse en la medida que se aflojen los controles, se agoten los instrumentos de licitación”, concluyeron desde EPyCA.



En cuando al segmento de renta variable, el índice S&P Merval subió 0,25%, desacoplado de las bolsas de referencia que finalizaron la sesión en territorio negativo, pero en el saldo semanal acumuló una baja de 1,66%.



Las ganancias del día de las empresas que componen el panel líder de la bolsa porteña fueron encabezadas por Telecom Argentina (+4,53%); Grupo Supervielle (+4,18%); Transportadora de Gas del Norte (+3%); Transportadora de Gas del Sur (+2,72%); y Cablevisión Holding (+2,28%).



Las pérdidas fueron marcadas por Pampa Energía (-1,36%); Aluar (+1,30%); Mirgor (-1,28%); Sociedad Comercial del Plata (-1,14%); y Grupo Financiero Galicia (-0,81%).



En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de caídas lideradas por Banco Francés (-4,4%); Banco Supervielle (-4,2%); Grupo Financiero Galicia (-4,2%); Corporación América (-3,2%); y Banco Macro (-3,1%).



Las alzas fueron registradas por Telecom Argentina (+2,5%); Transportadora Gas del Sur (+2,3%); Globant (+1,5%); Mercadolibre (+1,1%); IRSA Propiedades Comerciales (+1,2%); y Loma Negra (+0,7%).



En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares dejaron subas de entre 25 y 50 centavos de dólares en promedio para toda la curva y en el punta a punta semanal, acumularon alzas de entre 3% y 4% en promedio.



La deuda en pesos anotó bajas de entre 0,50% y 1,5% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters, mientras que el balance semanal arrojó pérdidas en torno al 1,5%.



Así, el riesgo país cedió 2,2% hasta los 1.396, pero en relación al viernes pasado cayó un 2,03%.