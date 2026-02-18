Estalla el plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.500.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las opciones preferidas para quienes buscan resguardar sus ahorros sin exponerse a grandes riesgos. Es una herramienta simple y previsible, ya que desde el inicio se sabe cuánto dinero se cobrará al finalizar el plazo elegido.

En los últimos días, distintas entidades financieras actualizaron las tasas de interés para este tipo de colocaciones. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 25%, apenas por debajo del 26% registrado a comienzos del mes.

Cuánto rinde invertir $1.500.000 en un plazo fijo a 30 días

Con una TNA del 25%, invertir $1.500.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días permite obtener intereses por aproximadamente $30,821.92. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total estimado de $1,530,821.92, que surge de sumar el capital inicial más la ganancia generada.

Lo que rinde invertir $1.500.000 en un plazo fijo (Foto: BNA).

Qué tasa paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

Banco de la Nación Argentina : 25 %

: 25 % Banco Santander Argentina : 23 %

: 23 % Banco de Galicia y Buenos Aires : 23 %

: 23 % Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25 %

: 25 % BBVA Argentina : 23 %

: 23 % Banco Macro : 27 %

: 27 % Banco GGAL : no informa

: no informa Banco Credicoop : 24 %

: 24 % ICBC Argentina : 23,5 %

: 23,5 % Banco Ciudad : 23 %

: 23 % Banco BICA : 33 %

: 33 % Banco CMF : 33,5 %

: 33,5 % Banco Comafi : 24,5 %

: 24,5 % Banco de Comercio : 33,5 %

: 33,5 % Banco de Corrientes : 27,5 %

: 27,5 % Banco de Formosa : 21 %

: 21 % Banco de la Provincia de Córdoba : 29 %

: 29 % Banco del Chubut : 26 %

: 26 % Banco del Sol : 32 % - 26,5 %

: 32 % - 26,5 % Banco Dino : 27 %

: 27 % Banco Hipotecario : 27 % - 29,5 % Banco Julio : 26,5 %

: 27 % - 29,5 % : 26,5 % Banco Mariva : 32 %

: 32 % Banco Masventas : 24 %

: 24 % Banco Meridian : 33,25 %

: 33,25 % Banco Provincia de Tierra del Fuego : 25 % - 21 %

: 25 % - 21 % Banco Voii : 33,5 %

: 33,5 % Bibank : 28 %

: 28 % Crédito Regional : 33 % - 33,75 %

: 33 % - 33,75 % Reba: 32 %

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresá al home banking o a la app de tu banco. Accedé a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Indicá el monto a invertir, por ejemplo $1.500.000. Elegí un plazo de 30 días. Confirmá la operación y guardá el comprobante.

El dinero invertido se depositará en tu cuenta bancaria junto con los intereses al finalizar el plazo.

Qué es un plazo fijo y para qué sirve

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado —habitualmente 30 días— a cambio de una tasa de interés acordada previamente. Durante ese tiempo, el capital no puede retirarse.

Está orientado de forma principal a perfiles conservadores, que priorizan seguridad y previsibilidad por sobre una mayor rentabilidad. Aunque en ciertos contextos puede rendir menos que la inflación, sigue siendo una de las alternativas más utilizadas para cuidar los ahorros a corto plazo con bajo nivel de riesgo.