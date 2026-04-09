El Banco Central flexibiliza el cepo cambiario: ¿Qué cambios realizó?

En una decisión que marca un punto de inflexión en la administración del mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina avanzó en la eliminación de diversas restricciones vinculadas al cepo. La medida, oficializada a través de la Comunicación "A" 8417, introduce una batería de cambios que impactan tanto en personas físicas como en empresas, con el objetivo de flexibilizar operaciones vinculadas a exportaciones y pagos de deuda.

La entidad presidida por Santiago Bausili dispuso una serie de modificaciones que, en conjunto, buscan aliviar limitaciones que venían condicionando el flujo de divisas. Este movimiento se produce en un escenario particular: el dólar mantiene una cotización cercana a los $1.400, con un comportamiento caracterizado por la estabilidad y baja volatilidad.

Beneficios para personas físicas

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es el conjunto de facilidades otorgadas a los individuos. En este sentido, el Banco Central resolvió eliminar restricciones que afectaban directamente la operatoria cotidiana de quienes generan o utilizan divisas.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

Eliminación del requisito de liquidar divisas remanentes provenientes de exportaciones de bienes.

provenientes de exportaciones de bienes. Supresión del límite de US$50 para extracciones en el exterior realizadas mediante tarjeta de crédito.

Estas medidas representan un alivio significativo para quienes participan en actividades exportadoras a menor escala o realizan consumos fuera del país. La eliminación de estas trabas implica una mayor autonomía financiera y una reducción de las fricciones en el acceso y uso de moneda extranjera.

Nuevas condiciones para las empresas

El paquete de reformas también introduce modificaciones sustanciales para el sector corporativo. En particular, se destacan los cambios en los plazos para el ingreso de divisas, que ahora se amplían en función del tipo de actividad exportadora.

Las nuevas condiciones establecen que:

Empresas con casa central en el país que exporten a sucursales en el exterior tendrán un plazo de hasta 180 días , siempre que no superen los $200.000 millones anuales .

, siempre que no superen los . Exportadores de ropa y bienes similares contarán con un plazo extendido de 365 días .

contarán con un plazo extendido de . El mismo plazo de 365 días se aplicará a compañías que exporten productos espaciales y nucleares.

Esta extensión de los plazos implica una mejora en la planificación financiera y operativa de las კომპანიías, permitiéndoles administrar con mayor flexibilidad los tiempos de liquidación de divisas.

Financiamiento y acceso al mercado cambiario

Otro eje clave de las medidas es la flexibilización en materia de financiamiento y acceso al mercado de cambios. En este punto, el Banco Central introdujo dos disposiciones relevantes:

Permiso para tomar deuda en monedas distintas al dólar , ampliando las alternativas de financiamiento.

, ampliando las alternativas de financiamiento. Autorización para acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) con el fin de realizar el reembolso de préstamos otorgados por casas matrices.

Estas decisiones apuntan a facilitar la integración financiera de las empresas con sus estructuras internacionales, al tiempo que diversifican las opciones disponibles para la gestión de pasivos.

Un contexto de estabilidad cambiaria

Las medidas adoptadas por el Banco Central no pueden entenderse sin considerar el contexto macroeconómico en el que se inscriben. Con un dólar que opera de manera estable y sin registrar fluctuaciones abruptas, el organismo encuentra margen para avanzar en una gradual flexibilización del cepo cambiario.

La cotización cercana a los $1.400 refleja un escenario en el que la autoridad monetaria percibe condiciones adecuadas para relajar controles sin generar tensiones inmediatas en el mercado.

Un nuevo marco operativo

En conjunto, las disposiciones de la Comunicación "A" 8417 configuran un nuevo esquema que redefine la relación entre el Estado, los exportadores y el sistema financiero. La eliminación de restricciones, la ampliación de plazos y la flexibilización del acceso al mercado cambiario constituyen señales claras de una estrategia orientada a normalizar el flujo de divisas.

El impacto de estas medidas dependerá, en última instancia, de su implementación y de la evolución del contexto económico. Sin embargo, marcan un paso concreto hacia una mayor apertura operativa, tanto para individuos como para empresas, en el entramado cambiario argentino.