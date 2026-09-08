La industria y la construcción cayeron más del 4% en julio: los sectores más afectados

La actividad económica vinculada a la industria manufacturera y la construcción volvió a mostrar números negativos durante julio, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ambos sectores registraron retrocesos superiores al 4% en la comparación interanual y, además, presentaron caídas respecto de junio, aunque la construcción mantiene un resultado acumulado positivo en el período considerado.

La industria manufacturera mostró una contracción interanual del 4,9%. En términos mensuales, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró una disminución del 5% respecto de junio, mientras que el acumulado del año alcanzó una caída del 2,6%.

En el caso de la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó una baja interanual del 4,5% y un retroceso del 4,6% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, el acumulado del primer semestre registró una mejora del 1,7%.

Los datos permiten observar un comportamiento heterogéneo entre los distintos sectores que componen la actividad industrial y entre los materiales utilizados en la construcción. Mientras la mayoría de las divisiones manufactureras tuvieron resultados negativos, solamente cuatro sectores registraron incrementos interanuales.

Qué divisiones industriales terminaron en baja

El informe del INDEC mostró que durante julio 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas en la comparación interanual. Los retrocesos fueron particularmente pronunciados en algunos segmentos vinculados con maquinaria, equipos e instrumentos, aunque también alcanzaron a la indumentaria, el cuero, el calzado, los productos minerales y los textiles.

Ordenadas de acuerdo con su incidencia en el nivel general, las disminuciones fueron las siguientes:

Maquinaria y equipo: -26,7%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: -31,4%.

Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%.

Productos minerales no metálicos: -12,6%.

Productos de caucho y plástico: -9,1%.

Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -9,1%.

Productos de metal: -8,4%.

Productos textiles: -13%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -5,4%.

Sustancias y productos químicos: -1,3%.

Alimentos y bebidas: -0,5%.

Productos de tabaco: -12,3%.

Entre estos resultados, los mayores retrocesos porcentuales correspondieron a Otros equipos, aparatos e instrumentos, con una baja del 31,4%, y Maquinaria y equipo, que cayó 26,7%. También se destacaron las disminuciones en prendas de vestir, cuero y calzado, con 15,9%, y productos textiles, con 13%.

El comportamiento negativo también alcanzó a productos minerales no metálicos, caucho y plástico, muebles y colchones, productos de metal y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes. En otros segmentos, como sustancias y productos químicos y alimentos y bebidas, las variaciones fueron menores, aunque igualmente negativas.

Los cuatro sectores que lograron crecer

El escenario industrial no fue completamente uniforme. Mientras 12 de las 16 divisiones registraron retrocesos, cuatro sectores presentaron subas interanuales durante julio. Los incrementos informados por el INDEC fueron:

Madera, papel, edición e impresión: 7,1%.

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 8,1%.

Industrias metálicas básicas: 1,6%.

Otro equipo de transporte: 2,6%.

La mayor variación positiva correspondió a refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un crecimiento del 8,1%. Le siguió madera, papel, edición e impresión, que alcanzó una mejora del 7,1%.

También mostraron resultados positivos otro equipo de transporte, con una suba del 2,6%, e industrias metálicas básicas, que avanzaron 1,6%. La presencia de estos cuatro sectores en terreno positivo contrasta con el resultado general de la actividad manufacturera, que cerró julio con una caída interanual del 4,9% y acumuló una contracción del 2,6% durante el año.

Una caída después de dos subas consecutivas

En la construcción, julio significó un cambio respecto del comportamiento inmediatamente anterior. El sector interrumpió una racha de dos subas consecutivas a nivel interanual y volvió a registrar una variación negativa, en este caso del 4,5%. El ISAC también mostró una caída mensual del 4,6% frente a junio. No obstante, el acumulado del primer semestre presentó una mejora del 1,7%, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

El comportamiento de los materiales utilizados en la actividad también mostró diferencias importantes. Algunos insumos tuvieron incrementos interanuales, mientras otros registraron fuertes descensos. Entre los materiales que presentaron subas en julio, en comparación con igual mes del año anterior, se encontraron:

Resto de los insumos: 22,8% , categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción.

, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción. Artículos sanitarios de cerámica: 7%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: 0,7%.

Pinturas para construcción: 0,1%.

El mayor incremento correspondió al denominado resto de los insumos, con una mejora del 22,8%. Dentro de esa categoría se incluyen grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción.

Asfalto, yeso y ladrillos, entre las mayores bajas

En sentido contrario, varios materiales registraron importantes disminuciones interanuales. La baja más pronunciada correspondió al asfalto, con un retroceso del 23,1%. La lista de materiales que presentaron caídas quedó conformada de la siguiente manera:

Asfalto: -23,1%.

Yeso: -21,2%.

Ladrillos huecos: -12,9%.

Cales: -9,8%.

Hormigón elaborado: -9,5%.

Cemento portland: -8,1%.

Placas de yeso: -7,2%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -6,9%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: -2,4%.

El comportamiento de estos materiales acompañó el resultado negativo general del sector durante julio. En particular, los descensos registrados en asfalto y yeso superaron el 20%, mientras que ladrillos huecos, cales y hormigón elaborado también tuvieron bajas significativas.

Los puestos de trabajo registrados

Como complemento de los datos del ISAC, el informe del INDEC incluyó información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción dentro del sector privado. Este indicador contempla los puestos de trabajo sobre los cuales se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. Los datos corresponden a junio de 2026 y muestran una evolución diferente respecto de la caída registrada por la actividad constructiva en julio.

En junio de 2026, los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción privada tuvieron una suba del 1,2% respecto del mismo mes del año anterior.

A su vez, en el acumulado correspondiente al período enero-junio de 2026, este indicador presentó un incremento del 0,5% respecto del mismo período del año anterior. Así, mientras los indicadores de actividad industrial y construcción reflejaron durante julio retrocesos interanuales superiores al 4%, los datos disponibles sobre empleo registrado en la construcción mostraron incrementos tanto en la comparación de junio como en el acumulado de los primeros seis meses del año.

Los números difundidos por el INDEC dejan, de este modo, un panorama marcado por fuertes diferencias entre ramas y sectores. En la industria manufacturera, 12 de las 16 divisiones terminaron julio con resultados negativos, con retrocesos particularmente pronunciados en maquinaria y equipos. En la construcción, el ISAC volvió a terreno negativo después de dos subas consecutivas, mientras el consumo de materiales exhibió comportamientos contrapuestos. Al mismo tiempo, los puestos de trabajo registrados del sector privado de la construcción mantuvieron una evolución positiva en junio y en el acumulado enero-junio de 2026.