El Banco Central vuelve al mercado cambiario y retoma la compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario y retomó las compras de dólares, luego de haber interrumpido una racha de 135 jornadas consecutivas de adquisición de divisas. La autoridad monetaria volvió así al esquema que había iniciado el 2 de enero, con el objetivo de continuar fortaleciendo su posición de reservas.

En la jornada, el Central incorporó US$ 36 millones a su cuenta, cerrando con un total de US$ 13.164 millones. De esta manera, la entidad volvió a ubicarse dentro de las estimaciones planteadas por el Gobierno para las compras previstas durante 2026, un objetivo que estará condicionado por la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El retorno de las intervenciones compradoras marca una nueva etapa dentro de la estrategia oficial de acumulación de divisas, luego de un período en el que la dinámica del mercado había reducido la capacidad de la autoridad monetaria para sumar dólares.

Reservas internacionales por encima de los US$ 49.000 millones

En paralelo al reinicio de las compras, las reservas internacionales del Banco Central registraron un nuevo incremento y finalizaron la jornada en US$ 49.200 millones, luego de una suba diaria de US$ 269 millones.

El nivel alcanzado permitió que los activos internacionales del organismo superaran la barrera de los US$ 49.000 millones, consolidando el proceso de acumulación que el Gobierno busca sostener durante el año.

Los principales datos de la jornada fueron:

Compras del BCRA: US$ 36 millones.

US$ 36 millones. Cuenta del Banco Central: US$ 13.164 millones.

US$ 13.164 millones. Reservas internacionales: US$ 49.200 millones.

US$ 49.200 millones. Incremento diario de reservas: US$ 269 millones.

US$ 269 millones. Inicio del ciclo comprador: 2 de enero.

La demanda energética y el límite a la acumulación de divisas

La interrupción temporal de la estrategia compradora estuvo vinculada con una mayor demanda de dólares por parte del sector energético, un factor que limitó la capacidad del Banco Central para continuar incorporando reservas al ritmo que venía mostrando.

Durante ese período, incluso surgieron referencias a un hipotético "techo artificial" destinado a frenar la escalada del tipo de cambio. La presión del mercado cambiario había puesto en discusión la continuidad del ritmo de compras, en un contexto donde la disponibilidad de divisas y la demanda condicionaban las intervenciones oficiales.

Sin embargo, antes de esta pausa, el comportamiento del mercado había mostrado una tendencia favorable para el objetivo de acumulación. En julio, las compras venían registrando un promedio diario de US$ 116 millones, una cifra superior al promedio del año, ubicado en US$ 97 millones diarios.

El desempeño mensual también reflejaba una aceleración en la adquisición de divisas:

Compras de julio: US$ 1.999 millones.

US$ 1.999 millones. Compras de junio: US$ 1.418 millones.

US$ 1.418 millones. Promedio diario de compras en julio: US$ 116 millones.

US$ 116 millones. Promedio diario del año: US$ 97 millones.

Las señales del FMI y el impacto sobre la estrategia oficial

La pausa en las compras se produjo luego de las declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien señaló que la Argentina no tendría inconvenientes para cumplir con sus obligaciones de deuda debido a que el BCRA "continuará comprando reservas".

Las declaraciones de la titular del organismo internacional estuvieron vinculadas con la expectativa de continuidad del proceso de fortalecimiento de las reservas, una de las variables centrales dentro del esquema económico planteado por el Gobierno.

Con la nueva intervención del Banco Central, la entidad retomó el camino de acumulación de dólares después del corte en la racha iniciada el 2 de enero, reafirmando el objetivo de seguir sumando divisas bajo las condiciones que impongan la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

El dólar frenó su avance y retrocedió en la jornada

En el mercado cambiario, el retorno del BCRA como comprador coincidió con una jornada de baja en las cotizaciones del dólar.

El tipo de cambio minorista retrocedió $5 y cerró en $1.515 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

En el segmento mayorista, la cotización cayó 0,1% hasta ubicarse en $1.496, quedando nuevamente por debajo del nivel de $1.500. De esta forma, el tipo de cambio se mantuvo alejado del techo cambiario establecido por el BCRA, que actualmente se ubica en $1.842,4.

La jornada combinó así dos movimientos relevantes: el regreso de la autoridad monetaria al mercado con compras de divisas y una corrección en el precio del dólar, en un escenario donde la acumulación de reservas continúa dependiendo de la dinámica de la demanda y de las condiciones de liquidez del sistema cambiario.