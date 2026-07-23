El consumo masivo volvió a caer y acumula un retroceso de casi 3% en 2026

El consumo masivo volvió a profundizar su caída durante junio y cerró el mes con una retracción del 2,7% interanual en volumen, según el último informe elaborado por la consultora Scentia. Con este resultado, el acumulado de 2026 ya marca una baja del 2,9%, en un escenario en el que el volumen de ventas retrocedió por segundo mes consecutivo y se alejó todavía más de los niveles registrados en 2023.

El resultado de junio contrastó con la señal que había dejado mayo. Durante ese mes, la caída se había moderado al 1,6%, mientras que desde la consultora se había anticipado que una menor presión inflacionaria podía comenzar a revertir el deterioro del consumo. Sin embargo, esa reversión no se produjo. Por el contrario, junio terminó mostrando la peor performance mensual de los últimos trimestres, con una retracción extendida a casi todos los canales de venta.

La evolución de la serie histórica permite dimensionar la profundidad del retroceso. Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo de junio de 2026 se ubicó en 82,9 puntos, por debajo de los 84,8 puntos de mayo. El máximo de la serie se había alcanzado en diciembre de 2023, cuando el índice llegó a 111 puntos. Desde entonces, la tendencia fue descendente y ningún mes logró sostener una recuperación prolongada.

Más ventas en pesos, pero menos productos vendidos

La caída del consumo en volumen se produce en un contexto en el que las ventas expresadas en pesos continúan mostrando incrementos nominales. En junio, las ventas subieron 26,6% interanual en valores nominales, pero el precio promedio avanzó 23,1% en el mismo período.

La diferencia entre ambos indicadores permite observar que el aumento de la facturación no se tradujo en un crecimiento equivalente de la cantidad de productos vendidos. La dinámica de los precios impactó sobre el valor total de las ventas, mientras el volumen continuó en retroceso.

El contexto inflacionario también aparece como un dato central del escenario. La inflación interanual al consumidor se ubicó en 33,5% en junio, con un acumulado de 16,8% en lo que va del año, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El comercio electrónico, la única excepción

En medio de la retracción generalizada de los canales físicos, el comercio electrónico se consolidó como la única vía de comercialización que logró escapar a la tendencia negativa.

El canal online creció 41% interanual en junio, una expansión que superó el 29,9% registrado en mayo y elevó el acumulado anual a 34,8%. Pero la particularidad del resultado no está únicamente en la magnitud del crecimiento, sino también en su amplitud.

Las ocho canastas relevadas por Scentia terminaron junio con resultados positivos dentro del comercio electrónico:

Bebidas con alcohol: +61,8%.

+61,8%. Alimentación: +54,6%.

+54,6%. Impulsivos: +45,2%.

+45,2%. Bebidas sin alcohol.

Desayuno y merienda.

Higiene y cosmética.

Limpieza de ropa y hogar.

Perecederos.

El crecimiento alcanzó, de esta manera, a todas las categorías relevadas, en un comportamiento que se diferenció claramente del registrado por los canales físicos.

Los canales tradicionales profundizaron sus bajas

El panorama fue opuesto en el resto de los canales. Los kioscos y almacenes de barrio registraron la mayor caída mensual, con un retroceso del 4,6% interanual. Le siguieron los mayoristas, con una baja del 3,3%, y los supermercados de cadena, que retrocedieron 2,6%.

Los autoservicios independientes también cerraron el mes en terreno negativo, con una caída del 1,6%. Las farmacias, que en mayo habían mostrado un crecimiento del 2,3%, terminaron junio sin variación, con un resultado de 0,0%.

La distribución de los resultados muestra que la retracción no se concentró en un único formato comercial. Con excepción del comercio electrónico, los principales canales físicos presentaron resultados negativos o, en el mejor de los casos, estabilidad.

Bebidas con alcohol, la única categoría que creció

El análisis por categorías para el total de los canales muestra que las bebidas con alcohol fueron el único rubro que registró crecimiento en junio, con una suba del 9,4% interanual, probablemente explicada por el aumento del consumo como consecuencia del Mundial 2026.

Las bebidas sin alcohol también avanzaron, con un crecimiento del 3,5%. El resto de las categorías cerró el mes con caídas:

Desayuno y merienda: -7,7%.

-7,7%. Limpieza de ropa y hogar: -6,2%.

-6,2%. Perecederos: -5,7%.

-5,7%. Impulsivos: -5,3%.

-5,3%. Higiene y cosmética: -3,7%.

-3,7%. Alimentación: -0,5%.

La fotografía del acumulado anual presenta algunas diferencias, aunque mantiene una tendencia general de debilidad. Las bebidas con alcohol son también las que mejor se sostienen en el YTD, con un crecimiento del 2,6%. En el extremo opuesto, limpieza de ropa y hogar acumula la mayor caída, con -7,1%, seguida por perecederos, con -5,6%, y desayuno y merienda, con -5,3%.

Kioscos y mayoristas, los más golpeados

El canal de kioscos concentró algunas de las caídas más pronunciadas del informe. En esos puntos de venta, limpieza de ropa y hogar se desplomó 20,9%, mientras que desayuno y merienda retrocedió 13,2% e higiene y cosmética cayó 11%. También se registraron bajas en alimentación, con un retroceso del 8,5%, y en impulsivos, una categoría central para ese tipo de comercio, que descendió otro 8,5%.

Las excepciones dentro de los kioscos fueron las bebidas. Las bebidas con alcohol crecieron 10% y las bebidas sin alcohol aumentaron 9,8%. Estas últimas también registraron una suba en el canal de autoservicios independientes.

En el canal mayorista, en cambio, las bebidas sin alcohol registraron la caída más pronunciada de todo el informe: -21% interanual en junio. En el acumulado del año, esa misma categoría acumula un retroceso del 19,3% dentro de ese canal.

Una economía con señales mixtas

El informe de Scentia incorpora también un panel de indicadores económicos que muestra una economía con comportamientos divergentes. Algunos sectores exhiben crecimiento, mientras otros continúan acumulando retrocesos.

Entre los datos positivos se encuentran:

Producto Bruto Interno: crecimiento interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026.

crecimiento interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026. PBI de 2025: aumento del 4,4%.

aumento del 4,4%. Exportaciones: suba acumulada del 24,4% en el año.

suba acumulada del 24,4% en el año. Construcción: avance del 4,1% en mayo, según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Sin embargo, otros indicadores reflejan una dinámica diferente. La producción industrial manufacturera acumuló una caída del 3,1% en el año al cierre de mayo, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI). La producción automotriz retrocedió 13,6% en junio y acumula una baja del 18,3% en 2026.

El patentamiento de vehículos 0 km también mostró una evolución negativa, con una caída del 12,8% en junio y del 9,9% en el acumulado anual.

A este conjunto de indicadores se suman los datos sociales incluidos en el reporte: la pobreza se ubica en 28,2% y el desempleo en 7,8% durante el primer trimestre del año, según los datos del Indec incorporados por la consultora.