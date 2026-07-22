La actividad económica de mayo registra un leve crecimiento interanual, pero muestra señales de desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos correspondientes al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del mes de mayo de 2026. Según los registros oficializados por el organismo público, la actividad económica se mantuvo en el sendero alcista y registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025. Este resultado confirma que el indicador de la economía anotó su tercer mes consecutivo con una suba, aunque evidencia un ritmo de menor escala.

En efecto, si se analiza la evolución desde el mes de marzo —momento en que la economía repuntó en comparación con febrero—, el proceso general refleja una clara desaceleración en su crecimiento. En lo respectivo al desempeño de corto plazo, la actividad registró una caída en la medición mensual y se contrajo 0,5% respecto a abril. A pesar de este retroceso intermensual, en la suma del acumulado del año (enero-mayo) se logró un aumento de 1,7%.

Un apartado sobresaliente del informe oficial es el comportamiento del indicador tendencia-ciclo, el cual quita los factores de estacionalidad. En esta medición, la actividad subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, consolidando de esta manera el ciclo más largo desde 2011.

Los motores y los frenos: análisis sectorial del comportamiento económico

El análisis al interior del entramado productivo expone una profunda disparidad entre los diferentes rubros. Los sectores que traccionaron con mayor fuerza el incremento general fueron el agro y la minería, los cuales aportaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general de la economía.

En la contraparte, se observa que el sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%). Este resultado negativo en la industria manufacturera, sumado a las bajas registradas en el sector de "Pesca" (-29,3%) y en el de "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" (-4,3%), terminaron restándole en conjunto 1,3 p.p. al índice general, neutralizando buena parte del impulso generado por las actividades extractivas y primarias.

Desglose detallado del EMAE de cada sector en mayo de 2026

Al observar la totalidad de los componentes evaluados por el INDEC, ocho de los quince sectores anotaron subas, con marcadas diferencias en el dinamismo mostrado por cada rubro específico. A continuación, se detalla el comportamiento individual del EMAE de cada sector, en mayo de 2026:

Explotación de minas y canteras: logró un destacable incremento del 15,7%, posicionándose como el rubro de mayor expansión en la medición.

Electricidad, gas y agua: registró un sólido avance del 8%.

Transporte y comunicaciones: anotó una variación positiva del 6,6%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: mostró una suba del 4,6%, consolidándose como un motor determinante para el índice.

Construcción: evidenció una mejora del 1,9%.

Intermediación financiera: creció a una tasa del 1,5%.

Servicios sociales y de salud: anotaron una suba del 0,8%.

Impuestos netos de subsidios: registraron una variación del 0,5%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: mostraron un leve repunte del 0,4%.

Enseñanza: anotó una contracción del -0,1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: registraron una caída del -1,3%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: bajaron un -1,4%.

Hoteles y restaurantes: tuvieron un descenso del -1,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: sufrieron una contracción del -4,3%, impactando directamente en el nivel general.

Industria manufacturera: registró un retroceso del -5,6%.

Pesca: presentó la mayor caída del periodo con un -29,3%.

Un balance dinámico entre la expansión y el repliegue

La fotografía general emitida por el INDEC deja en evidencia un escenario dinámico donde la expansión récord del indicador tendencia-ciclo convive con señales de estancamiento mensual y contracciones en sectores clave como la industria, el comercio y la pesca. La tracción aportada por la minería, los servicios básicos, el transporte y el agro continúa siendo el pilar fundamental para sostener el sesgo alcista interanual en el acumulado de los primeros cinco meses del año.