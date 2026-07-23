Paritarias de la UTA: los choferes tendrán aumentos escalonados hasta septiembre

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros alcanzaron un acuerdo salarial para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, establece una serie de incrementos escalonados para el personal de conducción y contempla además una suma fija extraordinaria, junto con una actualización de los viáticos o reintegros de gastos.

El acuerdo fue informado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y se enmarca en las negociaciones paritarias entre la organización gremial y las cámaras que representan al sector empresario del transporte automotor de pasajeros.

Según el comunicado oficial difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el convenio fija nuevos valores para el salario básico del personal de conducción, con aumentos previstos para cada uno de los tres meses alcanzados por el acuerdo.

Tres etapas para la actualización del salario básico

El esquema acordado establece un incremento progresivo del salario básico de los choferes. El primer valor comenzará a regir desde el 1° de julio de 2026, mientras que las siguientes actualizaciones se aplicarán a partir de agosto y septiembre.

El salario básico para el personal de conducción quedará establecido de la siguiente manera:

Desde el 1° de julio: $1.645.721,36.

$1.645.721,36. Desde el 1° de agosto: $1.676.990,06.

$1.676.990,06. Desde el 1° de septiembre: $1.707.175,88.

Los incrementos contemplados en el convenio no se limitan exclusivamente al personal de conducción. De acuerdo con lo establecido en el entendimiento, los aumentos serán aplicados de manera proporcional al resto de las categorías laborales comprendidas en el acuerdo.

La actualización se desarrollará así en forma escalonada durante el período de vigencia establecido, con una nueva referencia salarial a partir de cada uno de los meses incluidos en la negociación.

Una gratificación extraordinaria de $170.000

Además de la actualización de los salarios básicos, el acuerdo entre la UTA y las cámaras empresarias contempla el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes.

Esta suma también tendrá un criterio de proporcionalidad. El monto será proporcional para las restantes categorías laborales y al tiempo efectivamente trabajado, según lo establecido en el convenio alcanzado.

De esta manera, el entendimiento salarial incorpora, junto con los aumentos escalonados del básico, un componente extraordinario que será abonado bajo el carácter de no remunerativo.

También aumentan los viáticos

El acuerdo incluye asimismo una actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada jornada efectivamente trabajada. Los valores fueron establecidos de manera progresiva para los tres meses contemplados en el convenio.

El esquema acordado fija los siguientes montos:

Desde julio: $20.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

$20.000 por cada jornada efectivamente trabajada. Desde agosto: $21.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

$21.000 por cada jornada efectivamente trabajada. Desde septiembre: $22.000 por cada jornada efectivamente trabajada.

La actualización de estos valores se suma al esquema de incremento del salario básico y a la gratificación extraordinaria prevista para los trabajadores del sector.

Una nueva reunión en septiembre

El acuerdo no cierra completamente el proceso de análisis de la evolución económica del sector. El entendimiento establece que los representantes de la UTA y de las cámaras empresarias volverán a reunirse durante septiembre.

El objetivo de ese encuentro será evaluar la evolución de los precios y de los costos de explotación del servicio. A partir de ese análisis, las partes podrán considerar una eventual revisión de las condiciones salariales establecidas en el convenio.

La nueva instancia de diálogo quedará así vinculada a la evolución de las variables contempladas en el acuerdo, con especial atención a los precios y a los costos que inciden en la explotación del servicio de transporte automotor de pasajeros.