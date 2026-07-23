El petróleo se dispara y llega a los US$100 en medio de la escalada en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir con fuerza este jueves y se acercan a los US$100 por barril, en un escenario marcado por la continuidad de las agresiones entre Estados Unidos e Irán y por la creciente inseguridad en las rutas marítimas estratégicas de Medio Oriente.

La escalada militar y el deterioro de las condiciones para el tránsito fluvial impactaron directamente sobre los mercados energéticos. El crudo vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional, mientras la interrupción de las negociaciones y la reaparición de los ataques generan incertidumbre sobre la disponibilidad y el traslado de millones de barriles.

El Brent, referencia para Europa, avanzó durante la jornada un 4,45% y cotizó a 98,26 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, trepó un 3,88% hasta ubicarse en 90,20 dólares por barril.

El crudo retomó la tendencia alcista

La evolución del precio del petróleo muestra el impacto directo de los acontecimientos geopolíticos sobre los mercados internacionales. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, ocurrida el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril. Luego, el precio retornó a ese nivel tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados.

Sin embargo, en los últimos días la tendencia volvió a cambiar como consecuencia de nuevos desencuentros y del recrudecimiento de las agresiones.

El retorno de la tendencia alcista se produce en el marco del cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán. El nuevo escenario incluye ataques de ambos lados, después de que Donald Trump declarara el fin del acuerdo y afirmara que "se ha terminado".

La interrupción de la tregua volvió a instalar la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y sus consecuencias sobre el suministro y el transporte de energía.

El estrecho de Ormuz, bajo mayor control iraní

En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz, una situación que incrementó la preocupación en los mercados energéticos.

A esa situación se sumó el bloqueo de los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, al estrecho de Bab el-Mandeb. La combinación de ambas situaciones amenaza con ampliar la dimensión del conflicto y agrega nuevos riesgos a las rutas por las que circulan importantes volúmenes de comercio y de petróleo.

El aumento de los controles y las restricciones en zonas estratégicas genera preocupación por la seguridad del tránsito fluvial y por las posibles consecuencias de una eventual profundización de los enfrentamientos.

La incertidumbre no se limita al precio inmediato del barril. También se extiende al costo de los productos que circulan por esas rutas, debido al papel que cumplen los estrechos en la conexión entre distintas regiones del mundo.

Bab el-Mandeb concentra el 12% del comercio global

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una vía de comunicación entre Asia y Europa.

Por esa zona circula aproximadamente el 12% del comercio global, incluyendo millones de barriles de crudo. Por ese motivo, cualquier deterioro en las condiciones de seguridad del tránsito genera preocupación por el impacto que puede tener sobre el movimiento de mercancías y sobre el costo de los productos transportados.

La restricción de la circulación impuesta por los hutíes, por ahora, solo alcanza a los barcos de Arabia Saudita. La medida fue adoptada en respuesta al bloqueo saudí sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

La situación, sin embargo, se suma al aumento de los controles sobre el estrecho de Ormuz y profundiza la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas.

Dos puntos estratégicos bajo tensión

El escenario actual concentra la atención sobre dos estrechos clave para la circulación de energía y mercancías:

Estrecho de Ormuz: Irán aumentó los controles sobre el tránsito.

Irán aumentó los controles sobre el tránsito. Estrecho de Bab el-Mandeb: los hutíes de Yemen bloquearon por ahora la circulación de barcos de Arabia Saudita.

los hutíes de Yemen bloquearon por ahora la circulación de barcos de Arabia Saudita. Bab el-Mandeb: conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y une Asia con Europa.

conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y une Asia con Europa. Comercio global: por esa vía circula el 12% del comercio mundial.

por esa vía circula el 12% del comercio mundial. Petróleo: ambas zonas resultan relevantes para el traslado de millones de barriles de crudo.

La coincidencia entre la escalada militar y las dificultades para garantizar un tránsito seguro vuelve a poner al mercado energético bajo presión.

La distancia entre Washington y Teherán

La continuidad de las agresiones y el alejamiento cada vez mayor de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán constituyen otro de los factores que impulsan la preocupación en los mercados.

El fin de la tregua, los ataques de ambos lados y la declaración de Donald Trump sobre la finalización del acuerdo modificaron nuevamente el escenario que había permitido que el precio del Brent regresara a los niveles cercanos a los US$73 por barril.

La reaparición de los enfrentamientos provocó una nueva reacción de los mercados. El Brent se acercó a los US$100, mientras el WTI superó los US$90.

La evolución del conflicto será determinante para el comportamiento de los precios, especialmente en un contexto en el que las rutas marítimas estratégicas enfrentan nuevas restricciones y controles.

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