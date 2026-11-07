El CyberMonday 2026 registró una caída real del 20% en la facturación

La edición 2026 del CyberMonday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, cerró con una facturación de $682.185 millones. Aunque el monto representó un incremento nominal del 6,7% respecto del año anterior, al considerar la inflación interanual del 33,4%, las ventas registraron una caída real del 20%.

El resultado expuso las dificultades del comercio electrónico para sostener el nivel de actividad y el valor de sus operaciones en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. La contracción también se reflejó en la cantidad de compras realizadas durante las tres jornadas de descuentos.

Según el informe de la CACE, se concretaron cerca de 6,5 millones de órdenes de compra, un 7,1% menos que en la edición de 2025.

Se vendieron más productos, pero de menor valor

Uno de los datos destacados del balance fue el aumento en la cantidad de artículos comercializados. Durante el evento se vendieron más de 14,6 millones de productos, lo que representó un crecimiento del 20,7% en comparación con el año anterior.

La suba en el volumen de unidades convivió con la caída de la facturación real debido a un cambio en las preferencias de los consumidores. La demanda se concentró principalmente en alimentos, productos de cuidado personal y artículos de uso cotidiano, en lugar de bienes de mayor valor, como electrodomésticos de alta gama y tecnología.

Esta tendencia también se reflejó en el ticket promedio, que se ubicó en $105.039. Si bien el monto aumentó un 14,2% en términos nominales frente a 2025, registró una disminución real del 14,4% al descontar la inflación.

De esta manera, cada compra representó un menor poder adquisitivo y permitió incorporar menos valor a los hogares. En ese escenario, las alternativas de financiamiento en cuotas ganaron protagonismo, especialmente los planes de 12 pagos, como una forma de distribuir el costo de las compras.

Menos empresas participaron del evento

El contexto económico también tuvo impacto en la participación comercial. De acuerdo con el balance difundido, alrededor de 800 empresas formaron parte del CyberMonday 2026, casi 100 menos que en la edición anterior.

Los resultados dejaron un panorama de mayor volumen de productos vendidos, pero con menos operaciones, una facturación que perdió valor frente a la inflación y una demanda concentrada en artículos de consumo cotidiano.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.