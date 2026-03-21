El dólar marca su mayor baja del año y amplía la brecha con el techo cambiario

El mercado cambiario cerró la semana con una señal clara: el dólar volvió a ubicarse por debajo de los $1.400, retomando así la tendencia bajista que ya se había observado durante la última semana de febrero. Este movimiento no solo refleja un ajuste puntual, sino una dinámica más amplia que impacta en los distintos tipos de cambio.

En términos semanales, la divisa registró una caída de $9,50, consolidando un retroceso que amplía la distancia respecto del techo de la banda cambiaria. Este dato no es menor: marca un nuevo máximo en lo que va de 2026 en cuanto a esa brecha, lo que redefine el posicionamiento del tipo de cambio dentro del esquema vigente.

El mayorista lidera la baja y redefine la referencia

El segmento mayorista, clave como referencia para el resto del mercado, también evidenció una corrección significativa. El tipo de cambio mayorista descendió $4 y cerró en $1.390,50, perforando el umbral simbólico de los $1.400.

Este nivel adquiere relevancia cuando se lo compara con el techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.638,52. Con estos valores:

La cotización mayorista quedó a 17,8% del techo

Se trata del nivel más alto de distancia en lo que va de 2026

Solo es superado por el registro del 30 de junio de 2025, cuando alcanzó el 19,2%

Este ensanchamiento de la brecha refleja un mercado que, al menos en esta semana, operó con una presión bajista sostenida.

El comportamiento del dólar minorista y el impacto en el consumo

En el segmento minorista también se observó una tendencia descendente, aunque más moderada. El dólar se vendió a $1.415 en el Banco Nación, acumulando una baja de $5 en la semana.

A partir de esta cotización, se desprenden otras referencias relevantes:

Dólar tarjeta o turista: alcanzó los $1.839,50

alcanzó los Este valor surge de sumar un recargo del 30% al dólar oficial minorista

al dólar oficial minorista Dicho recargo es deducible del Impuesto a las Ganancias

Este tipo de cambio continúa siendo un indicador clave para el consumo en el exterior y los servicios dolarizados, manteniéndose considerablemente por encima del resto de las cotizaciones.

Los dólares financieros: estabilidad relativa con matices

Dentro de los segmentos financieros, el comportamiento fue más heterogéneo. Las cotizaciones mostraron movimientos acotados, sin replicar completamente la baja del oficial:

Dólar MEP: $1.420,76

$1.420,76 Contado con liquidación (CCL): $1.472,20

Estos valores reflejan una relativa estabilidad, aunque se mantienen por encima del tipo de cambio mayorista y en línea con el minorista, evidenciando una persistente segmentación del mercado.

El dólar blue: una excepción en la tendencia

En contraste con el resto de las cotizaciones, el dólar blue mostró un comportamiento divergente. Se ofreció a $1.420 para la venta, pero con un dato llamativo:

Acumuló una suba semanal de $5

De sostenerse esta tendencia, marcaría su primer avance en un mes

Este movimiento introduce un matiz en el análisis general, ya que el segmento informal no acompañó la baja generalizada, sino que mostró una leve recuperación.

Un mercado en redefinición

El cierre de la semana deja un escenario con múltiples lecturas. Por un lado, la caída del dólar oficial y mayorista refuerza la tendencia bajista iniciada semanas atrás. Por otro, la ampliación de la brecha respecto del techo de la banda cambiaria plantea interrogantes sobre la evolución futura del esquema.

Al mismo tiempo, la coexistencia de comportamientos distintos entre los dólares financieros y el blue evidencia que el mercado cambiario sigue operando con dinámicas propias en cada segmento.

En este contexto, los números son claros y contundentes:

Mayorista: $1.390,50

$1.390,50 Minorista (Banco Nación): $1.415

$1.415 MEP: $1.420,76

$1.420,76 CCL: $1.472,20

$1.472,20 Blue: $1.420

$1.420 Dólar tarjeta: $1.839,50

La semana cierra así con una postal precisa: un dólar oficial en retroceso, una brecha en expansión y un mercado que continúa fragmentado, donde cada cotización aporta una pieza distinta al rompecabezas cambiario de 2026.