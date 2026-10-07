El dólar oficial anota su cuarta jornada sin alzas y se aleja del techo de la banda

El mercado cambiario argentino atraviesa un período de notable quietud que ha acaparado la atención de los analistas económicos. En este escenario, el dólar oficial acumuló su cuarta jornada consecutiva sin registrar subas, un comportamiento que profundiza la distancia respecto del techo de la banda cambiaria y anota un nuevo máximo en lo que va del año. Esta estabilidad interna coincide con una apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina, aunque este movimiento local marcha llamativamente a contramano de la fortaleza generalizada que exhibe la divisa estadounidense a escala global.

Las cifras operativas de la plaza reflejan el pulso de esta calma financiera. En el segmento mayorista, el tipo de cambio experimentó un retroceso de tres pesos, equivalente a un 0,2%, para posicionarse en los 1.517 pesos para la venta. Como contrapartida de este movimiento a la baja en el oficial mayorista, la distancia con el techo de la banda cambiaria —ubicado actualmente en 1.926,72 pesos— se amplió de manera significativa hasta ubicarse en un 27%. En cuanto al volumen de negocios, la actividad en el mercado de contado superó con holgura los 420,2 millones de dólares, mientras que el volumen total operado en la jornada de este miércoles alcanzó unos 732 millones de dólares, evidenciando una sólida dinámica de transacciones.

Proyecciones a futuro y el comportamiento en las ventanillas bancarias

Las expectativas del mercado financiero a mediano plazo se reflejan con claridad en el mercado de futuros. Durante la jornada, los contratos de futuros registraron caídas de hasta el 0,2%. A partir de estos registros, las proyecciones de los operadores anticipan que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los 1.535,5 pesos para fines del mes de octubre, mientras que para el cierre de diciembre estiman que rondará los 1.592 pesos.

En el ámbito minorista y las entidades financieras, las cotizaciones mantuvieron una marcada estabilidad. De acuerdo con el relevo de entidades financieras que elabora de manera habitual el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los 1.543,08 pesos para la venta. Específicamente, en las ventanillas del Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo anclado en los 1.540 pesos para la venta, al tiempo que el dólar tarjeta se posicionó en los 2.002 pesos.

Divergencias en el universo de los dólares paralelos

Mientras el segmento oficial y mayorista transita este sendero de calma, los dólares paralelos y financieros muestran comportamientos heterogéneos que marcan la temperatura de las diferentes plazas de negociación.

Dólar MEP: Opera de manera estable en los 1.537 pesos.

Contado con Liquidación (CCL): Se ubica en los 1.611,17 pesos.

Dólar Blue: Fue la cotización que rompió la tónica de estabilidad general al escalar 15 pesos durante la jornada, situándose en los 1.555 pesos para la venta.