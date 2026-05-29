El dólar oficial cerró mayo en alza: a cuánto podría llegar a fin de año

El dólar oficial cerró la última rueda de mayo por encima de $1.400, consolidando así su segundo aumento mensual consecutivo. A pesar de este avance, el tipo de cambio sigue mostrando una caída acumulada de 3,2% en lo que va del año, lo que representa $47 por debajo del nivel inicial.

Este movimiento se produce en un escenario donde el Banco Central (BCRA) ha intensificado sus compras de divisas, alcanzando más de US$ 2.500 millones en el mes, impulsadas principalmente por:

La liquidación del sector agroindustrial .

. El regreso de emisiones de deuda corporativa, que aporta mayor flujo de divisas al mercado.

Comportamiento del tipo de cambio mayorista

En el segmento mayorista, el dólar retrocedió $2 hasta $1.408 para la venta, manteniéndose lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que actualmente se ubica en $1.757,34, dejando una brecha de 24,8%.

Durante mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2%, lo que equivale a $17, luego de haber subido en tres de las cuatro semanas del mes y alcanzar un máximo el pasado miércoles 27.

El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 719,8 millones, mientras que este viernes se transaron US$ 1.639 millones, reflejando la liquidez que domina la plaza cambiaria local.

Perspectivas en futuros y proyecciones del mercado

Los contratos de futuros mostraron un comportamiento mixto:

Subas de hasta 0,3% en los tramos de 2026 .

. Mayoría de bajas en los tramos de 2027.

El mercado local anticipa que el dólar mayorista se ubicará en $1.410 para fines de mayo y proyecta un valor de $1.615 hacia fines de diciembre, evidenciando expectativas de ajuste gradual en la segunda mitad del año.

Evolución del dólar minorista y financiero

En el ámbito minorista, el Banco Nación (BNA) cerró con el dólar a $1.430 para la venta. Esto se traduce en que el dólar tarjeta se posiciona en $1.859, mientras que el promedio ponderado del BCRA se estableció en $1.431,57, según el relevamiento de entidades financieras.

Entre las cotizaciones financieras, se observan los siguientes valores:

MEP: $1.434,96

$1.434,96 Contado con liquidación (CCL): $1.485,40

Estas cotizaciones reflejan una brecha de 5,5% con el dólar mayorista, manteniendo la distancia característica entre los segmentos oficiales y financieros.

El dólar blue, por su parte, se mantiene estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, evidenciando la persistencia de un mercado paralelo alineado con el valor minorista oficial.