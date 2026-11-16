Los activos financieros de la Argentina comenzaron la semana con una marcada tendencia negativa. La combinación de un dólar en alza, el retroceso de los títulos públicos y la caída de las acciones volvió a reflejar el clima de incertidumbre que atraviesa el mercado local, en un escenario atravesado por los shocks externos y la desconfianza de los inversores frente a la debilidad de la actividad económica.

En el segmento cambiario, el dólar oficial en el Banco Nación cerró este lunes a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, lo que representó un incremento de $5 respecto del último cierre. La suba se produjo en paralelo con los movimientos de las demás cotizaciones, que también mostraron valores elevados.

Por su parte, el dólar blue se movió en $1.570 para la compra y $1.590 para la venta, mientras que el denominado dólar tarjeta finalizó la jornada en $2.047,50.

La presión también se trasladó al frente de la deuda. El riesgo país trepó hasta los 855 puntos, con un incremento de 25 unidades frente al cierre anterior. El indicador avanzó como consecuencia de una nueva caída de los bonos de la deuda pública argentina, cuyos retrocesos alcanzaron hasta el 3%.

Bonos y acciones, bajo presión por los factores externos y la incertidumbre local

El comportamiento de los títulos argentinos durante el inicio de la semana estuvo condicionado por una combinación de factores que profundizó la cautela de los inversores. Los activos locales absorbieron los shocks provenientes del escenario internacional, al mismo tiempo que enfrentaron la desconfianza vinculada con la debilidad de la actividad económica.

En ese contexto, la renta variable tampoco logró escapar de la tendencia negativa. El índice MERVAL registró una caída del 3,10%, mientras que los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también operaron con mayoría de pérdidas.

El retroceso simultáneo de bonos y acciones evidenció la extensión de las tensiones sobre los distintos segmentos del mercado financiero. La caída de los títulos públicos impactó directamente en el riesgo país, mientras que las pérdidas bursátiles acompañaron el deterioro generalizado de los activos argentinos.

Caputo atribuyó la volatilidad al escenario internacional y al factor político

En medio de las caídas registradas en los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este lunes a los factores que, según su análisis, explican la coyuntura financiera.

El funcionario sostuvo que la situación responde al shock externo, que produjo un aumento de la tasa de interés y un menor crecimiento a nivel mundial. De acuerdo con su explicación, el contexto internacional constituye uno de los elementos centrales para comprender el comportamiento reciente de los activos argentinos.

Sin embargo, Caputo también señaló la existencia de un componente político de fuerte incidencia sobre las expectativas financieras. En particular, aseguró que existe temor entre los inversores ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo.