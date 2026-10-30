El dólar bajó en la última jornada de octubre: a cuánto cerró

El dólar bajó sobre el cierre de la última jornada de octubre y encontró un respiro a la presión alcista de los últimos días.

El mayorista descendió $5 hasta los $1.534 para la venta y se alejó de su máxima cotización nominal en $1.542, que alcanzó durante los últimos días.

A su vez, la distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy a $1.950,57, también se sostuvo cerca de su máximo histórico, al permanecer a 26,89%.

En la semana, el dólar oficial aumentó $4,50 y marcó su tercera suba semanal consecutiva.

En octubre, escaló $17 (+1,1%), por debajo de la inflación esperada para este mes, entre el 1,8% y el 2%.

La reciente suba de la cotización oficial estuvo asociada a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, más la presión ejercida por la devaluación del real en Brasil, producto de la victoria electoral de Lula da Silva el último domingo.

Por su parte, el dólar oficial en el tramo minorista cotizó en $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que ubica al dólar tarjeta en torno a $2.028.

El dólar blue opera a $1.565.

En cuanto a los tipos de cambios financieros, el MEP se mueve a $1.568,10 (+0,5%), mientras que el contado con liquidación (CCL) aumenta 1% hasta los $1.660,94.

En las primeras operaciones del mercado de futuros, el tipo de cambio oficial mayorista pactado para diciembre se ubicó en $1.598,50, mientras que para marzo es de $1.688,50.