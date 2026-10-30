El riesgo país argentino subió a 790 puntos, el nuevo máximo en lo que va del año

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes retrocesos este viernes, con bajas que llegaron hasta el 6%, en una jornada atravesada por el desplome de los principales mercados estadounidenses. El deterioro de los activos locales también se reflejó en los bonos soberanos en dólares y en una nueva suba del riesgo país, que volvió a aproximarse a los 800 puntos básicos.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 46 unidades y cerró en 787 puntos, alcanzando así su valor más elevado desde el 24 de octubre del año pasado. La evolución del índice estuvo directamente relacionada con el comportamiento negativo de los títulos argentinos en moneda extranjera, que registraron pérdidas de hasta el 1,8% en los mercados internacionales.

La magnitud del movimiento también quedó reflejada en la evolución acumulada del indicador. Durante octubre, el riesgo país registró un incremento del 29,7%, mientras que desde enero acumula una suba del 37,8%.

Este índice constituye una referencia para medir la percepción de los inversores sobre la capacidad y el riesgo financiero de un país. También representa la sobretasa que debe afrontar una economía cuando busca emitir deuda en comparación con los bonos del Tesoro estadounidense. Por lo tanto, cuanto más elevado es el indicador, mayor es el costo potencial de financiamiento para el país.

En este escenario, la evolución de los bonos y las acciones argentinas volvió a quedar condicionada tanto por los factores internos como por el comportamiento de los mercados internacionales, que atravesaron una jornada de importantes retrocesos.

El FMI pidió sostener el programa económico

En medio de la presión sobre los activos financieros argentinos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno continuar con el programa económico para mejorar el perfil financiero del país y avanzar en la reducción del riesgo soberano. La portavoz del organismo, Julie Kozack, se refirió a las condiciones necesarias para fortalecer la posición argentina frente a los mercados y destacó especialmente la importancia de mantener la implementación de las políticas económicas y avanzar en la acumulación de reservas internacionales.

"Nuestro mejor consejo para seguir reduciendo el riesgo país es continuar con la fuerte implementación de las políticas, como se ha hecho. Todo esto, especialmente la acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento de la posición externa, son fundamentales para mejorar el riesgo del país en la Argentina", afirmó.

Las declaraciones del organismo se conocieron en una jornada en la que el indicador de JP Morgan volvió a subir y los bonos argentinos en dólares experimentaron nuevos retrocesos.

La acumulación de divisas y el fortalecimiento de la posición externa fueron señalados por Kozack como dos elementos fundamentales para mejorar la percepción financiera de Argentina. El planteo del FMI se produjo mientras los mercados reflejaban una mayor exigencia de rendimiento sobre los títulos de deuda nacionales.

Las acciones argentinas cerraron en rojo en Nueva York

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron la jornada con resultados negativos. Las mayores pérdidas se concentraron en compañías vinculadas con los sectores energético, de servicios públicos y financiero.

Entre las acciones que encabezaron las bajas se destacaron:

Edenor: retrocedió un 6,2%.

Transportadora de Gas del Sur: cayó un 5,4%.

Grupo Galicia: perdió un 4,2%.

Central Puerto: registró una baja del 4,2%.

El comportamiento de los activos argentinos también se trasladó al mercado local. El índice S&P Merval retrocedió un 2,6% medido en pesos y un 3,2% en dólares.

De esta manera, las empresas nacionales acompañaron la tendencia negativa que dominó las operaciones en Nueva York, donde los principales indicadores bursátiles también cerraron con importantes pérdidas.

La caída generalizada en Wall Street constituyó uno de los factores centrales para explicar el desempeño de los papeles argentinos, que se acoplaron al clima de incertidumbre y a las ventas registradas en los mercados internacionales.

El desplome tecnológico arrastró a Wall Street

El mercado estadounidense atravesó una jornada particularmente negativa, con retrocesos en sus tres principales indicadores bursátiles.

El Nasdaq, uno de los índices más representativos del sector tecnológico, perdió un 2,9%. La caída estuvo influida por los balances que presentaron durante la noche anterior las compañías Amazon e Intel, esta última con un desplome del 30%, además de la noticia sobre el hackeo a Binance.

Por su parte, el índice S&P 500 retrocedió un 1,8%, mientras que el Dow Jones registró una caída del 1,1%. A las repercusiones de los resultados empresariales y las noticias vinculadas con el sector financiero y tecnológico se sumaron dos indicadores económicos estadounidenses que también tuvieron incidencia sobre el comportamiento de los mercados.

El primero estuvo relacionado con los precios del gasto en consumo personal, conocido como PCE, que registraron una aceleración durante septiembre. El índice general avanzó un 0,5% mensual, por encima del 0,3% registrado en agosto.

Como consecuencia de ese movimiento, la variación interanual del indicador pasó del 3,4% al 3,6%, reflejando una aceleración de los precios del consumo personal.

El segundo dato estuvo vinculado con el crecimiento de la economía estadounidense. Durante el tercer trimestre, el Producto Bruto Interno registró una expansión del 3,4% anualizado, por encima del 3,2% que esperaba el mercado.

De esta manera, el crecimiento económico mostró una aceleración respecto del trimestre anterior, cuando había alcanzado el 2,2%. Los indicadores de inflación y actividad económica se sumaron así a los factores que marcaron la jornada bursátil en Estados Unidos y acompañaron el escenario de retrocesos que también afectó a los activos argentinos.

El petróleo volvió a subir y el Brent superó los US$113

Mientras las bolsas internacionales operaban en terreno negativo, el mercado energético mostró una tendencia diferente. El petróleo volvió a registrar subas este viernes y alcanzó valores superiores a los 100 dólares por barril.

El Brent, referencia internacional utilizada para el mercado argentino, avanzó un 2,5% y superó los US$113 por barril.

En tanto, el WTI, que tiene mayor relevancia para el mercado estadounidense, registró un incremento del 2,8% y se negoció por encima de los US$104 por barril. El comportamiento de ambas referencias reflejó una nueva jornada de incrementos en los precios internacionales del crudo, en contraste con las pérdidas que experimentaron los principales índices accionarios.

La suba del petróleo constituyó otro de los movimientos destacados de la jornada financiera, especialmente por la importancia de las referencias internacionales para el mercado energético argentino.

El dólar oficial se mantuvo en su máximo

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial cerró este viernes sin modificaciones y se vendió a $1.560 en las pantallas del Banco Nación.

Aunque no registró variaciones durante la jornada, la cotización se mantuvo en su máximo valor nominal histórico, consolidando el nivel alcanzado por la divisa en el mercado oficial. Por su parte, el Banco Central volvió a intervenir mediante compras de divisas, después de no haber podido hacerlo durante los primeros tres días de la semana.

La autoridad monetaria sumó US$143 millones en las últimas dos jornadas, mientras que el total de compras acumuladas durante octubre alcanzó los US$1.395 millones.

El regreso de las compras oficiales se produjo en un contexto de seguimiento de las reservas internacionales y de atención sobre la evolución de la posición externa, dos aspectos que también habían sido destacados por el Fondo Monetario Internacional como fundamentales para mejorar el perfil financiero argentino.

Los dólares financieros terminaron la semana en alza

Las cotizaciones financieras también cerraron la semana con incrementos, en una jornada en la que el dólar oficial permaneció estable.

El dólar MEP avanzó un 0,8% y alcanzó los $1.573,62, mientras que el contado con liquidación registró una suba del 0,6% y finalizó en $1.654,24.

Ambas cotizaciones terminaron la semana en terreno positivo, con movimientos que contrastaron con la estabilidad que presentó el tipo de cambio oficial durante el viernes.

Los principales valores del mercado cambiario quedaron conformados de la siguiente manera:

Dólar oficial: $1.560 en el Banco Nación, sin cambios.

Dólar MEP: $1.573,62, con una suba del 0,8%.

Contado con liquidación: $1.654,24, con un incremento del 0,6%.

Compras del Banco Central: US$143 millones durante las últimas dos jornadas.

Compras acumuladas en octubre: US$1.395 millones.