El exviceministro de Caputo pone en duda la recuperación económica y advierte sobre una "reactivación bipolar"

El exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, lanzó una advertencia sobre las perspectivas económicas que impulsa el Gobierno nacional y afirmó que no encuentra motivos suficientes para proyectar una recuperación sólida en los próximos meses. En sus declaraciones, sostuvo que la economía argentina continúa enfrentando obstáculos estructurales que impiden anticipar una reactivación generalizada de la actividad.

Cottani, quien se desempeñó como viceministro de Economía desde la asunción de Javier Milei en 2023 hasta el 14 de junio de 2024, cuando fue reemplazado por José Luis Daza, expresó una mirada prudente respecto de la evolución económica y marcó diferencias con las expectativas más optimistas sobre el segundo semestre del año.

"Yo no veo razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica", sostuvo durante una entrevista concedida a Splendid AM 990.

El "círculo vicioso" que impide una recuperación amplia

Según el economista, la economía argentina continúa atrapada en un "círculo vicioso", una dinámica que, a su juicio, limita las posibilidades de una recuperación sostenida y reduce las razones para anticipar una reactivación de alcance general.

En ese contexto, explicó que la actividad económica atraviesa lo que definió como una "reactivación bipolar", un fenómeno caracterizado por comportamientos muy diferentes entre distintos sectores productivos.

De acuerdo con su análisis, existen actividades que mantienen una trayectoria expansiva gracias a que cuentan con acceso al crédito internacional. Estos sectores logran sostener inversiones y crecimiento en un escenario complejo. Sin embargo, al mismo tiempo, otros segmentos de la economía permanecen rezagados, sin capacidad para abandonar el estancamiento que los afecta.

Esta diferencia en el desempeño sectorial, según planteó Cottani, genera una recuperación desigual que impide hablar de una mejora homogénea en toda la economía.

Inflación y actividad: una tensión permanente

Uno de los puntos centrales del análisis del ex funcionario fue la relación entre la lucha contra la inflación y los intentos por impulsar la actividad económica.

"Hay un conflicto entre mantener la inflación baja y lograr la reactivación de la economía", precisó.

No obstante, también remarcó que existen fundamentos que permiten sostener un escenario de estabilidad de precios siempre que se mantengan determinadas condiciones macroeconómicas.

En ese sentido, afirmó que "no hay causas permanentes para que la inflación sea alta cuando hay disciplina fiscal y monetaria".

La observación pone el foco en el equilibrio que debe alcanzar la política económica entre el objetivo de consolidar la desaceleración inflacionaria y la necesidad de generar condiciones para que la actividad económica pueda expandirse con mayor fuerza.

Reservas y financiamiento: los avances que reconoce

A pesar de sus cuestionamientos sobre las perspectivas de crecimiento, Cottani destacó algunos aspectos de la gestión económica que considera positivos.

Entre ellos, subrayó el proceso de acumulación de reservas llevado adelante por el Gobierno. Según señaló, durante el primer semestre del año el Ejecutivo logró superar los US$10.000 millones, un dato que consideró relevante dentro de la estrategia financiera oficial.

Para el economista, este proceso permite fortalecer la capacidad del Estado para afrontar compromisos financieros y brinda una mayor previsibilidad respecto de los vencimientos futuros.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno ya consiguió asegurarse el financiamiento necesario para hacer frente a los pagos de deuda.

Principales puntos destacados sobre reservas y financiamiento

El Gobierno logró superar los US$10.000 millones en acumulación de reservas durante el primer semestre del año.

en acumulación de reservas durante el primer semestre del año. El proceso es considerado por Cottani como un avance relevante dentro de la estrategia económica.

Según su análisis, el Ejecutivo ya cuenta con financiamiento para afrontar los compromisos vinculados al pago de deuda.

La mirada sobre el dólar y el desafío cambiario

Otro de los aspectos abordados por el ex viceministro fue la evolución del tipo de cambio.

Respecto al dólar, consideró positivo que se produzca una depreciación frente al peso de manera gradual y controlada. Para Cottani, resulta conveniente que este proceso ocurra de forma ordenada y sin generar sobresaltos en el mercado.

"Es bueno" que el dólar se deprecie frente al peso "ordenadamente", sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de evitar "un salto cambiario demasiado fuerte".

Sin embargo, anticipó que durante el segundo semestre la depreciación podría ser más pronunciada. Entre los factores que explicó para fundamentar esa proyección mencionó:

La estacionalidad propia del período.

propia del período. Una menor entrada de divisas .

. Un mayor atesoramiento.

Estos elementos, según indicó, podrían ejercer presión sobre la dinámica cambiaria durante los próximos meses.

Una situación compleja que exige políticas restrictivas

Más allá de sus reparos respecto de la recuperación económica, Cottani reconoció que el Gobierno enfrenta un escenario complejo y valoró la forma en que administra determinadas variables macroeconómicas.

"El Gobierno está manejando con buen pulso una situación que sigue siendo difícil de transitar. Mantener el tipo de cambio, sin que se deprecie mucho, obliga a tener una política monetaria muy restrictiva", afirmó.

La declaración resume el núcleo de su diagnóstico: una economía que muestra señales mixtas, con avances en materia fiscal, monetaria y financiera, pero que todavía no logra consolidar una recuperación amplia y sostenida. Mientras algunos sectores encuentran herramientas para expandirse, otros continúan atrapados en el estancamiento, configurando una realidad económica que, según el ex viceministro, no ofrece todavía fundamentos suficientes para un optimismo generalizado respecto del segundo semestre del año.