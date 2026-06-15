El feriado por Güemes dejó un impacto de $216.649 millones y fue el menos movido del año

El fin de semana largo en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes cerró con un balance moderado para la actividad turística nacional. De acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron por el país 993.683 turistas, quienes generaron un impacto económico directo de $216.649 millones.

A pesar de la magnitud de la cifra, el período fue considerado el feriado menos dinámico de lo que va de 2026. Entre los factores que incidieron en este comportamiento se destacaron las condiciones climáticas, la situación económica y la coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol 2026, un acontecimiento que influyó directamente sobre las decisiones de viaje de numerosos argentinos.

Los datos reflejan una realidad que ya se había observado durante otros momentos del año: una demanda más prudente, consumos moderados y una tendencia creciente a organizar viajes breves y cercanos.

Más viajeros que en 2025, pero en un contexto diferente

Al comparar este feriado con el mismo período de 2025, se observa un incremento significativo en la cantidad de turistas. Según el informe de CAME, viajó un 37,7% más de personas que durante el feriado equivalente del año pasado.

Sin embargo, la comparación requiere una contextualización específica. En junio de 2025 se registró una situación particular, ya que coexistieron dos fines de semana largos muy próximos entre sí: el correspondiente al 17 de junio y el vinculado al 20 de junio. Ambos estuvieron separados por apenas tres días y, sumados, movilizaron a cerca de 2,2 millones de viajeros.

Por esa razón, aunque el feriado de Güemes de 2026 mostró una mejora frente al mismo evento de 2025 considerado de manera individual, el movimiento turístico acumulado de aquel mes resultó ampliamente superior.

Menor gasto y estadías más cortas

Otro de los indicadores analizados por CAME fue el comportamiento del gasto turístico. Durante este fin de semana largo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $109.013. Sin embargo, esa cifra representó una caída real del 3,5% respecto de 2025.

La duración de las estadías también mostró una reducción.

Estos datos muestran que, aunque el movimiento turístico logró sostener niveles de actividad importantes, el comportamiento de los viajeros estuvo marcado por una mayor racionalidad en el gasto y por la preferencia por escapadas de corta duración.

Reservas bajas y decisiones de último momento

El informe también señaló una tendencia que se viene consolidando a lo largo de 2026. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron reducidas y gran parte de la actividad terminó dependiendo de decisiones de viaje tomadas sobre la fecha.

Las ventas de último momento y el turismo de cercanía permitieron mejorar parcialmente los niveles de ocupación en diversos puntos del país, aunque sin alcanzar cifras sobresalientes.

A ello se sumó la proximidad de las vacaciones de invierno y el comienzo del Mundial de Fútbol 2026, factores que incidieron en la conducta de los turistas y contribuyeron a conformar un perfil de demanda más selectivo y cauteloso.

Naturaleza, nieve y eventos, los principales atractivos

Dentro de un contexto general de movimiento moderado, algunos destinos lograron destacarse por encima de la media. En la Patagonia, Bariloche volvió a ubicarse entre los lugares más buscados del país gracias a la cercanía de la temporada invernal. También comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí.

En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó los niveles de ocupación con registros cercanos al 70%. A su vez, los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes mantuvieron una importante capacidad de atracción.

Por su parte, el Norte argentino tuvo una actividad destacada impulsada por la conmemoración de Güemes. Salta ocupó un lugar central dentro de las celebraciones vinculadas a la fecha, mientras que Jujuy registró niveles de ocupación cercanos al 60%, sostenidos por la demanda de destinos como la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

El acumulado de los fines de semana largos de 2026

Concluido este sexto fin de semana largo del año, el balance acumulado permite dimensionar el movimiento turístico registrado durante 2026.

Según CAME, en los seis feriados largos celebrados hasta el momento viajaron 10.374.523 turistas y se generó un gasto total de $2.838.612 millones. No obstante, al comparar estos números con los mismos meses del año anterior, se observa una disminución del 26% en la cantidad de viajeros.

El informe aclara que esta diferencia también está vinculada a cuestiones del calendario. En junio de 2025 existió un fin de semana adicional asociado al Día de la Bandera, mientras que en 2026 esa fecha se celebrará un sábado, reduciendo las posibilidades de generar un nuevo período turístico extendido.

De esta manera, el feriado por Güemes dejó un movimiento económico significativo y permitió movilizar a casi un millón de personas, aunque ratificó una tendencia que atraviesa al sector durante 2026: viajes más breves, gastos más contenidos y decisiones cada vez más condicionadas por el contexto económico, climático y por eventos de gran magnitud como el Mundial de Fútbol.