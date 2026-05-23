El FMI aprobó la revisión del acuerdo, pero advirtió por la falta de reservas y las reformas pendientes

El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso de US$1000 millones, aunque el organismo volvió a poner el foco en dos aspectos sensibles para el programa económico del Gobierno de Javier Milei: la acumulación de reservas y las reformas estructurales pendientes.

En el informe técnico publicado tras la revisión, el FMI reconoció avances en el plan de estabilización económica, pero admitió que el Gobierno no logró cumplir con la meta de acumulación de reservas internacionales netas durante 2025.

La situación genera especial atención en provincias como Catamarca, donde los sectores productivos y comerciales siguen de cerca el impacto de las políticas económicas nacionales sobre el consumo, la inflación y la actividad minera y exportadora.

El FMI reconoció avances, pero perdonó el incumplimiento

El organismo explicó que debió otorgar un "waiver" —un perdón técnico— debido al incumplimiento de la meta de reservas acordada para diciembre de 2025.

"El desempeño del programa fue mixto hasta finales de 2025", señaló el reporte del staff técnico del FMI, que atribuyó parte de las dificultades al aumento de la dolarización previo a las elecciones y a la incertidumbre política.

Pese a eso, el Fondo destacó que el oficialismo logró aprobar leyes consideradas clave, como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral.

Las advertencias por el contexto internacional y político

Aunque el organismo consideró que los riesgos económicos de corto plazo aparecen "más equilibrados", advirtió que continúan siendo elevados por el contexto geopolítico global y por la incertidumbre vinculada a las elecciones presidenciales de 2027.

Según el FMI, ese escenario podría afectar tanto el acceso al financiamiento internacional como la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Además, insistió en que la Argentina sigue mostrando una posición externa "vulnerable", con escasa cobertura de reservas y dificultades para acceder de manera sostenida a los mercados internacionales de crédito.

Los cinco compromisos asumidos por el Gobierno

En el documento, el FMI detalló los principales compromisos asumidos por la administración de Milei para sostener el programa económico.

Ajuste fiscal y reformas tributarias

El organismo indicó que el Gobierno continuará buscando el equilibrio fiscal mediante recortes de subsidios, reducción del gasto y una mejor focalización de la asistencia social.

También reclamó avanzar con reformas tributarias, previsionales y fiscales para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública.

Entre los impuestos señalados como "distorsivos", el Fondo volvió a cuestionar Ingresos Brutos, tributo clave para la recaudación de las provincias.

Acumulación de reservas y política cambiaria

El FMI sostuvo que la Argentina deberá reconstruir reservas internacionales y mantener un esquema de flotación cambiaria dentro de bandas.

Además, respaldó temporalmente la continuidad de ciertas restricciones cambiarias que todavía afectan a empresas, importaciones y pagos de dividendos.

Según el organismo, esas limitaciones seguirán vigentes hasta que mejoren las condiciones macroeconómicas.

Reformas estructurales y empleo

El Fondo también remarcó la necesidad de profundizar las reformas estructurales orientadas a mejorar la productividad y fomentar inversiones.

Entre los puntos destacados aparecen:

La reducción de barreras comerciales.

La baja de costos logísticos.

La implementación de reformas laborales.

La mejora de la seguridad jurídica y regulatoria.

El fortalecimiento institucional.

El informe además destacó el avance de proyectos vinculados a energía y minería, sectores estratégicos para provincias del norte argentino como Catamarca, donde el desarrollo del litio y otros recursos minerales aparece como una de las principales apuestas económicas.

Qué pidió el Gobierno al FMI

El Gobierno argentino también solicitó cambios en la forma de medir las reservas internacionales netas y pidió autorización para mantener parcialmente el cepo cambiario.

El organismo aceptó ambas solicitudes de manera temporal y consideró que las restricciones aún cumplen un rol para aliviar presiones sobre la balanza de pagos.

Sin embargo, dejó en claro que espera una eliminación gradual de esas medidas durante el desarrollo del programa económico.

Un escenario todavía frágil

Aunque el FMI reconoció señales de estabilización económica y cierta recuperación de la actividad, insistió en que la Argentina todavía enfrenta un escenario frágil y expuesto a shocks internacionales.

El documento concluyó que la capacidad del Gobierno para sostener las reformas, acumular reservas y mantener el equilibrio fiscal será determinante para reducir la vulnerabilidad económica y sostener la estabilidad en los próximos años.