La inflación volvió a subir y en marzo fue de 3,4%, la más alta en un año

La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, de acuerdo con el informe difundido este martes por el INDEC, y se convirtió en el registro mensual más elevado desde marzo de 2025, cuando había marcado 3,7%. El resultado significó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa y consolidó un cambio en la dinámica que venían mostrando los precios.

El dato mensual dejó además un saldo acumulado de 9,4% en el primer trimestre del año, mientras que la comparación de los últimos doce meses llevó la variación del IPC nacional a 32,6%. En términos interanuales, el índice se sostuvo en ese mismo nivel, con una marcada incidencia de los rubros vinculados a servicios regulados y vivienda, que continuaron presionando sobre el promedio general.

La lectura del indicador mostró que marzo estuvo atravesado por una combinación de factores que impactaron de manera transversal en todas las regiones, con especial protagonismo del rubro alimentos y de los componentes sujetos a regulación.

Alimentos volvió a ser el motor del índice

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, un componente clave por su peso dentro de la canasta y por su impacto directo en el resultado general del índice.

Dentro de este capítulo, el informe destacó subas en carnes y derivados, con aumentos relevantes observados en todo el país. También se registraron incrementos en:

Pollo entero

Algunos cortes bovinos

Aceites

Estos movimientos dentro del rubro alimenticio explicaron buena parte de la aceleración del mes, especialmente por tratarse de productos de consumo masivo y presencia extendida en la estructura de gasto de los hogares.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Vivienda y regulados encabezaron las subas

En el desglose por divisiones, la mayor variación mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que se ubicó como el segmento de mayor aumento en marzo.

El análisis por categorías reforzó esa tendencia. Los precios Regulados subieron 4,3%, liderando ampliamente el incremento mensual. En segundo lugar quedó el IPC núcleo, con 3,1%, reflejando que la inflación subyacente también mantuvo un ritmo elevado.La única nota de alivio provino de los Estacionales, que registraron una caída de -1,3%, moderando parcialmente la presión del resto de los componentes.

En contraste, la división con el menor incremento fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con apenas 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado no presentó variaciones, permaneciendo sin cambios durante todo el período.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12,1%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) https://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/n7aRYFVFA5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Las regiones: el Noroeste, con la mayor suba

La distribución territorial del índice volvió a mostrar diferencias entre regiones. El Noroeste encabezó el ranking con una suba de 3,5%, ubicándose por encima del promedio nacional. El resto del mapa inflacionario quedó conformado de la siguiente manera:

Noroeste: 3,5%

3,5% Cuyo: 3,4%

3,4% Noreste: 3,1%

3,1% Pampeana: 3%

3% Patagonia: 3%

3% Gran Buenos Aires: 2,6%

El dato del Gran Buenos Aires, con 2,6%, se posicionó por debajo del promedio nacional, diferenciándose del comportamiento observado en el interior del país.



