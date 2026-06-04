Tinogasta y Belén, en la agenda productiva para potenciar las economías regionales

En el marco de una política de cercanía orientada a conocer en profundidad la realidad de los distintos sectores productivos de la provincia, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, llevó adelante intensas jornadas de trabajo en los departamentos Tinogasta y Belén. La recorrida tuvo como objetivo interiorizarse sobre proyectos en marcha, relevar necesidades, mantener contacto directo con productores y autoridades locales, y consolidar acciones que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades vinculadas a las diferentes actividades productivas.

Las visitas permitieron recorrer espacios considerados estratégicos para el crecimiento de las economías regionales, al tiempo que generaron ámbitos de intercambio con productores, técnicos y funcionarios que trabajan diariamente en el fortalecimiento de las cadenas de valor locales.

Tinogasta: producción, innovación y aprovechamiento de recursos

La agenda oficial en Tinogasta comenzó con una recepción encabezada por el intendente Ernesto Andrada y su equipo municipal. Durante la jornada se desarrolló una serie de actividades orientadas a evaluar proyectos productivos y analizar oportunidades de crecimiento para distintos sectores de la economía local.

Uno de los puntos centrales de la visita fue el módulo de la Cooperativa Apícola de Tinogasta, una iniciativa articulada entre el municipio y AER INTA. En ese espacio se abordaron aspectos vinculados al fortalecimiento de la actividad apícola, especialmente la instalación de una sala de extracción de miel.

Durante el encuentro se analizaron también diferentes herramientas y alternativas destinadas a mejorar las condiciones de comercialización de los productos y potenciar el trabajo de los productores locales, con el objetivo de generar mejores oportunidades para el desarrollo de la actividad.

La apicultura constituye una de las actividades productivas que busca consolidar su crecimiento en la región, por lo que la posibilidad de contar con infraestructura específica representa un paso importante para fortalecer el proceso productivo y comercial.

El Centro Experimental Agroganadero

La recorrida continuó en el Centro Experimental Agroganadero Municipal, donde el ministro Castro pudo interiorizarse sobre diversos trabajos que se desarrollan en ese espacio.

Entre las iniciativas presentadas se destacan las tareas vinculadas al desarrollo de ocho nuevas variedades de vid destinadas al consumo en fresco y a la elaboración de pasas. Este trabajo apunta a diversificar la producción y generar nuevas alternativas para los productores de la zona.

Además, durante la visita se brindó información sobre los avances para la puesta en marcha de un invernadero destinado a la producción de plantas frutales y forestales. El proyecto busca fortalecer la disponibilidad de material vegetal y ampliar las posibilidades de producción para distintos sectores vinculados a la actividad agrícola.

Los trabajos que se realizan en el Centro Experimental Agroganadero Municipal forman parte de una estrategia orientada a promover la innovación, incorporar nuevas alternativas productivas y acompañar el crecimiento de las economías regionales.

Recursos hídricos y preservación ambiental

La actividad oficial en Tinogasta también incluyó una visita al Azud Nivelador de San José, donde las autoridades evaluaron el funcionamiento del sistema de riego y analizaron las obras proyectadas para optimizar el uso del agua.

El recurso hídrico constituye un factor fundamental para el desarrollo productivo de la región, por lo que las acciones destinadas a mejorar su aprovechamiento resultan estratégicas para garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y ganaderas.

Posteriormente, la comitiva recorrió el Vivero Municipal de Anillaco. Allí se interiorizaron sobre las tareas vinculadas a la producción de especies vegetales y las acciones orientadas a la preservación de la flora autóctona.

Durante toda la jornada, las autoridades compartieron experiencias y proyectos enfocados en:

Fortalecer la producción local.

Optimizar el uso de los recursos hídricos.

Impulsar nuevas oportunidades para los productores.

Promover la innovación productiva.

Consolidar el trabajo articulado entre organismos e instituciones.

Asimismo, se destacó que la articulación entre el Municipio, la Provincia y las entidades vinculadas al sector productivo continúa siendo un elemento clave para impulsar el crecimiento y el desarrollo regional.

Belén y el acompañamiento a actividades emblemáticas

La agenda de trabajo continuó en el departamento Belén, donde el ministro Luis Castro mantuvo reuniones con productores vinculados a algunas de las actividades más representativas de la región.

Uno de los encuentros se desarrolló con productores del barrio Artaza que forman parte de la cadena productiva del membrillo, una actividad considerada histórica e identitaria para Belén.

Durante la reunión se analizaron los desafíos que enfrenta el sector y las herramientas necesarias para fortalecer una producción que tiene una importante incidencia económica y social, generando empleo directo y promoviendo la creación de valor agregado en origen.

La actividad vinculada al membrillo constituye uno de los pilares productivos tradicionales de la región, razón por la cual el diálogo con los productores estuvo orientado a identificar oportunidades que permitan consolidar su desarrollo.

La producción textil artesanal

La jornada también incluyó una visita a la localidad de Londres, donde el ministro recorrió el espacio de los productores textiles artesanales "Ángeles Gutiérrez".

La actividad textil artesanal representa una de las expresiones productivas más emblemáticas del oeste catamarqueño y constituye una fuente de trabajo que mantiene vivas prácticas tradicionales vinculadas a la identidad cultural de la región.

Durante el encuentro se pudo conocer el trabajo que realizan los productores y la importancia que esta actividad tiene para numerosas familias que encuentran en la producción artesanal una alternativa económica y de desarrollo local.

Preparativos para la próxima Expo Ganadera

El cierre de la agenda en Belén estuvo marcado por reuniones vinculadas a la organización de la próxima Expo Ganadera, un evento considerado clave para el sector productivo regional.

La exposición es impulsada por los propios productores ganaderos de la zona y contará con el acompañamiento activo y el soporte técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo para su concreción.

Durante el intercambio se abordaron aspectos organizativos y se ratificó el compromiso de acompañar una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro para los actores de la actividad ganadera, visibilizar el trabajo del sector y fortalecer las oportunidades de crecimiento productivo.

Las jornadas desarrolladas en Tinogasta y Belén permitieron avanzar en una agenda centrada en el contacto directo con productores, el seguimiento de proyectos estratégicos y la articulación institucional. A través de recorridas, reuniones y espacios de diálogo, se relevaron iniciativas vinculadas a la apicultura, la producción agroganadera, el aprovechamiento de los recursos hídricos, la producción de membrillo, la actividad textil artesanal y la ganadería, sectores que forman parte de la diversidad productiva que caracteriza al oeste catamarqueño.