El Gobierno apuesta a la baja de precios mientras mira el impacto en las provincias y el humor social

La última semana política combinó conflicto universitario, tensión parlamentaria y reacomodamientos internos en el oficialismo, pero dejó una noticia económica que el Gobierno necesitaba con urgencia: la desaceleración de la inflación. El dato es seguido con atención en todo el país, incluida Catamarca, donde el impacto de los precios sigue siendo uno de los principales factores del humor social.

En ese contexto, Javier Milei volvió a apostar por la confrontación como estrategia política mientras la oposición intenta reorganizarse y el clima electoral comienza a tomar temperatura, pese a que las presidenciales de 2027 aún están lejos.

Conflicto universitario y polarización

La Marcha Federal Universitaria puso en el centro del debate el financiamiento de la educación pública. La movilización reunió a rectores, docentes, estudiantes, sindicatos y dirigentes de casi todo el arco político en Plaza de Mayo, mostrando que la universidad continúa siendo un tema transversal en la sociedad argentina.

El Gobierno optó por confrontar y presentó la protesta como una manifestación política contra el Presidente. Milei reposteó mensajes que calificaban la marcha como "desestabilizadora" y ratificó que no cederá en el reclamo presupuestario, mientras las universidades denuncian un ataque deliberado.

Aunque el antecedente de la marcha de 2024 no generó daños políticos significativos, el contexto actual es distinto: la popularidad presidencial atraviesa una caída y el oficialismo apuesta a que una recuperación económica revierta el humor social en los próximos 17 meses.

Internas y movimientos en el poder

La semana dejó además dos señales con impacto político. La Cámara de Casación Federal decidió que la causa de la mansión en Pilar vuelva a la Justicia Federal en CABA, mientras Karina Milei avanzó en la interna oficialista al consolidar a Sebastián Pareja al frente de la Comisión de Inteligencia de Diputados.

El alivio económico que esperaba la Casa Rosada

El principal respiro llegó con el dato del INDEC: la inflación de abril fue del 2,6%, ocho décimas menos que en marzo. Se trató de la primera baja en diez meses.

La desaceleración se explicó por la caída del impacto del rubro educación —que pasó de subas cercanas al 12% a alrededor del 4%— y por la menor suba de alimentos, que cerró en torno al 1,5%.

Para sostener la tendencia en mayo, el Gobierno tomó medidas clave:

YPF aumentó los combustibles apenas 1% por 45 días.

Economía postergó hasta noviembre el traslado a tarifas del mayor costo del gas importado por Enarsa.

Consultoras privadas proyectan que la inflación podría continuar desacelerándose. El promedio de las últimas cuatro semanas ronda el 2,2%, con educación, alimentos y combustibles como variables centrales de contención.

Consumo débil y mensaje de empatía

En este escenario, Milei intentó mostrar empatía social al reconocer la caída del salario real y la actividad económica. Sin embargo, el consumo continúa débil:

La compra de yerba cayó 2,2%.

El consumo de carne bajó cinco kilos.

Solo el canal digital muestra mejores números.

La oposición no logró avanzar contra Adorni

En Diputados, la oposición intentó impulsar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero no consiguió quórum y la discusión se postergó para la próxima semana.

El Senado avanzó con otra agenda: aprobó la continuidad de Carlos Mahiques como camarista de Casación y comenzó a tratar pliegos judiciales, tras un acuerdo con senadores del interior que reclamaban lugares para candidatos provinciales.

Pretemporada electoral

La campaña política empieza a tomar forma. Patricia Bullrich enfrenta el desafío de impulsar la derogación de las PASO, mientras crecen las especulaciones sobre su posible candidatura en la Ciudad de Buenos Aires.

Axel Kicillof fue recibido con cánticos de "Presidente" en La Plata, aunque persistieron tensiones internas en el peronismo. Mauricio Macri, por su parte, continúa con el "Próximo Paso Tour" buscando posicionar al PRO como alternativa al oficialismo.

El clima político podría entrar en pausa con el Mundial, pero el desafío central para Milei seguirá siendo el mismo: sostener la desaceleración de la inflación y lograr que la mejora económica llegue al bolsillo de los argentinos.