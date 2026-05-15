Mercados argentinos cierran la semana a la baja en sintonía con la incertidumbre global

Las acciones y bonos argentinos finalizaron la última jornada de la semana con caídas generalizadas, replicando la tendencia negativa de los mercados internacionales. La presión se originó principalmente en los temores a un aumento de la inflación global, vinculado al conflicto en Oriente Medio, que genera volatilidad en los activos financieros a nivel mundial.

En este contexto, el Riesgo País, que días atrás había descendido por debajo de los 500 puntos básicos tras la mejora crediticia otorgada por la calificadora Fitch, volvió a subir y se ubicó en 538 puntos este viernes, reflejando la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda argentina.

Bolsas locales y desempeño sectorial

El índice S&P Merval, principal referencia de la Bolsa de Buenos Aires, registró un retroceso del 1,4%, cerrando en 2.707.868 puntos. La caída estuvo liderada por los títulos financieros, que fueron los más afectados dentro del panel de acciones locales.

Este comportamiento evidencia la sensibilidad del mercado a factores externos, así como la volatilidad de sectores estratégicos ante escenarios globales inciertos.

ADR y acciones argentinas en Nueva York: contrastes notables

Los ADRs y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York mostraron movimientos diversos:

Descensos relevantes:

Banco Supervielle: -4,9%

-4,9% Telecom: -4,8%

-4,8% Bioceres: -4,5%

Subas destacadas:

Globant: +14,2%, tras la presentación de su balance trimestral

+14,2%, tras la Satellogic: +13,9%

Estos resultados reflejan un escenario de selectividad del mercado, donde la reacción de los inversores depende de la solidez de los balances y de noticias corporativas específicas, frente a un contexto externo desfavorable.

Petróleo y energéticas: dinámica dispar

A pesar de que el precio del petróleo volvió a registrar un aumento del 4%, con el barril de Brent del Mar del Norte cotizando en US$ 109,60 para entrega en julio, las energéticas argentinas mostraron comportamientos mixtos:

YPF (ADR): -1,2%, a US$ 43,66

-1,2%, a Vista Energy: +0,6%

Este contraste evidencia que, aunque el petróleo registra avances significativos, no todas las empresas del sector se benefician de manera proporcional, debido a factores internos y la exposición a mercados específicos.

Bonos argentinos: continuidad en la baja

El mercado de bonos argentinos en dólares, que incluye tanto Bonares como Globales, cerró con un retroceso promedio del 1%. Esta tendencia acompaña la presión sobre los activos financieros y refleja la cautela de los inversores frente a la incertidumbre global y los riesgos locales.