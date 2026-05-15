YPF anunció una inversión récord de US$25.000 millones bajo el RIGI

YPF confirmó la puesta en marcha del proyecto de inversión más grande presentado hasta el momento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, anunciada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, prevé desembolsos por US$25.000 millones destinados al desarrollo de Vaca Muerta y proyecta un fuerte impacto en materia de exportaciones, producción petrolera y generación de empleo.

Según explicó Marín, el proyecto denominado LLL Oil representa "el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina" y constituye además la inversión de mayor magnitud ingresada dentro del esquema del RIGI impulsado por el Gobierno nacional.

"Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", expresó el directivo a través de sus redes sociales al anunciar oficialmente el plan.

PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca... pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

Un proyecto de escala récord para Vaca Muerta

La iniciativa estará orientada al desarrollo integral del potencial hidrocarburífero de Vaca Muerta mediante un esquema de expansión productiva de gran escala. El proyecto contempla:

Una inversión total de US$25.000 millones .

. La perforación de 1.152 pozos .

. Una producción estimada de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032 .

. Exportaciones proyectadas por alrededor de US$6.000 millones anuales hacia 2032 .

. La creación de 6.000 puestos de trabajo directos durante el desarrollo del proyecto.

La producción de petróleo estará destinada íntegramente al mercado externo, mientras que el gas natural asociado será utilizado para abastecer el mercado local. Desde la compañía indicaron que el crudo será evacuado mediante el sistema VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), infraestructura vinculada al transporte de producción desde la formación neuquina.

Exportaciones y proyección económica

Uno de los ejes centrales del anuncio estuvo vinculado al potencial exportador de la iniciativa. Según informó la petrolera estatal, el proyecto generará exportaciones superiores a los US$100.000 millones en el largo plazo y permitirá consolidar un esquema de producción orientado principalmente a mercados internacionales.

La compañía destacó además que hacia 2032 el desarrollo de LLL Oil aportará alrededor de US$6.000 millones anuales en exportaciones de petróleo. El plan forma parte de una estrategia de expansión de la actividad hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de shale oil y shale gas del país.

Desarrollo integrado y eficiencia operativa

Desde YPF remarcaron que el proyecto se caracteriza por su escala y por un esquema de desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de Vaca Muerta. La empresa sostuvo que este modelo permitirá aprovechar sinergias operativas y económicas para alcanzar mayores niveles de eficiencia y competitividad.

"Es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador", señalaron desde la compañía.

Asimismo, explicaron que la iniciativa contempla el desarrollo coordinado de distintos bloques productivos, con el objetivo de optimizar recursos y consolidar un esquema operativo de nivel internacional.

El rol del RIGI en el proyecto

YPF destacó especialmente la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta para viabilizar proyectos de esta magnitud. La empresa definió al RIGI como "un catalizador clave" para impulsar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta y generar un nuevo horizonte de inversiones y exportaciones para la Argentina.

Según se informó, actualmente el régimen cuenta con:

16 proyectos aprobados .

. Inversiones acumuladas cercanas a US$33.000 millones .

. Otros 20 proyectos en evaluación por parte del Comité Evaluador.

La iniciativa anunciada por YPF se posiciona así como el proyecto de mayor volumen económico dentro del esquema reglamentado por el Gobierno nacional.

El mensaje de Horacio Marín

Durante el anuncio, Horacio Marín enfatizó el carácter estratégico del proyecto y vinculó su desarrollo con una nueva etapa para la compañía y para la industria energética argentina.

"Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial", sostuvo. Las declaraciones del presidente y CEO de YPF reflejaron el posicionamiento de la empresa frente al potencial de Vaca Muerta como motor de exportaciones y crecimiento económico.

Con esta inversión récord, la petrolera estatal busca profundizar el desarrollo de producción no convencional y consolidar un esquema exportador de gran escala orientado a fortalecer la presencia argentina en el mercado energético internacional.