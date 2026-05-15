ANSES anunció que pagará un nuevo súper beneficio: ¿Cómo cobrarlo?

La confirmación oficial de beneficiarios de Progresar Obligatorio llegó luego de una evaluación técnica exhaustiva sobre las solicitudes presentadas durante la primera convocatoria del año. Numerosos estudiantes ya comenzaron a recibir la validación de sus inscripciones, lo que marca el inicio del acceso efectivo al programa.

Este respaldo económico trasciende un simple ingreso mensual: está diseñado específicamente para reducir la deserción escolar, fomentar la permanencia en las aulas y aliviar la carga económica de hogares con dificultades para sostener la educación de sus hijos.

Estructura del beneficio económico

La línea de asistencia corresponde a Progresar Obligatorio, destinada a jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios en instituciones oficialmente reconocidas. El programa establece una cuota mensual de $35.000, distribuida de la siguiente manera:

80% mensual directo: $28.000

$28.000 20% retenido: $7.000 acumulados hasta acreditar regularidad escolar

Cada estudiante recibe la mayor parte del beneficio de manera inmediata, mientras que el porcentaje retenido se libera al certificar el cumplimiento de requisitos académicos y administrativos, reforzando tanto la asistencia económica inmediata como el compromiso educativo sostenido.

Pago retroactivo: un alivio financiero adicional

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva tanda de aprobaciones es que los beneficiarios recientes podrían recibir pagos retroactivos correspondientes a:

Marzo

Abril

Mayo

Esto implica que junio podría traer una suma acumulada, representando un alivio económico significativo para muchas familias que enfrentan un contexto financiero complejo. Algunos estudiantes podrían cobrar varios meses juntos, consolidando la relevancia social del programa.

Consulta de estado y seguimiento administrativo

Los aspirantes pueden verificar la aprobación de su solicitud ingresando a la plataforma oficial de Progresar con:

CUIL

Contraseña personal

El sistema no solo informa la incorporación formal al programa y el cronograma de pagos, sino que también detalla motivos de rechazo, permitiendo iniciar reclamos administrativos en caso de inconsistencias en la carga de datos. Mantener la información actualizada es clave para evitar exclusiones injustificadas.

Duración y estructura de cuotas en 2026

La primera convocatoria contempla hasta 12 cuotas distribuidas en:

Pagos regulares: 8 cuotas mensuales ordinarias

8 cuotas mensuales ordinarias Cuotas estímulo: 4 pagos adicionales vinculados a: Presencialidad Rendimiento académico Participación educativa

4 pagos adicionales vinculados a:

El 20% retenido solo se libera presentando documentación que certifique alumno regular, asistencia y cumplimiento institucional, lo que asegura que los beneficiarios mantengan actualizados sus requisitos educativos.

Próxima oportunidad de inscripción

La primera etapa cerró el 24 de abril, pero el Gobierno proyecta una segunda instancia de inscripción en agosto de 2026, con modalidad 100% online a través de:

Plataforma oficial de Becas Progresar

Aplicación Mi Argentina

Esta nueva ventana permitirá que estudiantes que no lograron inscribirse anteriormente puedan acceder al programa durante el segundo semestre.

Requisitos clave para acceder a Progresar Obligatorio

El acceso depende de condiciones establecidas por Capital Humano:

Edad: 16 a 24 años (con excepciones para personas con discapacidad, hogares monoparentales y sectores vulnerables)

16 a 24 años (con excepciones para personas con discapacidad, hogares monoparentales y sectores vulnerables) Ingresos familiares: hasta 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (~$1.057.200 mensuales)

hasta 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (~$1.057.200 mensuales) Condición educativa: alumno regular en institución oficialmente reconocida

alumno regular en institución oficialmente reconocida Salud: vacunación obligatoria y controles médicos

vacunación obligatoria y controles médicos Compromiso: participación en actividades formativas definidas por el Ministerio

Impacto social y educativo

En un contexto económico desafiante, Progresar Obligatorio actúa como una política de contención frente a la deserción escolar, especialmente en hogares donde la continuidad educativa suele verse amenazada por necesidades laborales tempranas o carencias estructurales.

Para numerosas familias, los beneficios representan:

Pago de transporte

Compra de útiles escolares

Acceso a conectividad

Alimentación vinculada a la escolaridad

Cada nueva aprobación genera expectativa y alivio, consolidando la relevancia social del programa.

Desafíos administrativos persistentes

A pesar de los avances, muchas familias enfrentan errores en la carga de datos, demoras administrativas, falta de documentación y problemas de validación. Por ello, se recomienda revisar periódicamente el estado del trámite y mantener toda la información actualizada para garantizar el cobro completo del beneficio.