El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este lunes que las reformas normativas implementadas por la gestión de Javier Milei permitieron reducir, en un 15% promedio, los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por las desregulaciones en supermercados.

El funcionario fundamentó sus declaraciones en una investigación elaborada por economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyos resultados también fueron celebrados públicamente por el Presidente a través de sus redes sociales. Al compartir el trabajo, Milei escribió: "DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE", en una publicación con la que puso en valor el efecto de las modificaciones regulatorias sobre los precios.

En la misma línea, Sturzenegger defendió el rumbo de las medidas y sostuvo que los resultados demuestran que "la desregulación es anticasta y proconsumidor". De esta manera, el Gobierno volvió a poner el foco en el impacto de los cambios normativos como una de las herramientas centrales de su política económica.

Qué midió el estudio de la Universidad Nacional de La Plata

La investigación fue desarrollada por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig. Uno de sus aspectos centrales es la metodología utilizada para identificar los efectos de las desregulaciones, ya que el informe no plantea una caída nominal generalizada de los precios en todas las góndolas, sino que analiza la diferencia de comportamiento entre los productos alcanzados por las reformas y aquellos que no registraron modificaciones normativas.

Para realizar el relevamiento, los investigadores utilizaron herramientas de inteligencia artificial y analizaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la actual gestión. El objetivo fue identificar las medidas desregulatorias que tuvieron incidencia sobre los productos de consumo masivo.

A partir de esa clasificación, los autores aplicaron un método estadístico que permitió comparar la evolución de los precios de los artículos alcanzados por las nuevas disposiciones con un grupo de control integrado por bienes que no experimentaron cambios regulatorios.

Según los resultados, la brecha entre ambos conjuntos se amplió progresivamente después de la entrada en vigencia de las normas. El efecto acumulado llegó a representar una reducción relativa cercana al 15% al cumplirse el tercer trimestre de aplicación.

El contraste con los indicadores de consumo masivo

La presentación de los resultados de la UNLP se produjo en un contexto en el que el consumo masivo todavía no consigue consolidar una recuperación sostenida. La evolución de las compras continúa condicionada por las restricciones de los presupuestos familiares, una situación que se refleja en los indicadores de los distintos canales comerciales.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo general registró un crecimiento interanual del 0,9% en octubre. Sin embargo, el balance de los primeros diez meses de 2026 continúa en terreno negativo, con una contracción acumulada del 2,3%.

El comportamiento de los diferentes canales mostró retrocesos de distinta magnitud. Los supermercados de cadena registraron una caída interanual del 0,3% en octubre y acumularon un descenso del 3,5% en lo que va del año. Por su parte, los autoservicios independientes retrocedieron un 0,4%, mientras que el canal mayorista exhibió la contracción más pronunciada, con una baja del 6,4%.

Menos operaciones de mayor valor y un gasto familiar condicionado

Los datos del INDEC correspondientes a agosto ya habían expuesto las dificultades que atraviesa el consumo en supermercados. El organismo registró una caída real interanual del 3,7%, un indicador que permite observar otra dimensión del comportamiento de los consumidores.

El relevamiento también mostró un cambio significativo en los hábitos de compra. Aunque la cantidad de operaciones aumentó un 7,2%, el gasto promedio por ticket se redujo un 10,2% en términos reales.

La combinación de ambos movimientos evidencia una dinámica en la que se realizan más operaciones, pero con un desembolso promedio menor una vez descontado el efecto de los precios. Así, el incremento en la cantidad de compras no alcanzó para revertir la caída real del consumo registrada en el sector.