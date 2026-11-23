Las tarjetas de crédito y débito se consolidaron como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, al concentrar casi siete de cada diez operaciones comerciales. Así lo reflejó la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que expuso la distribución de los pagos realizados por los consumidores durante agosto y permitió identificar el peso de los distintos instrumentos utilizados para concretar las compras.

Los datos oficiales muestran que las tarjetas mantienen una posición predominante dentro de la facturación de las grandes cadenas comerciales. En particular, el crédito ocupa el primer lugar, seguido por el débito, mientras que el efectivo y las modalidades alternativas completan el esquema de medios utilizados por los clientes.

Durante el octavo mes del año, las operaciones abonadas con tarjetas de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones, una cifra que representó un incremento nominal interanual del 18,6% y explicó el 43% de la facturación total de los supermercados relevados.

Este porcentaje convierte al crédito en el instrumento de mayor participación dentro de las operaciones comerciales del sector. Su utilización representa una parte sustancial de los ingresos registrados por las grandes cadenas y permite observar la importancia que conserva esta modalidad para realizar las compras en los establecimientos.

En términos generales, las grandes cadenas de supermercados alcanzaron una facturación de $2,6 billones durante agosto, aunque ese crecimiento nominal no se tradujo en una mejora equivalente de las cantidades comercializadas.

El débito ocupó el segundo lugar

Después de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito se ubicaron como el segundo medio de pago con mayor participación en la facturación de los supermercados argentinos. Según el relevamiento del INDEC, las operaciones realizadas mediante este instrumento sumaron $625.010 millones, equivalentes al 23,9% del total. En comparación con agosto de 2025, el monto representó un crecimiento nominal del 14%.

La participación del débito, sumada a la del crédito, permite dimensionar el predominio de las tarjetas en las operaciones comerciales. Entre ambas modalidades concentraron aproximadamente el 67% de la facturación, lo que explica por qué este tipo de instrumentos representa casi siete de cada diez pagos en las grandes cadenas.

El efectivo, por su parte, ocupó el siguiente lugar en el desglose de los medios utilizados por los consumidores. Durante agosto, las operaciones realizadas con dinero en efectivo alcanzaron los $443.756 millones, lo que representó el 17% de los pagos.

Sin embargo, este medio registró un comportamiento diferente en términos de evolución interanual. Su facturación aumentó un 35,2% nominal respecto de agosto de 2025, una variación superior a la registrada por las tarjetas de crédito y débito.

De esta manera, aunque el efectivo mantiene una participación inferior a la de las tarjetas, los datos muestran que también experimentó un crecimiento significativo en los montos operados durante el período analizado.

Las billeteras virtuales y los códigos QR registraron el mayor crecimiento

Uno de los aspectos más destacados de la encuesta oficial fue el comportamiento de los medios de pago alternativos, que registraron el mayor incremento nominal interanual entre las distintas modalidades utilizadas en los supermercados.

Este grupo comprende billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo. Durante agosto, las operaciones realizadas mediante estos instrumentos alcanzaron los $422.551 millones, equivalentes al 16,1% de la facturación total. El dato más significativo fue su crecimiento interanual del 50,2% nominal, una variación que superó ampliamente los incrementos registrados por las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y el efectivo.

El comportamiento de este segmento refleja las transformaciones que se vienen produciendo en los hábitos de pago de los consumidores y el avance de distintas alternativas para realizar compras sin recurrir exclusivamente a los instrumentos tradicionales.

Aunque todavía representan una proporción menor que las tarjetas de crédito y débito, las billeteras virtuales, los pagos mediante QR y las demás modalidades agrupadas en esta categoría muestran una expansión considerable en los montos facturados. La diferencia entre su participación actual y su ritmo de crecimiento constituye uno de los elementos centrales del relevamiento: mientras las tarjetas continúan liderando ampliamente las operaciones, los medios alternativos son los que registran la mayor variación interanual.

Cómo se distribuyó la facturación de los supermercados en agosto

El informe del INDEC permite establecer una comparación entre los principales instrumentos utilizados para pagar las compras en las grandes cadenas comerciales.

Los datos correspondientes a agosto fueron los siguientes:

Tarjetas de crédito: $1.125.612 millones, equivalentes al 43% de la facturación, con un crecimiento nominal interanual del 18,6%.

Tarjetas de débito: $625.010 millones, con una participación del 23,9% y una suba nominal interanual del 14%.

Efectivo: $443.756 millones, equivalente al 17% de los pagos, con un incremento nominal del 35,2%.

Medios de pago alternativos: $422.551 millones, correspondientes al 16,1% del total, con un crecimiento nominal interanual del 50,2%.

En conjunto, estas cifras muestran que las tarjetas de crédito y débito mantienen el liderazgo en las operaciones de los supermercados, mientras que el efectivo y los instrumentos alternativos también tienen una participación relevante.

El comportamiento de cada categoría permite observar diferencias tanto en los montos facturados como en sus variaciones interanuales. El crédito conserva la mayor proporción del total, el débito ocupa el segundo lugar y los medios alternativos sobresalen por su velocidad de crecimiento.

El aumento de la facturación no impidió una caída real de las ventas

Más allá de la evolución de los medios de pago, el relevamiento del INDEC también expuso una situación de debilidad en las cantidades comercializadas por los supermercados.

Durante agosto, las grandes cadenas registraron una facturación total de $2,6 billones. Sin embargo, el incremento nominal de los ingresos no estuvo acompañado por una recuperación de las ventas medidas a precios constantes.

El informe oficial indicó que, en términos reales, las ventas experimentaron una caída interanual del 3,7% durante agosto. Además, en la comparación con julio, la contracción alcanzó el 0,8%. Estos resultados reflejan que el aumento de los montos facturados no necesariamente implica que los supermercados hayan comercializado mayores cantidades de productos. La medición a precios constantes permite observar la evolución de las ventas sin considerar el efecto de las variaciones nominales sobre los importes registrados.

La tendencia también se manifestó en el balance acumulado del año. Entre enero y agosto de 2026, el sector supermercadista registró una contracción real del 2,8%, de acuerdo con los datos oficiales.

De esta manera, el crecimiento nominal de la facturación convivió con una reducción de las cantidades vendidas, un contraste que constituye uno de los principales indicadores de la situación del consumo en las grandes cadenas comerciales.