La cantidad de empresas registradas en la Argentina experimentó una reducción sostenida desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023. El retroceso se extendió a la mayor parte del territorio nacional y dejó como resultado una disminución de más de 32.000 firmas en un período de 32 meses, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Los datos permiten dimensionar la magnitud de la contracción del universo empresarial registrado. En noviembre de 2023, el país contabilizaba 512.357 empresas, mientras que en julio de 2026 el número había descendido a 480.067. La diferencia representa una pérdida acumulada de 32.290 firmas.

La evolución también muestra que el fenómeno no se limitó a los primeros meses de la actual gestión de Gobierno, sino que continuó durante 2026. Solamente en lo que va de ese año se registró una reducción de 10.095 empresas, en un contexto en el que todos los meses presentaron un saldo negativo.

Los retrocesos mensuales tuvieron distintas magnitudes. Mientras que febrero registró una disminución de 257 firmas, mayo presentó el descenso más pronunciado, con 2.371 empresas menos. Esta evolución refleja la continuidad de una tendencia desfavorable para el registro empresarial, aunque con diferencias en la intensidad de las bajas a lo largo del período.

El comportamiento general, sin embargo, no fue uniforme entre las provincias. Las cifras muestran diferencias importantes según el tamaño de cada economía provincial y la cantidad de empresas que tenía registradas al comienzo del período analizado.

Buenos Aires, Córdoba y CABA concentran las mayores pérdidas absolutas

Cuando se observa la cantidad concreta de empresas que dejaron de figurar en los registros, las mayores pérdidas se concentran en las jurisdicciones con mayor volumen de actividad empresarial y población.

Un relevamiento del Estudio Broda, elaborado sobre la base de datos de la SRT y con una comparación entre julio de 2026 y noviembre de 2023, ubica a la provincia de Buenos Aires en el primer lugar del ranking nacional.

La jurisdicción bonaerense registró 9.151 empresas menos, una cifra que representa la mayor disminución absoluta entre todas las provincias. Detrás aparecen Córdoba, con 4.851 firmas menos; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.854; Santa Fe, con 3.256; y Mendoza, con una reducción de 1.641 compañías.

Estas cinco jurisdicciones reúnen las mayores cantidades de empresas perdidas en términos absolutos. La concentración de las bajas en los distritos de mayor tamaño económico permite observar cómo el volumen inicial de firmas influye en los resultados cuando se mide el retroceso mediante cantidades totales y no a través de porcentajes.

El ranking presenta, en el otro extremo, provincias donde la disminución fue considerablemente menor en números absolutos. Entre las jurisdicciones que registraron pérdidas, Formosa tuvo la menor caída, con 206 empresas menos.

A continuación se ubicaron Tucumán, con una reducción de 238 firmas, y Jujuy, con 260. Estos resultados muestran que, aunque la contracción alcanzó a distintas regiones del país, la magnitud de las pérdidas varió considerablemente de una provincia a otra.

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Neuquén fue la única provincia que consiguió sumar empresas

En medio de un escenario nacional caracterizado por la reducción de firmas registradas, Neuquén se destacó como la única provincia que consiguió aumentar su cantidad de empresas durante la actual gestión de Gobierno.

Desde noviembre de 2023, esa jurisdicción sumó 59 compañías, un resultado que contrasta con la evolución negativa observada en el resto de las provincias.

El desempeño neuquino estuvo impulsado por el crecimiento de la actividad económica local, vinculado principalmente con el desarrollo de Vaca Muerta. La expansión de esa actividad aparece como el factor que permitió que la provincia se diferenciara del comportamiento general del registro empresarial argentino.

La situación de Neuquén constituye una excepción dentro de las estadísticas nacionales. Mientras las demás jurisdicciones contabilizaron disminuciones, la provincia consiguió incrementar el número de compañías registradas y consolidarse como el único distrito con saldo positivo en la comparación entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca lideran las caídas porcentuales

El panorama cambia cuando las estadísticas se analizan en función del tamaño de cada economía provincial. En lugar de contabilizar cuántas empresas desaparecieron de los registros, esta metodología compara la disminución con la cantidad de firmas que tenía cada jurisdicción al inicio del período.

En ese indicador aparecen con mayor protagonismo provincias que no necesariamente encabezan las pérdidas absolutas. Un informe de Politikon Chaco, elaborado con estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualizadas a agosto de 2026, identificó a La Rioja como la jurisdicción con la mayor caída porcentual desde noviembre de 2023.

La provincia registró una disminución del 18,4%, encabezando un ranking que refleja el impacto relativo de la reducción de empresas sobre las estructuras productivas y comerciales provinciales.

En segundo lugar se ubicó Tierra del Fuego, con una caída del 16,6%. El tercer puesto correspondió a Catamarca, que acumuló una disminución del 14,6%. La cifra coloca a la provincia entre las tres jurisdicciones más afectadas del país cuando se considera la evolución porcentual del universo empresarial.

Detrás aparecen Chaco, con una contracción del 13,2%; Corrientes, con el 12,3%; Santa Cruz, con el 11,1%; Misiones, con el 11%; y Formosa, con el 10,4%. De esta manera, ocho jurisdicciones registraron caídas de dos dígitos durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

El ranking porcentual permite observar una dimensión diferente del retroceso empresarial, ya que pone en evidencia situaciones que pueden quedar relegadas cuando solamente se consideran las cantidades totales de compañías perdidas.

Catamarca, entre las tres provincias con mayor retroceso relativo

El dato correspondiente a Catamarca adquiere particular relevancia dentro de esta comparación. Con una disminución del 14,6%, la provincia quedó ubicada detrás de La Rioja y Tierra del Fuego, convirtiéndose en una de las jurisdicciones con mayor retroceso relativo en la cantidad de empresas registradas.

La posición catamarqueña contrasta con el ranking elaborado a partir de cantidades absolutas, donde las provincias de mayor tamaño encabezan las pérdidas. La medición porcentual permite observar cuánto representa la disminución respecto del universo empresarial de cada territorio.

En ese sentido, Catamarca aparece entre las jurisdicciones donde la reducción tuvo un peso más significativo en relación con su propia estructura de empresas registradas.

El informe de Politikon Chaco también muestra que el fenómeno alcanzó a otras provincias del norte argentino. La Rioja encabezó el ranking, mientras que Chaco, Corrientes y Formosa también registraron retrocesos superiores al 10%.

El caso de Formosa resulta especialmente ilustrativo de las diferencias entre ambas metodologías: aunque fue la provincia con menor pérdida absoluta entre las que registraron descensos, con 206 empresas menos, su caída porcentual alcanzó el 10,4%. Esto demuestra que una disminución relativamente pequeña en cantidades puede representar un retroceso importante cuando se la compara con el tamaño inicial del registro empresarial.

Agosto también mostró retrocesos en distintas provincias

La tendencia negativa continuó durante el último mes considerado por otro de los relevamientos. Un informe elaborado por Fundar, con datos correspondientes a agosto de 2026, indicó que 16 de las 24 provincias registraron una disminución intermensual en la cantidad de empresas.

Entre las jurisdicciones más afectadas aparecieron Tierra del Fuego, San Luis y Santa Cruz. Tierra del Fuego encabezó las bajas mensuales, con una disminución del 1,5%, equivalente a 33 empresas. San Luis registró un retroceso del 0,7%, también con 33 firmas menos, mientras que Santa Cruz presentó una caída del 0,7%, correspondiente a 25 compañías.

Los resultados muestran que la contracción empresarial no se distribuyó de manera homogénea y que, incluso dentro de un escenario general de retroceso, algunas provincias tuvieron descensos mensuales más pronunciados que otras.

La información de agosto también permite observar el comportamiento de las diferentes actividades económicas. De las 18 ramas relevadas, 10 registraron una disminución en la cantidad de empresas durante ese mes.

Agua y residuos, transporte e industria entre los sectores más afectados

El análisis sectorial de Fundar identificó los mayores retrocesos en tres actividades: agua y residuos, transporte y almacenamiento e industria manufacturera.

El sector de agua y residuos presentó una caída del 0,9%, equivalente a 10 empresas menos. En transporte y almacenamiento, la disminución fue del 0,4%, con una pérdida de 129 firmas. Por su parte, la industria manufacturera registró un retroceso del 0,2%, correspondiente a 99 empresas.

Estos indicadores muestran que la reducción del universo empresarial también alcanzó a actividades de diferentes características, desde los servicios vinculados con agua y residuos hasta el transporte y la producción industrial.

En términos generales, el relevamiento sectorial confirma que la tendencia negativa no se limita a una única rama de actividad. Más de la mitad de los sectores analizados registraron saldos desfavorables durante agosto, mientras que 16 provincias experimentaron una reducción intermensual.