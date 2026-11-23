Los mercados financieros internacionales comenzaron la semana con una marcada recuperación, luego de atravesar una de las peores semanas desde la pandemia de 2020. Después de un viernes negro, las principales bolsas del mundo registraron importantes subas, en una jornada caracterizada por el optimismo de los inversores y el fuerte desempeño de las compañías tecnológicas.

El principal impulso llegó desde Nvidia, luego de que se conociera la restitución de Jensen Huang al frente de la compañía. La decisión sorprendió positivamente al mercado y provocó una reacción inmediata en las cotizaciones de la empresa, cuyas acciones llegaron a registrar avances cercanos al 30%, mientras que en otra referencia de la rueda se informó una suba del 33%.

La noticia funcionó como el principal catalizador de la recuperación internacional. El regreso de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio de Nvidia, con efecto inmediato, generó un cambio en las expectativas de los inversores y favoreció también al resto del sector tecnológico.

En ese contexto, el Nasdaq avanzaba más del 6%, acompañado por los demás índices líderes de la Bolsa de Nueva York. La recuperación permitió revertir parcialmente el escenario negativo de los días anteriores, cuando las liquidaciones habían afectado especialmente a las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

El regreso de Jensen Huang impulsó las acciones de Nvidia

La decisión corporativa que desencadenó el movimiento alcista fue el anuncio de que el directorio de Nvidia reincorporó a Jensen Huang como presidente, CEO y miembro del board, con vigencia inmediata, luego de su renuncia del 12 de noviembre.

La noticia generó una respuesta contundente entre los operadores financieros. Las acciones de la compañía experimentaron un salto extraordinario, que alcanzó el 33% en una de las referencias de la jornada y se ubicó cerca del 30% en otra descripción de la evolución de sus cotizaciones.

El efecto no quedó limitado a Nvidia. La mejora de sus papeles también favoreció al conjunto de las empresas tecnológicas, que venían de atravesar una semana complicada por las dudas de los inversores respecto de las valuaciones y la rentabilidad de las inversiones millonarias destinadas a infraestructura tecnológica.

Las compañías relacionadas con la inteligencia artificial habían sido particularmente afectadas por las fuertes ventas de la semana anterior. Las dudas sobre la capacidad de obtener rendimientos acordes con los elevados desembolsos realizados en infraestructura tecnológica habían generado incertidumbre y presionado sobre las cotizaciones.

La reacción positiva ante el regreso de Huang modificó el panorama de la jornada y contribuyó a impulsar nuevamente las acciones tecnológicas, con repercusiones sobre los mercados internacionales y los activos financieros argentinos.

Los activos argentinos acompañaron la recuperación internacional

El movimiento alcista de Wall Street también tuvo un efecto favorable sobre los activos argentinos que cotizan en el exterior. Los bonos en dólares y las acciones nacionales registraron una recuperación después de las fuertes pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.

Aunque el mercado local permaneció cerrado por el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, los instrumentos argentinos negociados en la Bolsa de Nueva York operaron con importantes subas.

Los bonos soberanos en dólares avanzaban algo menos del 2%, una mejora que contribuyó a reducir el riesgo país. Pasadas las 12, el indicador se ubicaba en 1.015 puntos, luego de comenzar la jornada con una tendencia descendente.

Si bien la baja representó una señal favorable en medio de la recuperación internacional, el riesgo país todavía permanecía por encima de los 1.000 puntos, un nivel que continuaba reflejando las dificultades del mercado argentino para recuperar plenamente la confianza de los inversores.

La mejora también alcanzó a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, conocidas como ADR. Los papeles bancarios encabezaron buena parte de los avances, aunque las subas se extendieron a compañías de distintos sectores de la economía.

Edenor y los bancos encabezaron las subas de los ADR argentinos

Entre las acciones argentinas negociadas en Nueva York, Edenor se destacó con un incremento del 6,1%, ubicándose al frente de las principales subas de la jornada.

Detrás aparecieron las entidades financieras, que registraron avances significativos y acompañaron la recuperación de los activos argentinos.

Los principales movimientos fueron los siguientes:

Edenor: suba del 6,1%.

Banco Macro: avance del 5,8%.

Banco Supervielle: incremento del 5,6%.

Grupo Financiero Galicia: mejora del 5,3%.

BBVA Argentina: crecimiento del 4,9%.

El comportamiento positivo de los bancos se destacó dentro de una rueda en la que también participaron con avances importantes empresas de energía, petróleo, tecnología, industria y servicios.

La tendencia alcista mostró así un alcance más amplio que el registrado exclusivamente en el sector financiero, con una recuperación distribuida entre diferentes actividades económicas.

Energía, industria y tecnología también registraron avances

Las subas de los activos argentinos alcanzaron a numerosas compañías que operan en la Bolsa de Nueva York. Entre las empresas energéticas, Central Puerto avanzó un 4,4%, mientras que YPF registró una mejora del 4,3%.

También se destacaron Cresud, con un incremento del 4,3%, y Mercado Libre, cuyos papeles avanzaron un 3,7%. En el sector tecnológico, Globant registró una suba del 3,2%.

El comportamiento positivo se extendió a otras compañías:

Irsa: suba del 3,2%.

Ternium: avance del 3,1%.

Transportadora de Gas del Sur: incremento del 3%.

Loma Negra: mejora del 2,4%.

Pampa Energía: crecimiento del 2,2%.

El conjunto de estos resultados reflejó el efecto de la recuperación internacional sobre los activos nacionales. La mejora alcanzó a empresas de distintos rubros y permitió recuperar parte del terreno perdido durante las jornadas anteriores.

El riesgo país bajó, pero continúa por encima de los 1.000 puntos

Uno de los indicadores que acompañó el movimiento positivo fue el riesgo país, que comenzó la semana en descenso como consecuencia de la recuperación de los bonos argentinos en dólares.

Los títulos públicos registraban una mejora cercana al 2%, aunque algo inferior a ese porcentaje, y ese comportamiento impulsó hacia abajo el indicador elaborado a partir de la evolución de la deuda soberana.

Pasadas las 12, el riesgo país se ubicaba en 1.015 puntos. De esta manera, el indicador retrocedía respecto de los niveles anteriores, pero todavía permanecía por encima de la barrera de los 1.000 puntos.

La evolución del indicador se produjo en una jornada en la que los mercados internacionales mostraron una recuperación significativa después de las fuertes liquidaciones de la semana pasada. El repunte de los activos argentinos estuvo vinculado con ese escenario externo favorable, aunque todavía no implicaba que se hubieran revertido completamente las pérdidas acumuladas.

El feriado mantuvo sin operaciones al mercado cambiario local

Mientras los bonos y las acciones argentinas negociadas en el exterior registraban subas, el mercado financiero local permanecía cerrado por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

Por ese motivo, durante la jornada no había cotizaciones del dólar mayorista ni del dólar destinado al ahorrista. Las últimas referencias disponibles correspondían al cierre del viernes anterior.

En el Banco Nación, el dólar mayorista había cerrado a $1.580, mientras que el dólar para el ahorrista se ubicó en $1.595. Ambas cotizaciones representaban sus respectivos récords nominales.

De esta manera, la evolución del mercado cambiario argentino no podía seguirse mediante operaciones locales durante el feriado, aunque sí era posible observar el comportamiento de los bonos y las acciones nacionales negociadas en Wall Street.