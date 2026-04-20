El Gobierno defendió el rumbo económico y proyectó mejoras en salarios y riesgo país con impacto federal

El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió el plan económico del Gobierno nacional, aseguró que la Argentina atraviesa un momento de reconocimiento internacional y proyectó que la baja del riesgo país se profundizará en los próximos meses, junto con una recuperación de los salarios reales que podría impactar en las economías provinciales, como la de Catamarca.

Según el funcionario, el indicador de riesgo país aún no refleja completamente la mejora de los últimos meses y anticipó una "actualización" en la evaluación de los mercados. También sostuvo que los ingresos reales ya se ubican por encima de los niveles del inicio de la gestión.

Tras la participación del equipo económico en la cumbre anual del FMI y el Banco Mundial, Daza afirmó que "en Washington se cristalizó todo el esfuerzo que ha venido haciendo la Argentina" y aseguró que ese reconocimiento "se va a trasladar en un impacto muy positivo a toda la población".

El funcionario remarcó que el país "pasó a ser la estrella" de las reuniones internacionales, como el G20 y el FMI, y señaló que la directora del organismo, Kristalina Georgieva, destacó que "el país que más cambió en el mundo fue la Argentina". También afirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, fue felicitado "transversalmente" en esos encuentros.

En declaraciones televisivas, Daza sostuvo que "la moneda argentina fue la que más se apreció durante la guerra" y que "la Bolsa argentina fue la que mejor se comportó".

Tasas, riesgo país y expectativas de crecimiento

El viceministro detalló que la tasa de interés "bajó a 23/22%, depende del día", y explicó que esa reducción responde a la expectativa del mercado de una inflación en descenso. También señaló que bajaron las tasas de largo plazo, las expectativas de depreciación y que el tipo de cambio se apreció.

Respecto del riesgo país, afirmó que se encuentra "cerca del nivel más bajo" y que la evaluación internacional aún está marcada por la historia de defaults del país, aunque consideró que el escenario actual permitirá acceder al financiamiento a tasas más bajas.

Daza aseguró que el Gobierno está "generando las condiciones para que hacia adelante veamos una recuperación de los salarios reales, de la inversión, del crédito y del empleo". En ese sentido, sostuvo que "los salarios reales están más altos que cuando llegamos —aunque se estancaron en el último período por la crisis—, el consumo está en récords históricos y el ingreso total en niveles históricos".

Reconoció que "hay gente que la está pasando mal", pero atribuyó la situación a "una herencia catastrófica". De cara al futuro, anticipó la reactivación de obras viales con 9.000 kilómetros en ejecución y 12.000 más a licitar, además del arribo de inversiones extranjeras por US$80.000 millones comprometidos en el RIGI.

El funcionario admitió que existe "disparidad entre las provincias y el centro", aunque aseguró que el crecimiento se extenderá al interior del país. "Vamos a ser el país que más crece en este continente", concluyó.