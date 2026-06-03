El Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso una versión renovada de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que forma parte de la estrategia oficial para promover la formalización de la economía y canalizar hacia el circuito productivo los ahorros no declarados.

La novedad fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí, el funcionario explicó que el proyecto fue reformulado luego de una serie de intercambios con especialistas tributarios que acercaron observaciones y planteos técnicos sobre distintos aspectos de la propuesta.

"Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor", expresó Caputo durante el encuentro.

El anuncio se produjo pocos días después de una reunión realizada en el Palacio de Hacienda entre el ministro, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y referentes tributarios de diferentes puntos del país. Durante ese encuentro, los especialistas plantearon diversas inquietudes relacionadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales previstos para adherir y determinados aspectos vinculados con la denominada "discrepancia significativa", mecanismo que habilita revisiones por parte del organismo recaudador.

Los cambios incorporados tras las observaciones técnicas

Según explicó el Gobierno, la nueva versión del proyecto incorpora las observaciones surgidas durante esas reuniones de trabajo. Paralelamente, la administración nacional resolvió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, una decisión que se tomó después de los planteos realizados por los especialistas tributarios.

La iniciativa busca generar incentivos para que fondos que actualmente permanecen fuera del circuito formal ingresen al sistema económico y puedan transformarse en inversión.

Caputo remarcó la importancia de ese objetivo al sostener que "lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento".

Formalización, crecimiento y recaudación

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda vinculó la ley de Inocencia Fiscal con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral, impulsada a partir de la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según explicó, ambas herramientas forman parte de una misma estrategia orientada a favorecer la formalización económica y ampliar la base de contribuyentes sin necesidad de incrementar la carga tributaria.

De acuerdo con la visión expuesta por el ministro, una economía con mayores niveles de formalidad y crecimiento permitiría:

Incrementar la recaudación fiscal.

Evitar aumentos de impuestos.

Profundizar el superávit fiscal.

Generar nuevas inversiones.

Fortalecer la actividad económica.

En ese contexto, Caputo ratificó además la decisión oficial de continuar avanzando con reducciones impositivas. Según indicó, el Gobierno ya redujo tributos por un monto equivalente a US$20.000 millones anuales.

El objetivo de avanzar hacia un esquema bimonetario

Otro de los puntos destacados de la exposición fue la referencia al modelo monetario que el Gobierno pretende consolidar.

Caputo afirmó que la Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al vigente en Uruguay. En ese sentido, explicó que la ley de Inocencia Fiscal también busca favorecer una mayor circulación de dólares dentro de la economía.

"Inocencia fiscal apunta justamente a que circulen muchos más dólares, pero la gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido al uruguayo", señaló.

El ministro describió que, en el caso uruguayo, las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor volumen se concretan en dólares.

La inflación de mayo sería inferior a la de abril

Durante su participación en el congreso, Caputo también se refirió a la evolución de los precios y aseguró que la inflación retomó una trayectoria descendente luego de la aceleración observada desde mediados del año pasado.

El funcionario sostuvo que abril marcó un retorno a la desaceleración inflacionaria y anticipó que los datos correspondientes a mayo mostrarán una mejora adicional.

"Estos últimos meses hemos venido purgando el cimbronazo electoral. Abril retomó el sendero descendente. Mayo esperamos que esté abajo de abril", afirmó.

La inflación de abril había sido del 2,6%, mientras que, según indicó el ministro, las expectativas del mercado para mayo se ubican en una franja de entre 2,2% y 2,5%.

Caputo manifestó además que el Gobierno mantiene confianza en el proceso de desinflación y consideró que la continuidad de las políticas actuales permitirá acercar a la Argentina a parámetros internacionales.

"Mientras sigamos haciendo lo que estamos haciendo, manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja a niveles de inflación internacional", señaló.

Deuda, financiamiento y relación con el FMI

En materia financiera, el ministro ratificó que el Gobierno no tiene previsto regresar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo.

Según sostuvo, los compromisos financieros correspondientes al mandato del presidente Javier Milei se encuentran cubiertos, por lo que no existe necesidad de acudir al financiamiento externo en las condiciones actuales.

"Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei. No necesitamos salir al mercado a las tasas actuales", afirmó.

Asimismo, destacó la relación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que existen alternativas de financiamiento más convenientes que la emisión de deuda en los mercados internacionales.

"No puede ser mejor. Es realmente excelente a todo nivel, desde Kristalina Georgieva hasta el equipo técnico", sostuvo.

Finalmente, explicó que mientras el país disponga de mecanismos de refinanciación con tasas más bajas, continuará utilizando esas herramientas antes que acudir a los mercados internacionales. "No tiene sentido salir al mercado internacional a tasas más altas cuando podemos refinanciar a tasas más bajas por otros mecanismos. Mientras tengamos opciones mejores, vamos a seguir ese camino", concluyó.