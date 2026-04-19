Inflación: tres factores que podrían impactar en los precios y repercutir en el bolsillo de Catamarca

La inflación de marzo fue del 3,4% y se ubicó por encima de las estimaciones de consultoras privadas. El propio presidente Javier Milei reconoció que el dato fue negativo y pidió paciencia. Aunque las proyecciones muestran señales de mejora hacia adelante, analistas advierten que aún persisten variables clave que podrían seguir presionando los precios, con impacto también en economías provinciales como la de Catamarca.

En el índice del tercer mes del año se destacó la incidencia de Educación y Transporte. El primero respondió principalmente a factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo, mientras que el segundo se explicó por los aumentos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos, en gran parte asociados al contexto de la guerra en Medio Oriente.

Especialistas señalaron que el incremento de las naftas no se trasladó completamente a los precios en marzo y que parte de ese impacto podría reflejarse en abril. Según estimaciones de la consultora Eco Go, los combustibles aumentaron 23% desde el inicio del conflicto, con un arrastre cercano al 10% que todavía podría trasladarse al índice del mes siguiente.

Para mayo se sumará otro factor relevante: el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una suba del 5,4%, el mayor ajuste del año. La actualización se realizará tomando el dato de inflación de marzo más un 2% adicional para los colectivos que circulan en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Así, el boleto mínimo en las líneas de la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $754 con SUBE registrada, mientras que en la provincia de Buenos Aires ascenderá a $918.

Otro eje clave para los próximos meses será la evolución de las tarifas energéticas. El Gobierno comenzó a definir las compras de gas licuado para abastecer la demanda invernal y este año decidió apartar a la estatal Enarsa de la importación, regasificación y comercialización del GNL.

Se estima que en 2026 se necesitarán unos 20 buques con gas licuado, a un precio cercano a los US$20 por millón de BTU, por encima de los cerca de US$15 pagados el año pasado, cuando se requirieron 27 buques. La Secretaría de Energía analiza ofertas para definir quién realizará la operación, con el objetivo de evitar fuertes traslados a las tarifas y sostener la reducción de subsidios energéticos del 0,6% al 0,5% del PBI.

Para abril, las proyecciones privadas anticipan una desaceleración de la inflación, que podría ubicarse en torno al 2,5%. Sin embargo, los analistas advierten que la inflación núcleo continúa en niveles elevados, lo que indica que el proceso de desinflación podría ser más complejo de lo previsto.