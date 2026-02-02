El Gobierno flexibilizó la importación de equipamiento médico usado y busca mejorar el acceso a la salud

El Gobierno nacional habilitó la importación de equipamiento médico usado con menos restricciones, una medida que alcanzará a clínicas y hospitales de todo el país, incluida la provincia de Catamarca, y que apunta a agilizar el acceso a tecnología sanitaria, reducir costos operativos y mejorar la calidad del sistema de salud.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó una serie de cambios normativos destinados a simplificar los procesos de importación. A través de un mensaje en la red social X, señaló que a partir de ahora los establecimientos de salud podrán adquirir equipamiento médico usado de manera más rápida y sencilla, con menos costos y menor carga burocrática.

La decisión busca eliminar trabas administrativas que, hasta el momento, dificultaban el acceso a tecnología médica importada, incluso cuando se trataba de equipos en buen estado y con estándares internacionales de funcionamiento.

Hasta ahora, la importación de equipamiento médico usado estaba sujeta a regulaciones estrictas y extensos procesos burocráticos. Con el nuevo esquema, la posibilidad de acceder a estos equipos en mejores condiciones tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes.

En el mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó que la nueva norma de la ANMAT ordena el régimen de importación y facilita el ingreso de equipamiento médico usado y reacondicionado, seguro y de calidad, con el foco puesto en ampliar el acceso a equipos médicos y mejorar la atención sanitaria.

Lugones explicó que, hasta la implementación de esta normativa, los centros de salud más pequeños veían limitadas sus opciones para incorporar equipamiento, lo que en muchos casos derivaba en la compra de tecnología con varios años de antigüedad. Importar equipos usados implicaba trámites complejos que elevaban los costos y reducían las posibilidades de acceso.

Según el ministro, con el nuevo marco regulatorio, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad, lo que permitirá mejorar diagnósticos y tratamientos, además de reducir derivaciones que demoran la atención y afectan a los pacientes.

Finalmente, Lugones sostuvo que el nuevo esquema establece reglas claras, es simple y transparente, y busca promover la libertad de mercado para que la innovación en salud llegue a todas las provincias.