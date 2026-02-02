Caputo presiona a los gobernadores por la reforma laboral y reclama una baja de impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje contundente a los gobernadores dialoguistas en el marco de la negociación por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. "La Argentina tiene que bajar impuestos", afirmó, al defender la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, uno de los puntos más resistidos por las provincias.

El funcionario explicó que la eventual baja de un tributo coparticipable comenzaría a impactar recién en 2027 y tendría una incidencia fiscal de aproximadamente $1,5 billones, una cifra que —según sostuvo— representa la mitad de lo que calculan los gobernadores, quienes reclaman una compensación ante la posible pérdida de fondos para sus distritos.

En declaraciones a Radio Mitre, Caputo se refirió a las dificultades que enfrenta el proyecto de modernización laboral en el Congreso. "Creo que terminará pasando, pero está un poco trabada, porque los gobernadores no quieren ceder en la baja de Ganancias, que es a partir del ejercicio 2026. O sea, que empezaría a impactar en 2027. Ellos dicen que eso les va a costar unos $3 billones, en realidad cuesta la mitad", sostuvo.

El modelo económico en debate

El ministro ratificó la intención del Gobierno de avanzar con una reducción de la carga impositiva como eje central del modelo económico. "Para generar inversiones y ganar competitividad, necesitamos seguir bajando impuestos. El modelo viejo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida ahí no sirve", afirmó.

Según Caputo, la baja de impuestos es clave para atraer inversiones y mejorar la competitividad de la economía argentina, uno de los objetivos centrales del oficialismo en la discusión de la reforma laboral.

Los gobernadores se reúnen por la recaudación

Mientras continúan las negociaciones con la Casa Rosada, los gobernadores preparan una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el foco puesto en el impacto que tendría la reforma laboral sobre la recaudación provincial.

El eje del conflicto es el artículo 190 del proyecto, que propone una reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3. La iniciativa plantea bajar del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, lo que implicaría una merma en los fondos coparticipables que reciben las provincias, entre ellas Catamarca.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el costo fiscal para las provincias sería de $3,18 billones. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía insisten en que el impacto real sería sensiblemente menor.

Ante este escenario, los mandatarios provinciales buscan negociar algún tipo de compensación a cambio de garantizar el apoyo al proyecto en el Congreso. En esa línea, reclaman que cualquier mecanismo compensatorio quede incorporado en la ley y rija de manera uniforme para todas las jurisdicciones.