Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar hasta $81.936 en febrero de 2026

Si bien en muchas ocasiones se lo menciona como un pago adicional dentro del sistema de asignaciones, desde el organismo previsional aclaran que no se trata de un beneficio del SUAF para trabajadores en relación de dependencia, sino que está destinado exclusivamente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otros grupos específicos.

Ante las consultas frecuentes, ANSES recordó que el beneficio se acredita de forma automática y que existe un método simple y online para verificar si el pago corresponde en febrero y en qué cuenta se deposita.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

Para confirmar si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar, el trámite se realiza de manera digital, sin necesidad de turnos ni gestiones presenciales.

Paso a paso para consultar en Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social .

con tu CUIL o DNI y tu . Accedé al menú principal de la plataforma.

Seleccioná la opción "Consultar" o "Hijos" , según la versión del sistema.

o , según la versión del sistema. El sistema indicará automáticamente si te corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar y el monto asignado para febrero de 2026.

En caso de que el beneficio no figure, desde ANSES recomiendan verificar y actualizar los datos personales y del grupo familiar, ya que inconsistencias en la información pueden impedir la correcta liquidación.

Quiénes cobran el extra de ANSES en febrero de 2026

El monto de $81.936 corresponde a las familias con dos hijos que perciben la AUH. El pago se deposita de manera automática junto con la asignación mensual, sin necesidad de inscripción previa.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 son:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos : $81.936

: $81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin modificaciones respecto de meses anteriores, ya que el Ministerio de Capital Humano no anunció aumentos para febrero.

Atención: no es un beneficio del SUAF

Uno de los puntos que genera mayor confusión es la relación entre la Tarjeta Alimentar y el sistema SUAF. Desde ANSES precisaron que:

No cobran Tarjeta Alimentar los trabajadores en relación de dependencia que perciben Asignaciones Familiares por SUAF.

Sí cobran quienes reciben AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC) por siete hijos o más y AUH por discapacidad.

De esta manera, el beneficio queda focalizado en los sectores de mayor vulnerabilidad económica.